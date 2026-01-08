Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ Head to Head: भारत-न्यूझीलंड एकदिवसीय सामन्यांमध्ये कोणाचा वरचष्मा? मालिका सुरू होण्यापूर्वी वाचा हेड टू हेड रेकाॅर्ड

IND vs NZ: टीम इंडियाला गिलच्या नेतृत्वात न्यूझीलंडचा सामना करावा लागणार आहे. एकदिवसीय मालिकेपूर्वी, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारत आणि न्यूझीलंडचा विक्रम काय आहे ते जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 08, 2026 | 04:36 PM
भारत-न्यूझीलंड एकदिवसीय सामन्यांमध्ये कोणाचा वरचष्मा? (Photo Credit- X)

  • न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी टीम इंडिया सज्ज!
  • शुभमन गिलकडे नेतृत्व
  • मालिका सुरू होण्यापूर्वी वाचा हेड टू हेड रेकाॅर्ड
IND vs NZ ODI Series 2026: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्याची वनडे मालिका ११ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. तर मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा येथे खेळवण्यात येणार आहे. गेल्या मालिकेत रोहित आणि विराट कोहलीच्या जबरदस्त खेळीने भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २-१ असा विजय मिळवला. शुभमन गिलच्या दुखापतीमुळे टीम इंडियाचे कर्णधारपद केएल राहुलकडे देण्यात आले होते. पण या मालिकेतून गिल कर्णधारम्हणून पुनरागमन करणार आहे. त्यामुळे आता, टीम इंडियाला गिलच्या नेतृत्वात न्यूझीलंडचा सामना करावा लागणार आहे. एकदिवसीय मालिकेपूर्वी, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारत आणि न्यूझीलंडचा विक्रम काय आहे ते जाणून घेऊया.

भारतीय संघाचा वरचष्मा

भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये एकूण १२० एकदिवसीय सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतीय संघाने ६२ जिंकले आहेत. न्यूझीलंडने ५० जिंकले आहेत. सात सामने अनिर्णीत राहिले आहेत, एक बरोबरीसह. वरील आकडेवारीनुसार, एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचा न्यूझीलंडविरुद्ध वरचष्मा आहे.

न्यूझीलंडने कधी जिंकला होता शेवटचा सामना?

गेल्या नऊ वर्षांपासून न्यूझीलंडने भारतीय भूमीवर भारताविरुद्ध एकदिवसीय सामना जिंकलेला नाही. न्यूझीलंडने भारताविरुद्ध शेवटचा एकदिवसीय सामना २०१७ मध्ये जिंकला होता. हा सामना वानखेडे क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला गेला होता, जिथे किवींनी ६ विकेट्सने विजय मिळवला होता. तेव्हापासून, किवी संघ भारतीय भूमीवर भारताविरुद्ध जिंकण्यासाठी उत्सुक आहेत.

हे देखील वाचा: IND vs NZ ODI Series : ‘ भारतीय गोलंदाजांकडून येणाऱ्या…’ न्यूझीलंड फलंदाज डॅरिल मिचेलने व्यक्त केले मत 

न्यूझीलंडने अनेक वेळा भारतासमोर ठेवले मोठे आव्हान

आकडेवारी भारताच्या बाजूने असली तरी, भारत-न्यूझीलंड सामने कधीही एकतर्फी झाले नाहीत. न्यूझीलंडने अनेक वेळा भारतासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे, विशेषतः आयसीसी स्पर्धांमध्ये आणि परदेश दौऱ्यांवर. किवी संघ त्यांच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजी, मजबूत क्षेत्ररक्षण आणि दबावाखाली शांत राहण्याची क्षमता यासाठी ओळखला जातो. दरम्यान, भारताने नेहमीच घरच्या परिस्थितीत आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे आणि उच्च धावसंख्या नोंदवण्यात आपली कुशलता दाखवली आहे.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड २०२६: एकदिवसीय मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

सामना दिनांक वार वेळ ठिकाण
पहिला वनडे ११ जानेवारी २०२६ रविवार दुपारी १:३० कोताम्बी स्टेडियम, वडोदरा
दुसरा वनडे १४ जानेवारी २०२६ बुधवार दुपारी १:३० निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
तिसरा वनडे १८ जानेवारी २०२६ रविवार दुपारी १:३० होळकर स्टेडियम, इंदूर

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघ

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर).

Shryas Iyer Fitness Update: श्रेयस अय्यरच्या फिटनेसबद्दल आली मोठी अपडेट, पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात खेळणार की नाही?

Published On: Jan 08, 2026 | 04:36 PM

