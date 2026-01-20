IND vs NZ : नागपूरच्या मैदानावर कोणाला होणार मदत! पहिल्या T20I मध्ये कशी असेल खेळपट्टी, वाचा पिच रिपोर्ट

Pitch report for IND vs NZ 1st T20I: टीम इंडिया आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या T20 मालिकेतील पहिला सामना नागपूरच्या मैदानावर खेळला जाईल. एकदिवसीय मालिकेतील पराभवानंतर, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ दमदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल. फलंदाजीत, अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा संघाला असेल.
दरम्यान, हार्दिक पंड्या आणि शिवम दुबे बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये कामगिरी करताना दिसतील. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग किवी फलंदाजांची परीक्षा पाहतील. दुसरीकडे, एकदिवसीय सामन्यांमध्ये प्रभावी कामगिरी केल्यानंतर, न्यूझीलंड टी-२० मालिकेतही दमदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल.
India vs New Zealand : ‘गंभीर हाय-हाय’ इंदौरमधील पराभवानंतर कोचवर स्टेडियममध्ये टीका! कोहली आणि श्रेयस स्तब्ध, Video Viral
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० मालिकेतील पहिला सामना नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. नागपूरचे हे मैदान फलंदाजांसाठी स्वर्ग मानले जाते. खेळपट्टी चांगली उसळी देते, ज्यामुळे चौकार आणि षटकारांची भरभराट होते. गोलंदाजांना येथे धावा रोखणे कठीण आहे. याचा अर्थ मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात तुम्हाला भरपूर चौकार आणि षटकार दिसतील.
नागपूरच्या या मैदानावर आतापर्यंत १२ टी-२० सामने झाले आहेत, त्यापैकी आठमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने विजय मिळवला आहे. पाठलाग करताना फक्त चार सामने जिंकले आहेत. या मैदानावर पहिल्या डावात सरासरी धावसंख्या १४६ आहे, तर दुसऱ्या डावात सरासरी धावसंख्या १२५ आहे. या मैदानावर भारताविरुद्ध खेळणाऱ्या श्रीलंकेने २० षटकांत ५ बाद २१५ धावा केल्या, जी या मैदानावरील सर्वोच्च धावसंख्या आहे.
IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर
न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी इशान किशन आणि रिंकू सिंग यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्याची शक्यता आहे. नागपूरमध्ये होणाऱ्या पहिल्या टी-२० सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन डावाची सुरुवात करतील. श्रेयस अय्यर किंवा कर्णधार सूर्यकुमार यादव तिसऱ्या क्रमांकावर खेळू शकतात.
दरम्यान, हार्दिक पंड्या मधल्या फळीची जबाबदारी सांभाळेल, तर शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल हे फिनिशर म्हणून पाहिले जातील. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने प्रभावी कामगिरी करत असूनही, सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये संजूपेक्षा इशानला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, शिवमचा अलीकडील फॉर्म पाहता, रिंकूला संधी मिळण्याची शक्यता कमी दिसते.