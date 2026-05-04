Mohammed Siraj ने रचला इतिहास! IPL मध्ये रेकॉर्ड करणारा जगातील पहिला बॉलर ज्याने…

मोहम्मद सिराजने सर्वप्रथम पंजाब किंग्सचा धोकादायक सलामीवीर प्रियांश आर्याला बाद केले. या युवा खेळाडूने एक शॉर्ट बॉल डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने मारला आणि पदार्पण करणाऱ्या निशांत सिंधूने झेप घेऊन एक अप्रतिम लो-कॅच घेतला. पुढच्याच चेंडूवर सिराजने कूपर कॉनोलीला शून्य धावेवर बाद केले. यष्टीरक्षक जोस बटलरने झेल घेतला. चेंडू बॅक ऑफ लेंथवरून उशिरा वळला आणि बॅटची किंचित आतली कड घेतली. कॉनोलीने रिव्ह्यू घेतला, पण अल्ट्राएजने स्पाइकची पुष्टी केली, ज्यामुळे पंजाब आणखी अडचणीत आले.
आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या षटकात सर्वाधिक बळी
How's that for a start? 😮🔥 🎥 Mohd. Siraj comes steaming in to rattle #PBKS in the first over 👊 Updates ▶️ https://t.co/9vBsQTIV2x#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvPBKS | @gujarat_titans pic.twitter.com/6GXJb6bqSk — IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2026
जोफ्रा आर्चर – 5
मोहम्मद सिराज – 3
मोहम्मद शमी – 3
प्रफुल्ल हिंगे – 3
गुजरात टायटन्सच्या मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर आणि कागिसो रबाडा या वेगवान गोलंदाजांच्या त्रिकुटाने रविवारी पंजाब किंग्सला १६३/९ धावांवर रोखले. पंजाबची सुरुवात खराब झाली, सिराजने पहिल्याच षटकात दोन बळी घेतले आणि होल्डरने चांगली गोलंदाजी करत संघाला नऊ षटकांत ४७/५ अशा स्थितीत आणले. त्यानंतर शेडगेने मार्कस स्टोइनिससोबत (४०) ७९ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. त्याने मानव सुथारच्या एका षटकात २६ धावा करत झटपट अर्धशतक पूर्ण केले. रबाडाने लवकरच त्याचा डाव संपवला. या विकेटनंतर पंजाबचा डाव अडखळला. अखेरीस, मार्को जॅनसेनच्या काही मोठ्या फटक्यांच्या जोरावर पंजाबने १६० धावांचा टप्पा ओलांडला.
गुजरातने शेवटच्या चेंडूवर सामना जिंकला
१६४ धावांचे वरवर सोपे वाटणारे लक्ष्य पंजाबच्या गोलंदाजांनी कठीण करून टाकले. सलामीवीर साई सुदर्शनने अर्धशतक झळकावले, पण तो बाद झाला. वॉशिंग्टन सुंदरने शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर टिकून संघाला विजय मिळवून दिला. सहा चेंडूंमध्ये ११ धावांची गरज असताना, मार्कस स्टोइनिसचा पहिलाच चेंडू वाईड होता. पुढच्याच चेंडूवर अर्शद खानने चौकार मारला, त्यानंतर पुढच्या तीन चेंडूंवर तीन धावा झाल्या. षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर सुंदरने षटकार ठोकून संघाचा विजय निश्चित केला.
