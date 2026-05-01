University of Mumbai एलएलएम सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर, या तारखेला होणार परीक्षा

University of Mumbai यांनी एलएलएम सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले असून इच्छुक विद्यार्थ्यांना ११ मेपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. ही परीक्षा ७ जून रोजी ‘सेंटर बेस्ड ऑनलाईन’ पद्धतीने पार पडणार आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 03:11 PM
नीता परब, मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागातर्फे तसेच संलग्न सर्व विधी महाविद्यालयांसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी एल.एल.एम. (दोन वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम) प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक विद्यापीठामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे. इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या www.mu.ac.in या संकेतस्थळावर ‘Online LL.M. CET Exam – २०२६-२७’ येथे क्लीक करून ऑनलाईन अर्ज सादर करायचे आहेत.

या प्रवेश प्रक्रियेसाठी एल.एल.बी. पदवी उत्तीर्ण झालेले तसेच ३ किंवा ५ वर्षांच्या एल.एल.बी. अभ्यासक्रमाच्या अंतिम सत्रात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. ही परीक्षा ‘सेंटर बेस्ड ऑनलाईन’ पद्धतीने ७ जून २०२६ रोजी दुपारी २.०० ते ३.०० या वेळेत घेण्यात येणार असून परीक्षेचा कालावधी एक तासाचा असणार आहे.

ऑनलाईन अर्ज स्वीकृतीची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पासून सुरू झाली असून ११ मे २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीनंतर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच अपूर्ण अर्ज बाद करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सामान्य प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्क रुपये १०००/- (सुविधा शुल्क व जीएसटी व्यतिरिक्त) तर राखीव प्रवर्गासाठी रुपये ६५०/- (सुविधा शुल्क व जीएसटी व्यतिरिक्त) असे निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क परत न होणारे आहे. प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता निकष व इतर सविस्तर माहितीसाठी मुंबई विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

महत्त्वाच्या तारखा:

  • ऑनलाईन अर्ज सुरू: सुरू झाले आहेत
  • अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ११ मे 2026
  • परीक्षेची तारीख: ७ जून 2026
  • परीक्षेची पद्धत: ‘सेंटर बेस्ड ऑनलाईन’ (CBT)

परीक्षेचे स्वरूप:
एलएलएम सीईटी ही संगणकावर आधारित (Computer-Based Test) परीक्षा असणार आहे. या परीक्षेत कायद्याशी संबंधित विविध विषयांवरील बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs) विचारले जातील.

अर्ज प्रक्रिया:
इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे, शैक्षणिक माहिती आणि शुल्क भरणे आवश्यक आहे.

पात्रता निकष:

  • उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एलएलबी (LL.B) पदवी प्राप्त केलेली असावी
  • किमान गुणांची अट विद्यापीठाच्या नियमांनुसार लागू असेल

महत्त्वाची सूचना:
उमेदवारांनी अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक भरावी आणि परीक्षेच्या तारखेपूर्वी प्रवेशपत्र (Admit Card) डाउनलोड करून ठेवावे. ही परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची संधी असून, योग्य तयारी करून यश मिळवणे आवश्यक आहे.

Published On: May 01, 2026 | 03:11 PM

