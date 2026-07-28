CWG 2026: मुलींसह घर सोडलं, हुंड्याचा दंश सोसला अन्…! शर्मिला धनखरने ‘राष्ट्रकुल’मध्ये जिंकले Gold Medal

शर्मिला धनखर समोर या क्रीडा पकरात कॅनडा, इंग्लंड, वेल्स, ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य देशांच्या दिग्गज खेळाडूंचे आव्हान होते. मात्र शर्मिलाने हे आव्हान सहजपणे मोडून काढले आणि सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. अंतिम फेरीत शर्मिलाने पहिल्याच प्रयत्नात ९.४८ मीटरची फेक करत आघाडी घेतली होती. त्यानंतरच्या प्रयत्नात तिने आपली या मोसमातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करत ९.८१ मीटर अंतर गाठले.
शर्मिला धनखर यांचा संघर्षमय जीवनप्रवास
शर्मिला धनखर यांचा जन्म 15 ऑगस्ट 1986 रोजी हरियाणाच्या रेवडी भागात झाला. अवघ्या दोन वर्षांची असताना पोलिओमुळे शर्मिलाचा एक पाय बाधित झाला. शर्मिला यांना आपल्या जीवनात खूप संघर्ष करावा लागला. यामध्ये लग्न आणि घरगुती समस्यांचा देखील समावेश होता. वयाच्या १८ व्या वर्षी लग्न झाल्यावर पहिल्या पतीकडून हुंड्यासाठी आणि दोन मुलींना जन्म दिला म्हणून तिचा तीव्र शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात आला होता. शर्मिला यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. त्यांनी आपल्या दोन मुलींसह घर सोडले होते.
HISTORIC GOLD IN GLASGOW! 🥇🇮🇳 Sharmila wins Gold in Women’s Shot Put F57 & creates history at #CWG2026.
She becomes India’s first-ever Commonwealth Games Gold medallist in Para Athletics. Your indomitable spirit has made the entire nation proud on the global stage.… pic.twitter.com/gP1RA7ZHbn — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 27, 2026
२८ व्या वर्षी अजित सिंह यांच्याशी झालेल्या दुसऱ्या लग्नानंतर तिच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. अजित यांनीच वर्तमानपत्रात पॅरा-क्रीडा प्रकारांबद्दल वाचून शर्मिलाला खेळात उतरण्यासाठी प्रोत्साहित केले. आज महिलांच्या गोळाफेक प्रकारात शर्मिला धनखरने गोल्ड मेडल जिंकले आहे. भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.