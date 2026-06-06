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IND vs AFG: विराट कोहली दुखापतीमुळे बाहेर; अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी ‘या’ युवा खेळाडूला संधी

Updated On: Jun 06, 2026 | 06:15 PM IST
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सारांश

Yashasvi Jaiswal To Replace Virat Kohli in AFG ODI series: अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेपूर्वी विराट कोहली संघाबाहेर पडला आहे. आता, बीसीसीआयने त्याच्या जागी बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे.

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विस्तार
  • विराट कोहली दुखापतीमुळे बाहेर
  • मालिकेसाठी ‘या’ युवा खेळाडूला संधी
  • मालिकेचे वेळापत्रक
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात मुल्लांपूर येथे एकच कसोटी सामना खेळला जात आहे. यानंतर दोन्ही संघांमध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका होणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) अफगाणिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली होती. परंतु, सामन्याच्या काही दिवस उरले असताना भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. स्टार फलंदाज विराट कोहली दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर पडला. बीसीसीआयने त्याच्या जागी यशस्वी जैस्वालची संघात निवड केली आहे.

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आयपीएल फायनलदरम्यान झाली दुखापत

३१ मे रोजी अहमदाबाद येथे झालेल्या आयपीएलच्या अंतिम सामन्यादरम्यान विराट कोहलीला हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली होती. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात फलंदाजी करताना कोहलीला त्रास जाणवत होता. त्यामुळे त्याच्या आगामी मालिका खेळण्यावर आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. वैद्यकीय तपासणीनंतर कोहलीला पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, कोहलीला पूर्णपणे फिट होण्यासाठी अंदाजे ६ आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत तो खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी संघ जाहीर करताना, सैकिया यांनी पुष्टी केली की कोहली अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळू शकणार नाही. सैकिया यांनी सांगितले की, संघात कोहलीच्या जागी यशस्वी जैस्वालला स्थान देण्यात आले आहे. यशस्वी हा एकमेव कसोटी सामन्यासाठीच्या भारतीय संघाचाही भाग आहे.

विराट कोहलीच्या तंदुरुस्तीबाबत मुख्य निवडकर्ता अजिगरकर म्हणाले की, ‘विराटला दुखापतीतून बरे होण्यासाठी नेमका किती वेळ लागेल हे सध्या सांगता येत नाही. मात्र, इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी एकदिवसीय मालिकेसाठी तो फिट होईल अशी आशा आहे.’

जैस्वालसमोर स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी

विराटच्या अनुपस्थितीत यशस्वी जैस्वालसाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची ही एक मोठी संधी असेल. यशस्वीने आतापर्यंत भारतासाठी चार एकदिवसीय सामने खेळले असून १७१ धावा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यशस्वीने गेल्या वर्षी दुखापतग्रस्त विराट कोहलीच्या जागी इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय पदार्पण केले होते. आता त्याला पुन्हा एकदा कोहलीची जागा घेण्याची संधी देण्यात आली आहे.ड केली आहे.

मालिकेचे वेळापत्रक

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकदिवसीय मालिका १३ जूनपासून सुरू होणार असून, यातील पहिला सामना धर्मशाळा येथे खेळवला जाईल. यानंतर पुढील दोन सामने १७ आणि २० जून रोजी लखनौ आणि चेन्नई येथे खेळले जातील. एकदिवसीय मालिकेपूर्वी, ६ जूनपासून मुल्लानपूर येथे एकच कसोटी सामनाही खेळला जात आहे.

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Web Title: Yashasvi jaiswal replaces virat kohli india vs afghanistan odi series

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Published On: Jun 06, 2026 | 06:15 PM

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