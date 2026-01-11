IND vs NZ : पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात हा 24 वर्षीय न्यूझीलंडचा खेळाडू करणार पदार्पण, कर्णधाराने दिला मोठा संकेत

IND vs NZ: आजपासून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिकेचा आजपासून शुभारंभ होणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली भारतीय संघामध्ये पुनरागमन करणार आहेत. तर शुभमन गिल हा भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. न्यूझीलंड संघ तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे.
या दौऱ्याची सुरुवात एकदिवसीय मालिकेने होत आहे, पहिला सामना ११ जानेवारी रोजी वडोदरा येथील कोट्टांबी येथील BCA स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्यापूर्वी, न्यूझीलंडचा कार्यवाहक कर्णधार मायकेल ब्रेसवेलने सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत हजेरी लावली आणि त्यांच्या एका खेळाडूच्या पदार्पणाची पुष्टी केली. हा २४ वर्षीय खेळाडू स्थानिक क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे.
आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीतील अव्वल दोन संघ एकमेकांशी भिडणार आहेत, त्यामुळे हा सामना पाहण्यासारखा आहे. न्यूझीलंडचा स्थायी कर्णधार मायकेल ब्रेसवेलने सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत या तरुण खेळाडूबद्दल सांगितले की, “आमच्याकडे काइल जेमीसन आहे, जो बराच काळ क्रिकेट खेळत आहे आणि त्याला भरपूर अनुभव आहे. कर्णधार म्हणून, गोलंदाजीच्या आक्रमणाचे नेतृत्व करण्यासाठी मी त्याच्यावर खूप अवलंबून राहीन. तो एक अतिशय कुशल गोलंदाज आहे.”
New Zealand’s squad for the three-match ODI series in India is a blend of Indian Premier League regulars and international rookies. Unsurprisingly, captain Michael Bracewell is banking on the experience of the former to help the newcomers cope with the pressure of playing in… pic.twitter.com/LznKunUERc — Sportstar (@sportstarweb) January 11, 2026
ख्रिश्चन क्लार्कबद्दल मायकेल ब्रेसवेल म्हणाला, “आम्ही अद्याप आमचा प्लेइंग इलेव्हन अंतिम केलेला नाही, परंतु मी पुष्टी करू शकतो की ख्रिश्चन क्लार्क रविवारी होणाऱ्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात पदार्पण करेल. त्याच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. त्याने स्थानिक क्रिकेटमध्ये आणि येथे त्याच्या तयारीदरम्यान खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे.”
न्यूझीलंडचा उदयोन्मुख खेळाडू ख्रिश्चन क्लार्कने आतापर्यंत ३४ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत, त्यात त्याने ५२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि बॅटने ३७३ धावा केल्या आहेत. क्लार्कने अलीकडेच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्सकडून सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्सविरुद्ध नाबाद १०० धावा काढल्या आणि त्या सामन्यात तीन विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे, तो संघात आपले स्थान पक्के करण्यासाठी भारताविरुद्ध बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल.