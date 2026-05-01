  • Tamil Nadu Businessman Builds Taj Mahal In Memory Of Mother Spends Crores Viral News In Marathi

मातृप्रेमाची भव्य निशाणी! आईच्या स्मरणार्थ मुलाने बांधला दुसरा ताजमहाल, कोट्यवधींचा खर्च; सुंदरतेचा अद्भूत नमुना पाहून डोळे दिपतील

Viral News : आईच्या प्रेमाखातर कोट्यवधी रुपयांच्या आलीशान महलाची केली बांधणी. तब्बल दोनशे कारागिरांच्या मदतीने तयार केलेल्या या महलात कोणत्याही धर्माचे लोक भेट देऊ शकतात.

Updated On: May 01, 2026 | 03:25 PM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • एका व्यक्तीने आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या आठवणी जपण्यासाठी काहीतरी अत्यंत भव्य आणि वेगळं केलं.
  • या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ, मेहनत आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
  • ही गोष्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
आग्र्यातील ताजमहाल हा जगातील सातवा अजुबा मानला जातो. मुघल सम्राट शहाजहानने आपल्या प्रिय पत्नीसाठी याची बांधणी केली होती. याला प्रेमाची निशाणी मानले जाते आणि आजही जगभरातील लोक याला पाहण्यासाठी भारतात येतात. अशातच आता एका मुलानेही याचा आदर्श घेत आपल्या आईच्या स्मरणार्थ दुसरा भव्य ताजमहाल बांधल्याची घटना समोर आली आहे. चेन्नईचे व्यावसायिक अमरुद्दीन शेख दाऊद यांनी आपल्या आईसाठी तामिळनाडूच्या तिरुवरूर जिल्ह्यात पांढऱ्या दगडाचा सुंदर महाल बांधला आहे. सोशल मिडियावर आता याची जोरदार चर्चा होत असून यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आल्याचे सांगितले जात आहे.

२०२० मध्ये आई जेलानी बीवी यांचे निधन झाले. आईच्या मृत्यूने अमरुद्दीन पूर्णपणे खचून गेले. आपल्या आईच्या प्रमाखातर त्याने आईच्या स्मृतींना अमर करण्यासाठी ताजमहालची प्रतिकृती उभारण्याचा निर्णय घेतला. १९८९ मध्ये अमरुदिनचे वडील वारले. त्यावेळी त्याची आई फक्त ३० वर्षांची होती. दुसरे लग्न करण्याऐवजी त्यांनी मुलांना एकट्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला. अमरुदिन म्हणतो, “ती आमचा आधारस्तंभ होती; तिने आम्हाला आमच्या वडिलांची उणीव कधीच जाणवू दिली नाही.”

२०२० मध्ये जेव्हा आईचे निधन झाले तेव्हा अमरुदिनला त्याच्या आईला स्मशानभूमीत दफन न करता स्वतःच्या जमिनीवर दफन करण्याचा आणि तिथे एक आदर्श ठरेल असे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला. जवळपास एक एकर जमिनीवर ८,००० चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेली ही वास्तू ‘ड्रीम बिल्डर्स’च्या मदतीने बांधण्यात आली. सुमारे २०० कारागिरांच्या मदतीने या वास्तूला तयार होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागला. यासाठी अंदाजे ५.५ कोटी रुपये खर्च लागला, ही रक्कम त्याच्या आईनेचे त्याच्यासाठी ठेवली होती. अमरुदिनने ही संपूर्ण इमारत आता एका धर्मादाय संस्थेकडे सुपूर्द केली आहे, जिथे कोणत्याही धर्माचे लोक भेट देऊ शकतात.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 01, 2026 | 03:25 PM

