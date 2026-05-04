Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Mohammed Siraj Created History Became 1st Bowler To Pick Up 2 Wickets In First Over For Gujarat Titans

Mohammed Siraj ने रचला इतिहास! IPL मध्ये रेकॉर्ड करणारा जगातील पहिला बॉलर ज्याने…

मोहम्मद सिराजने रविवारी इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध गुजरात टायटन्सला केवळ विजय मिळवून दिला नाही, तर एक विक्रमही रचला आहे. कोणता आहे विक्रम जाणून घ्या

Updated On: May 04, 2026 | 02:03 PM
मोहम्मद सिराजचा नवा विक्रम (फोटो सौजन्य - Instagram)

मोहम्मद सिराजचा नवा विक्रम (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • मोहम्मद सिराजचा नवा विक्रम
  • गुजरात टायटन्सकडून रचला इतिहास 
  • पहिल्यात ओव्हरमध्ये दोन विकेट्स 
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा मियाँची जादू पाहायला मिळाली. गुजरात टायटन्सचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने रविवारी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात इतिहास रचला. कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि सिराजने तो योग्य ठरवला. त्याने आपल्या पहिल्याच षटकात दोन बळी घेतले आणि आयपीएल सामन्याच्या पहिल्याच षटकात दोन बळी घेणारा आपल्या संघातील पहिला गोलंदाज ठरला.

मोहम्मद सिराजने सर्वप्रथम पंजाब किंग्सचा धोकादायक सलामीवीर प्रियांश आर्याला बाद केले. या युवा खेळाडूने एक शॉर्ट बॉल डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने मारला आणि पदार्पण करणाऱ्या निशांत सिंधूने झेप घेऊन एक अप्रतिम लो-कॅच घेतला. पुढच्याच चेंडूवर सिराजने कूपर कॉनोलीला शून्य धावेवर बाद केले. यष्टीरक्षक जोस बटलरने झेल घेतला. चेंडू बॅक ऑफ लेंथवरून उशिरा वळला आणि बॅटची किंचित आतली कड घेतली. कॉनोलीने रिव्ह्यू घेतला, पण अल्ट्राएजने स्पाइकची पुष्टी केली, ज्यामुळे पंजाब आणखी अडचणीत आले.

IPL 2026 Points Table: लागोपाठ दोन पराभवानंतरही PKBS टॉपवर, Mumbai Indians प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर

आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या षटकात सर्वाधिक बळी

जोफ्रा आर्चर – 5

मोहम्मद सिराज – 3

मोहम्मद शमी – 3

प्रफुल्ल हिंगे – 3 

गुजरात टायटन्सच्या मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर आणि कागिसो रबाडा या वेगवान गोलंदाजांच्या त्रिकुटाने रविवारी पंजाब किंग्सला १६३/९ धावांवर रोखले. पंजाबची सुरुवात खराब झाली, सिराजने पहिल्याच षटकात दोन बळी घेतले आणि होल्डरने चांगली गोलंदाजी करत संघाला नऊ षटकांत ४७/५ अशा स्थितीत आणले. त्यानंतर शेडगेने मार्कस स्टोइनिससोबत (४०) ७९ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. त्याने मानव सुथारच्या एका षटकात २६ धावा करत झटपट अर्धशतक पूर्ण केले. रबाडाने लवकरच त्याचा डाव संपवला. या विकेटनंतर पंजाबचा डाव अडखळला. अखेरीस, मार्को जॅनसेनच्या काही मोठ्या फटक्यांच्या जोरावर पंजाबने १६० धावांचा टप्पा ओलांडला.

गुजरातने शेवटच्या चेंडूवर सामना जिंकला

१६४ धावांचे वरवर सोपे वाटणारे लक्ष्य पंजाबच्या गोलंदाजांनी कठीण करून टाकले. सलामीवीर साई सुदर्शनने अर्धशतक झळकावले, पण तो बाद झाला. वॉशिंग्टन सुंदरने शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर टिकून संघाला विजय मिळवून दिला. सहा चेंडूंमध्ये ११ धावांची गरज असताना, मार्कस स्टोइनिसचा पहिलाच चेंडू वाईड होता. पुढच्याच चेंडूवर अर्शद खानने चौकार मारला, त्यानंतर पुढच्या तीन चेंडूंवर तीन धावा झाल्या. षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर सुंदरने षटकार ठोकून संघाचा विजय निश्चित केला.

Gujarat Beat Punjab: श्वास रोखणाऱ्या सामन्यात गुजरातचा थरारक विजय! पंजाबवर ४ गडी राखून मात; रोमांच पोहचला शिगेला

Web Title: Ipl 2026 mohammed siraj created history became 1st bowler to pick up 2 wickets in first over for gujarat titans

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले
1

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज
2

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी
3

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी

MI Vs PBKS Live: पावसाने विश्रांती घेतली तरी बुमराहने वाढवली पंजाबची चिंता; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय
4

MI Vs PBKS Live: पावसाने विश्रांती घेतली तरी बुमराहने वाढवली पंजाबची चिंता; टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक ! भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाचीच केली हत्या; डोक्यावर दगडाने वार केले अन्…

धक्कादायक ! भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या वृद्धाचीच केली हत्या; डोक्यावर दगडाने वार केले अन्…

May 15, 2026 | 08:03 AM
Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

May 15, 2026 | 07:58 AM
Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

May 15, 2026 | 07:52 AM
International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

May 15, 2026 | 07:30 AM
सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

May 15, 2026 | 07:15 AM
Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

May 15, 2026 | 07:05 AM
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM