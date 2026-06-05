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Hockey U-18 Asia Cup: कट्टर प्रतिस्पर्धी पुन्हा भिडणार! भारत-पाकिस्तानमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज लढत; अंतिम फेरीत कोण मारणार बाजी?

Updated On: Jun 05, 2026 | 01:31 PM IST
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सारांश

IND vs PAK Semi-final Hockey U-18 Asia Cup: अंअंडर-18 आशिया कप हॉकी स्पर्धेत आजभारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सेमिफायनलचा हायव्होल्टेज सामना रंगणार आहे. यावेळी शानदार प्रदर्शन करत असलेल्या टीम इंडियाची नजर फायनलच्या तिकिटावर असणार आहे.

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विस्तार
  • भारत-पाकिस्तान हॉकी महासंग्राम
  • अंतिम फेरीत कोण मारणार बाजी?
  • भारताची विजयी घोडदौड
अंडर-18 आशिया कप हॉकी स्पर्धेत आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सेमीफायनलचा महामुकाबला रंगणार आहे. जपानमधील काकामिगाहारा येथे होणाऱ्या या सेमिफायनल सामन्यात विजय मिळवून अंतिम फेरीत धडक मारण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. भारतीय संघाने आतापर्यंतच्या कामगिरीतून विजेतेपदासाठी आपली मजबूत दावेदारी सिद्ध केली आहे. आता सेमीफायनलमध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे लक्ष्य भारतीय खेळाडूंसमोर असणार आहे. कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या या दोन संघामध्ये अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी एक चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.

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भारताची विजयी घोडदौड

भारतीय संघाने स्पर्धेची सुरुवात कझाकिस्तानवर १३-० अशा दणदणीत विजयाने केली. त्यानंतर जपानविरुद्ध २-४ असा पराभव पत्करावा लागला, मात्र त्या पराभवातून धडा घेत संघाने शानदार पुनरागमन केले. कोरियाला ४-१ ने नमवल्यानंतर भारतीय संघाने चायनीज तायपेईचा १३-१ असा धुव्वा उडवत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. भारताने आतापर्यंत ३२ गोल केले असून केवळ ६ गोल स्वीकारले आहेत.

केतन कुशवाहावर असणार मोठी जबाबदारी

भारतीय संघाचा कर्णधार केतन कुशवाहा Ketan Kushwaha उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून त्याने स्पर्धेत आतापर्यंत ७ गोल केले आहेत. तसेच आशीष टानी पूर्तीनेही ६ गोल करत संघाच्या विजयात योगदान दिले आहे. गाझी खान आणि शाहरुख अली यांनीदेखील महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. प्रशिक्षक सरदार सिंग यांनी पेनल्टी कॉर्नर आणि बचावातील त्रुटींवर विशेष मेहनत घेतल्याचे सांगितले आहे.

पाकिस्तानकडूनही कडवे आव्हान

पाकिस्तानने आपल्या गटात दमदार खेळ करत उपांत्य फेरी गाठली आहे. बांगलादेशवर ५-२ असा विजय मिळवत त्यांनी सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे भारतासाठी हा सामना सोपा नसेल. भारत-पाकिस्तान सामना म्हणजे नेहमीच भावनिक आणि तणावपूर्ण वातावरण असते. त्यामुळे दोन्ही संघांवर दबाव असणार आहे.

भारतीय महिला टीम देखील जबरदस्त फॉर्ममध्ये

दरम्यान, भारतीय महिला संघ देखील उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्यांनी आपले तिन्ही सामने जिंकून गटात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यांनी ३० गोल केले असून त्यांच्यावर फक्त दोन गोल झाले आहेत. उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना चीनशी होईल. भारतीय संघ आपली विजयी मालिका कायम ठेवून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल.

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Web Title: India vs pakistan u18 hockey asia cup 2026 semi final ketan kushwaha final spot

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Published On: Jun 05, 2026 | 01:30 PM

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