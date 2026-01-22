Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 2nd T20 Will There Be A Change In The Playing 11 In The Second Match After Axar Patels Injury

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अक्षर पटेलला स्वतःच्याच गोलंदाजीविरुद्ध क्षेत्ररक्षण करताना गंभीर दुखापत झाली. आता प्रश्न असा आहे की अक्षर मालिकेतील दुसरा टी-२० सामना खेळू शकेल का?

Updated On: Jan 22, 2026 | 01:49 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

How will India play after Axar Patel’s injury? : नागपूरमध्ये शानदार कामगिरी केल्यानंतर टीम इंडियाचे मनोबल उंचावले आहे. मालिकेतील दुसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना २३ जानेवारी रोजी रायपूर येथे होणार आहे. पहिल्या टी-२० मध्ये टीम इंडियासाठी सर्व काही व्यवस्थित झाले. अभिषेक शर्मा आणि रिंकू सिंग यांची फलंदाजी प्रभावी होती, तर संघाच्या गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. तथापि, विजय असूनही, भारतीय संघाच्या प्लेइंग ११ मध्ये बदल होऊ शकतो.

विजयानंतरही प्लेइंग ११ मध्ये बदल होईल का?

खरंतर, पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अक्षर पटेलला स्वतःच्याच गोलंदाजीविरुद्ध क्षेत्ररक्षण करताना गंभीर दुखापत झाली. चेंडू त्याच्या बोटाला जोरदार लागला. टीम इंडियाच्या या स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटातून रक्तस्त्राव होताना दिसला, त्यानंतर त्याला मैदान सोडावे लागले. आता प्रश्न असा आहे की अक्षर मालिकेतील दुसरा टी-२० सामना खेळू शकेल का. बीसीसीआयने अक्षरच्या दुखापतीबाबत अद्याप कोणतेही अपडेट दिलेले नाहीत. जर अक्षरला बाहेर बसण्यास भाग पाडले गेले तर रवी बिश्नोईला त्याच्या जागी खेळवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात टीम इंडियाची कामगिरी प्रभावी होती. नाणेफेक गमावल्यानंतर, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ७ गडी गमावून २३८ धावा केल्या. अभिषेक शर्माने स्फोटक फलंदाजी करताना फक्त ३५ चेंडूत ८४ धावा केल्या. दरम्यान, रिंकू सिंगने शेवटच्या षटकांत आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याने फक्त २० चेंडूत ४४ धावा केल्या. भारताच्या २३९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, न्यूझीलंडला ७ गडी गमावून फक्त १९० धावा करता आल्या.

नागपूरमध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये अक्षर पटेल याला बाॅल अडवताना बोटाला दुखापत झाली. त्यानंतर त्याला ओव्हर सुरू असताना मैदान सोडावे लागले होते कारण त्याच्या बोटामधून रक्तस्त्राव होत होता. त्यानंतर त्याचे उर्वरित चेंडू हे अभिषेक शर्माने टाकले. 

टीम इंडियाचे संभाव्य प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती.

Web Title: Ind vs nz 2nd t20 will there be a change in the playing 11 in the second match after axar patels injury

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान
1

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…
2

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन
3

SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत
4

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Jan 22, 2026 | 01:47 PM
Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Jan 22, 2026 | 01:43 PM
गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Jan 22, 2026 | 01:38 PM
Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Jan 22, 2026 | 01:26 PM
माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

Jan 22, 2026 | 01:24 PM
Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Jan 22, 2026 | 01:23 PM
महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

Jan 22, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM