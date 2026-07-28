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CWG 2026: मुलींसह घर सोडलं, हुंड्याचा दंश सोसला अन्…! शर्मिला धनखरने ‘राष्ट्रकुल’मध्ये जिंकले Gold Medal

Updated On: Jul 28, 2026 | 05:22 PM IST
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सारांश

शर्मिला धनखर यांचा जन्म 15 ऑगस्ट 1986 रोजी हरियाणाच्या रेवडी भागात झाला. अवघ्या दोन वर्षांची असताना पोलिओमुळे शर्मिलाचा एक पाय बाधित झाला. शर्मिला यांना आपल्या जीवनात खूप संघर्ष करावा लागला.

CWG 2026: मुलींसह घर सोडलं, हुंड्याचा दंश सोसला अन्…! शर्मिला धनखरने ‘राष्ट्रकुल’मध्ये जिंकले Gold Medal

शर्मिला धनखरने जिंकले गोल्ड मेडल (फोटो- ians/twitter)

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विस्तार
  • गोळाफेक प्रकारात शर्मिला धनखरने जिंकले गोल्ड मेडल
  • कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताचे यश 
  • महिलांच्या एफ 7 गोळाफेक प्रकारात धनखर यशस्वी 
स्पोर्ट्स न्यून डेस्क:  स्कॉटलंडच्या ग्लास्गो येथे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्पर्धा सुरू आहे. भारताने या स्पर्धेत अनेक प्रकारात गोल्ड, रौप्य आणि कांस्य पदके जिंकून भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. दरम्यान राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धेत भारताची स्टार पॅरा-ॲथलीट शर्मिला धनखर हिने इतिहास रचला आहे. महिलांच्या गोळाफेक प्रकारात शर्मिलाने गोल्ड मेडल पटकावले आहे. राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धेत पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये सुवर्णपदक जिंकणारी ती पहिलीच भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे. मात्र तिच्या या यशासोबत तिचा संघर्षमय प्रवास जाणून घेणे आवश्यक आहे.

शर्मिला धनखर समोर या क्रीडा पकरात कॅनडा, इंग्लंड, वेल्स, ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य देशांच्या दिग्गज खेळाडूंचे आव्हान होते. मात्र शर्मिलाने हे आव्हान सहजपणे मोडून काढले आणि सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. अंतिम फेरीत शर्मिलाने पहिल्याच प्रयत्नात ९.४८ मीटरची फेक करत आघाडी घेतली होती. त्यानंतरच्या प्रयत्नात तिने आपली या मोसमातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करत ९.८१ मीटर अंतर गाठले.

शर्मिला धनखर यांचा संघर्षमय जीवनप्रवास

शर्मिला धनखर यांचा जन्म 15 ऑगस्ट 1986 रोजी हरियाणाच्या रेवडी भागात झाला. अवघ्या दोन वर्षांची असताना पोलिओमुळे शर्मिलाचा एक पाय बाधित झाला. शर्मिला यांना आपल्या जीवनात खूप संघर्ष करावा लागला. यामध्ये लग्न आणि घरगुती समस्यांचा देखील समावेश होता. वयाच्या १८ व्या वर्षी लग्न झाल्यावर पहिल्या पतीकडून हुंड्यासाठी आणि दोन मुलींना जन्म दिला म्हणून तिचा तीव्र शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात आला होता. शर्मिला यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. त्यांनी आपल्या दोन मुलींसह घर सोडले होते.

२८ व्या वर्षी अजित सिंह यांच्याशी झालेल्या दुसऱ्या लग्नानंतर तिच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. अजित यांनीच वर्तमानपत्रात पॅरा-क्रीडा प्रकारांबद्दल वाचून शर्मिलाला खेळात उतरण्यासाठी प्रोत्साहित केले. आज महिलांच्या गोळाफेक प्रकारात शर्मिला धनखरने गोल्ड मेडल जिंकले आहे. भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

Web Title: Sharmila dhankhar win gold medal commonwealth games 2026 at para shot athletics sports news

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Published On: Jul 28, 2026 | 05:22 PM

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