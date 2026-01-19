Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

२१ जानेवारीपासून भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार आहे. या पाच सामन्यांची T20 मालिकेसाठी भारतीय संघात काही बदल होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 06:33 PM
भारतीय टी२० संघ(फोटो-सोशल मीडिया)

IND vs NZ T20I Series : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली गेली, या मालिकेत न्यूझीलंडने २-१ अशी बाजी मारली. आता भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जाणार आहे.  ही पाच सामन्यांची टी-२० मालिका २१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. यावेळी न्यूझीलंड टी-२० मालिका आणि आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी भारताचा संभाव्य संघ जवळजवळ सारखाच असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे, मागील टी-२० मालिकेच्या तुलनेत यावेळी भारतीय संघात काही बदल करण्यात आले आहेत का? याबद्दल आपण जाणून घेऊया.

हेही वाचा : IND vs NZ T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

श्रेयस अय्यरचे पुनरागमन

भारत २१ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध T20I मालिका खेळणार आहे, ज्यासाठी भारतीय संघ आधीच जाहीर केला गेला आहे.यापूर्वी, भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध T20I मालिका खेळली होती, जिथे संघाची  कामगिरी सरासरी होती. यावेळी, संघात सर्वात मोठे नाव श्रेयस अय्यरचे आहे, जो २०२३ नंतर पहिल्यांदाच टी२० संघात परतला आहे. जरी त्याला सुरुवातीच्या संघात स्थान दिले गेले नसले तरी तिलक वर्मा पहिल्या तीन सामन्यांमधून वगळल्यामुळे त्याला संघात जागा देण्यात आली आहे. त्याचा सहभाग मात्र अद्याप अस्पष्ट असाच आहे.

इशान किशन आणि रिंकू सिंग परतले

श्रेयस अय्यर व्यतिरिक्त, रिंकू सिंग आणि इशान किशन हे देखील भारतीय संघात परतले आहेत. नोव्हेंबर २०२३ नंतर पहिल्यांदाच इशान किशनने टी२० संघात स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाला आहे. रिंकू सिंगचा आशिया कप संघात समावेश होता आणि तो अंतिम फेरीत खेळला देखील होता, परंतु नंतर त्याला डच्चू देण्यात आला. आता तो  टी२० संघात परतला आहे. वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर पडल्यानंतर रवी बिश्नोईला त्याच्या जागी संघात स्थान देण्यात आले आहे. बिश्नोईने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये शेवटचा टी२० सामना खेळला होता.

शुभमन गिल टी२० सांगहतून वगळले

शुभमन गिल सध्या एकदिवसीय आणि कसोटी संघांचा कर्णधार असून गेल्या टी२० मालिकेत तो उपकर्णधाराची जबाबदारी सांभाळत होता.  त्याच्या सततच्या खराब कामगिरीमुळे त्याला यावेळी संघातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. वॉशिंग्टन सुंदर देखील दुखापतीमुळे संघाबाहेर आहे. जितेश शर्मा देखील गेल्या मालिकेचा भाग राहिला होता पण यावेळी त्याची निवड होऊ शकली नाही. त्याच्या जागी यष्टीरक्षक म्हणून इशान किशनला पसंती देण्यात आली.

हेही वाचा : Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विदर्भाने घडवला इतिहास! सौराष्ट्राला धूळ चारून पहिल्यांदाच जिंकले विजय हजारे ट्रॉफीचे विजेतेपद

न्यूझीलंडविरुद्धचा भारताचा टी-२० संघ खालीलप्रमाणे

सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), रिंकू सिंग, श्रेयस अय्यर (फक्त पहिल्या तीन टी-२०साठी), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, इशान किशन, संजू सॅमसन, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित यज्ञवीर, कृषू यज्ञ, कृषक, रविंद्र यादव बिश्नोई, टिळक वर्मा (केवळ शेवटच्या दोन T20 साठी).

Published On: Jan 19, 2026 | 06:32 PM

