Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz This 24 Year Old New Zealand Player Will Make His Debut In The First Odi The Captain Gave A Big Hint

IND vs NZ : पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात हा 24 वर्षीय न्यूझीलंडचा खेळाडू करणार पदार्पण, कर्णधाराने दिला मोठा संकेत

न्यूझीलंड संघ तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. या सामन्यापूर्वी, न्यूझीलंडचा कार्यवाहक कर्णधार मायकेल ब्रेसवेलने सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत हजेरी लावली.

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:48 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

IND vs NZ: आजपासून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिकेचा आजपासून शुभारंभ होणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली भारतीय संघामध्ये पुनरागमन करणार आहेत. तर शुभमन गिल हा भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. न्यूझीलंड संघ तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. 

या दौऱ्याची सुरुवात एकदिवसीय मालिकेने होत आहे, पहिला सामना ११ जानेवारी रोजी वडोदरा येथील कोट्टांबी येथील BCA स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यापूर्वी, न्यूझीलंडचा कार्यवाहक कर्णधार मायकेल ब्रेसवेलने सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत हजेरी लावली आणि त्यांच्या एका खेळाडूच्या पदार्पणाची पुष्टी केली. हा २४ वर्षीय खेळाडू स्थानिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे.

निवृतीच्या दोन दिवसानंतर उस्मान ख्वाजाने केला मैदानावर कहर! चौकार आणि षटकारांचा पाडला पाऊस

मायकेल ब्रेसवेलने दिला मोठा इशारा

आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीतील अव्वल दोन संघ एकमेकांशी भिडणार आहेत, त्यामुळे हा सामना पाहण्यासारखा आहे. न्यूझीलंडचा स्थायी कर्णधार मायकेल ब्रेसवेलने सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत या तरुण खेळाडूबद्दल सांगितले की, “आमच्याकडे काइल जेमीसन आहे, जो बराच काळ क्रिकेट खेळत आहे आणि त्याला भरपूर अनुभव आहे. कर्णधार म्हणून, गोलंदाजीच्या आक्रमणाचे नेतृत्व करण्यासाठी मी त्याच्यावर खूप अवलंबून राहीन. तो एक अतिशय कुशल गोलंदाज आहे.”

ख्रिश्चन क्लार्कबद्दल मायकेल ब्रेसवेल म्हणाला, “आम्ही अद्याप आमचा प्लेइंग इलेव्हन अंतिम केलेला नाही, परंतु मी पुष्टी करू शकतो की ख्रिश्चन क्लार्क रविवारी होणाऱ्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात पदार्पण करेल. त्याच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. त्याने स्थानिक क्रिकेटमध्ये आणि येथे त्याच्या तयारीदरम्यान खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे.”

न्यूझीलंडचा उदयोन्मुख खेळाडू ख्रिश्चन क्लार्कने आतापर्यंत ३४ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत, त्यात त्याने ५२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि बॅटने ३७३ धावा केल्या आहेत. क्लार्कने अलीकडेच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्सकडून सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्सविरुद्ध नाबाद १०० धावा काढल्या आणि त्या सामन्यात तीन विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे, तो संघात आपले स्थान पक्के करण्यासाठी भारताविरुद्ध बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल.

Web Title: Ind vs nz this 24 year old new zealand player will make his debut in the first odi the captain gave a big hint

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 08:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 3rd ODI: इंदूरमध्ये पुन्हा येणार शुभमन गिलचं वादळ? ‘हे’ आकडे पाहून न्यूझीलंडच्या गोटात घबराट!
1

IND vs NZ 3rd ODI: इंदूरमध्ये पुन्हा येणार शुभमन गिलचं वादळ? ‘हे’ आकडे पाहून न्यूझीलंडच्या गोटात घबराट!

IND vs NZ, 3rd ODI : भारताला फिरकी रणनीतीचा विचार करावा लागणार; दोन सामन्यात फिरकी गोलंदाजांकडून निराशा 
2

IND vs NZ, 3rd ODI : भारताला फिरकी रणनीतीचा विचार करावा लागणार; दोन सामन्यात फिरकी गोलंदाजांकडून निराशा 

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं
3

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी
4

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM