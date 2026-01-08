भारतीय संघाचा वरचष्मा
भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये एकूण १२० एकदिवसीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतीय संघाने ६२ जिंकले आहेत. न्यूझीलंडने ५० जिंकले आहेत. सात सामने अनिर्णीत राहिले आहेत, एक बरोबरीसह. वरील आकडेवारीनुसार, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचा न्यूझीलंडविरुद्ध वरचष्मा आहे.
न्यूझीलंडने कधी जिंकला होता शेवटचा सामना?
गेल्या नऊ वर्षांपासून न्यूझीलंडने भारतीय भूमीवर भारताविरुद्ध एकदिवसीय सामना जिंकलेला नाही. न्यूझीलंडने भारताविरुद्ध शेवटचा एकदिवसीय सामना २०१७ मध्ये जिंकला होता. हा सामना वानखेडे क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला गेला होता, जिथे किवींनी ६ विकेट्सने विजय मिळवला होता. तेव्हापासून, किवी संघ भारतीय भूमीवर भारताविरुद्ध जिंकण्यासाठी उत्सुक आहेत.
न्यूझीलंडने अनेक वेळा भारतासमोर ठेवले मोठे आव्हान
आकडेवारी भारताच्या बाजूने असली तरी, भारत-न्यूझीलंड सामने कधीही एकतर्फी झाले नाहीत. न्यूझीलंडने अनेक वेळा भारतासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे, विशेषतः आयसीसी स्पर्धांमध्ये आणि परदेश दौऱ्यांवर. किवी संघ त्यांच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजी, मजबूत क्षेत्ररक्षण आणि दबावाखाली शांत राहण्याची क्षमता यासाठी ओळखला जातो. दरम्यान, भारताने नेहमीच घरच्या परिस्थितीत आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे आणि उच्च धावसंख्या नोंदवण्यात आपली कुशलता दाखवली आहे.
|सामना
|दिनांक
|वार
|वेळ
|ठिकाण
|पहिला वनडे
|११ जानेवारी २०२६
|रविवार
|दुपारी १:३०
|कोताम्बी स्टेडियम, वडोदरा
|दुसरा वनडे
|१४ जानेवारी २०२६
|बुधवार
|दुपारी १:३०
|निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
|तिसरा वनडे
|१८ जानेवारी २०२६
|रविवार
|दुपारी १:३०
|होळकर स्टेडियम, इंदूर
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर).
