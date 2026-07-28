IPL 2027: हार्दिक पांड्या खरंच सोडणार Mumbai Indians ची साथ? डीलपूर्वीच चर्चेत

CSK ने संजू सॅमसनला ट्रेड करून खळबळ उडवून दिली
आयपीएल २०२६ चा हंगाम मुंबई इंडियन्ससाठी खडतर ठरला. सातत्याने खराब कामगिरी केल्यामुळे संघ पहिल्याच फेरीत बाहेर पडला. त्यानंतर मुंबई इंडियन्स संघात सर्व काही ठीक नसल्याचे वृत्त समोर आले, तथापि याची पुष्टी होऊ शकली नाही. आता, हार्दिक पांड्या सीएसकेमध्ये सामील होऊ शकतो अशी चर्चा आहे. यापूर्वी, सीएसकेने राजस्थान रॉयल्सकडून संजू सॅमसनला संघात घेऊन खळबळ उडवून दिली होती. जर हार्दिक पांड्या सीएसकेमध्ये सामील झाला, तर संघाला आणखी एक मजबूत खेळाडू मिळेल जो फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करू शकतो.
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हार्दिकच्या ट्रेडसाठी दोन पर्यायांचा विचार सुरू आहे
दरम्यान, हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडसाठी दोन पर्यायांचा विचार केला जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हार्दिक पांड्या सीएसकेमध्ये येऊ शकतो आणि त्याच्या जागी शिवम दुबे आणि आयुष म्हात्रे मुंबई इंडियन्समध्ये जाऊ शकतात. दुसरा पर्याय असा आहे की, मुंबई इंडियन्स हार्दिकच्या बदल्यात सीएसकेचे शिवम दुबे आणि देवाल्ड ब्रेविस यांना देऊ शकते. तथापि, यात शंका नाही की सीएसके सोडण्याबद्दल ज्या खेळाडूंची चर्चा आहे, ते सर्व खूप चांगले आणि मजबूत खेळाडू आहेत.
MS धोनीच्या युगाचा अंत होत आहे
तसेही, सीएसकेमधील एमएस धोनीच्या युगाचा अंत होत आहे. तो गेल्या हंगामात संघासोबत होता, पण एकही सामना खेळला नाही. यामुळे संघाची कामगिरी निराशाजनक झाली. अशा परिस्थितीत, संजू सॅमसन आणि आता हार्दिक पांड्याला संघात आणणे हा एक मास्टरस्ट्रोक ठरू शकतो. पण यात कितपत यश येईल हे सांगणे कठीण आहे, विशेषतः जोपर्यंत दोन्ही संघ अधिकृत निवेदन देत नाहीत. दरम्यान, माजी मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनीही संघ सोडला आहे. याचा अर्थ असा की संघ सध्या बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे.
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