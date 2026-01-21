Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पहिला सामना नागपूरमध्ये खेळला जात आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माने अर्धशतक ठोकून एक खास विक्रम रचला आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:45 PM
अभिषेक शर्मा(फोटो-सोशल मीडिया)

Abhishek Sharma made history in Nagpur : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू झाली आहे, या मालिकेतील पहिला सामना नागपूरच्या व्हीसीए स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात  टॉस गमावून भारताने अभिषेक शर्माच्या ८४ धावांच्या स्फोटक खेळीच्या जोरावर २३८ धावा उभ्या केल्या. अभिषेक शर्माने या खेळीने इतिहास रचला आहे. या खेळी दरम्यान त्याने फक्त २२ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि एक मोठा टप्पा गाठला. टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात २५ चेंडूंपेक्षा कमी वेळेत सर्वाधिक अर्धशतके झळकावणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज ठरला आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर

न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माने ३५ चेंडूत ८४ धावांची खेळी केली. यामध्ये त्याने ५ चौकार आणि ८ षटकार लगावले. या खेळीमध्ये त्याने २२ चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. यामध्ये त्याने ४ चौकार आणि ४ लगावले. यावेळी २५ चेंडू किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत अभिषेकचे हे आठवे अर्धशतक ठरले आहे. तो टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २५ चेंडू किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत सर्वाधिक अर्धशतके झळकावणारा फलंदाज बनला आहे. त्याने सात वेळा ही किमया करणाऱ्या फिल साल्टला पिछाडीवर टाकले आहे.

टी-२० मध्ये २५ किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूंमध्ये सर्वाधिक अर्धशतके लगावणारे फलंदाज

  1. ८ अभिषेक शर्मा
  2. ७ फिल साल्ट
  3. ७ सूर्यकुमार यादव
  4. ७ एविन लुईस

अभिषेक शर्माच्या ८४ धावा

नागपूरमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या पहिल्या टी-२० सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताकडून  अभिषेक शर्माने ३५ चेंडूत ८४ धावा केल्या. या डावात अभिषेक शर्माने ५ चौकार आणि ८ षटकारांची अंतिषबाजी केली. अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडच्या सर्व गोलंदाजांना आपल्या पायावर ठेवले. यासह, अभिषेक शर्मा न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० सामन्यात सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज ठरला आहे.

हेही वाचा : ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार

न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० सामन्यात सर्वाधिक षटकार

  1. १३ रिचर्ड लेव्ही, हॅमिल्टन २०१२
  2. ८ किरॉन पोलार्ड, ऑकलंड २०२०
  3. ८ अभिषेक शर्मा, नागपूर २०२६ *

भारताच्या २३८ धावा

पहिल्या टी-२० सामन्यात न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारताला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. भारताकडून अभिषेक शर्माच्या ८४ धावा, रिंकू सिंगच्या नाबाद ४४ धावा, कर्णधार सूर्यकुमार यादव ३२ धावा आणि हार्दिक पंड्याने २५ धावांच्या जोरावर भारताने ७ गडी गमावून २३८ धावा केल्या. न्यूझीलंडला विजयासाठी २३९ धावा कराव्या लागणार आहे. न्यूझीलंडकडून  जेकब डफी आणि काइल जेमिसन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तर ईश सोढी,  मिचेल सँटनर आणि ख्रिश्चन क्लार्क यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे…

न्यूझीलंड संघ: टिम रॉबिन्सन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, ईश सोढी, जेकब डफी

भारत संघ : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

Published On: Jan 21, 2026 | 09:44 PM

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
