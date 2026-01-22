IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

How will India play after Axar Patel’s injury? : नागपूरमध्ये शानदार कामगिरी केल्यानंतर टीम इंडियाचे मनोबल उंचावले आहे. मालिकेतील दुसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना २३ जानेवारी रोजी रायपूर येथे होणार आहे. पहिल्या टी-२० मध्ये टीम इंडियासाठी सर्व काही व्यवस्थित झाले. अभिषेक शर्मा आणि रिंकू सिंग यांची फलंदाजी प्रभावी होती, तर संघाच्या गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. तथापि, विजय असूनही, भारतीय संघाच्या प्लेइंग ११ मध्ये बदल होऊ शकतो.
खरंतर, पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अक्षर पटेलला स्वतःच्याच गोलंदाजीविरुद्ध क्षेत्ररक्षण करताना गंभीर दुखापत झाली. चेंडू त्याच्या बोटाला जोरदार लागला. टीम इंडियाच्या या स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटातून रक्तस्त्राव होताना दिसला, त्यानंतर त्याला मैदान सोडावे लागले. आता प्रश्न असा आहे की अक्षर मालिकेतील दुसरा टी-२० सामना खेळू शकेल का. बीसीसीआयने अक्षरच्या दुखापतीबाबत अद्याप कोणतेही अपडेट दिलेले नाहीत. जर अक्षरला बाहेर बसण्यास भाग पाडले गेले तर रवी बिश्नोईला त्याच्या जागी खेळवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात टीम इंडियाची कामगिरी प्रभावी होती. नाणेफेक गमावल्यानंतर, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ७ गडी गमावून २३८ धावा केल्या. अभिषेक शर्माने स्फोटक फलंदाजी करताना फक्त ३५ चेंडूत ८४ धावा केल्या. दरम्यान, रिंकू सिंगने शेवटच्या षटकांत आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याने फक्त २० चेंडूत ४४ धावा केल्या. भारताच्या २३९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, न्यूझीलंडला ७ गडी गमावून फक्त १९० धावा करता आल्या.
A commanding performance! 🔝#TeamIndia win by 4⃣8⃣ runs in Nagpur to take a 1⃣-0⃣ lead in the 5-match T20I series 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/ItzV352h5X#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BuAT0BluHk — BCCI (@BCCI) January 21, 2026
नागपूरमध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये अक्षर पटेल याला बाॅल अडवताना बोटाला दुखापत झाली. त्यानंतर त्याला ओव्हर सुरू असताना मैदान सोडावे लागले होते कारण त्याच्या बोटामधून रक्तस्त्राव होत होता. त्यानंतर त्याचे उर्वरित चेंडू हे अभिषेक शर्माने टाकले.
टीम इंडियाचे संभाव्य प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती.