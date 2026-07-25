रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ishan Kishan Tilak Verma Set 220 Runs Target To Zimbabwe 2nd T 20 Match Live Updates

हल्लाबोल असा की झिम्बाब्वेचा पालापाचोळा! Ishan Kishan चा धुमाकूळ; टीम इंडियाने दिले 220 रन्सचे टार्गेट

Updated On: Jul 25, 2026 | 08:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

झिम्बाब्वेच्या संघाने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून प्रथम फलंदाजीकडून वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्माने सुरुवात केली. दोन्ही फलंदाजांनी शानदार सुरुवात केली.

हल्लाबोल असा की झिम्बाब्वेचा पालापाचोळा! Ishan Kishan चा धुमाकूळ; टीम इंडियाने दिले 220 रन्सचे टार्गेट

Ind vs ZIm Live Streaming (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • झिम्बाब्वे संघाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 
  • इशान किशनने केले शानदार अर्धशतक 
  • अभिषेक शर्मा पुन्हा ठरला अपयशी 
India Vs Zimbabwe 2nd T20 series Live: सध्या हरारे येथे भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात दुसरा टी 20 सामना सुरू आहे. झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. मात्र इशान किशनच्या जबरदस्त आक्रमक खेळीमुळे भारताने झिम्बाब्वेची दाणादाण उडवली आहे. आता मालिकेत बरोबरी करण्यासाठी झिम्बाब्वेच्या संघाला220  रन्सची गरज असणार आहे.

भारताची  फलंदाजी

झिम्बाब्वेच्या संघाने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून प्रथम फलंदाजीकडून वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्माने सुरुवात केली. दोन्ही फलंदाजांनी शानदार सुरुवात केली. अभिषेक शर्माने 8 रन्सची खेळी केली. सलग दुसऱ्या सामन्यात तो अपयशी ठरला. वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक सुरुवात केली होती. मात्र तो 20 रन्सची खेळी करून आउट झाला. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि इशान किशनने भारताचा डाव सांभाळला. श्रेयस अय्यर 25 रन्सवर मोठा फटका मारण्याच्या नादात आउट झाला. उपकर्णधार तिलक वर्माने देखील आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इशान किशन 81 रन्सवर आउट झाला. शेवटच्या ओव्हरमध्ये शिवम दुबेने बरतला 219 रन्सपर्यन्त पोहोचवले. तर रिंकू सिंग 12 रन्स करून आउट झाला.

Yash Thakur चे इंटरनॅशनल पदार्पण! श्रेयस अय्यरने सोपवली डेब्यू कॅप, वाचा कशी आहे कारकीर्द?

झिम्बाब्वेची गोलंदाजी

झिम्बाब्वेच्या संघाने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पॉवरप्लेमध्ये झिम्बाब्वेने भारताच्या दोन्ही सलामीच्या फलंदाजांना आउट केले. ब्लेसिंग मुझाराबानी, रिचर्ड न्गारावा आणि न्यूमन न्यामहूरी तसेच ब्रायन बेनेट या गोलंदाजांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव.

खळबळ माजवणार! भविष्यात Vaibhav Suryavanshi नावाचे वादळ येणार; बॉलिंग कोच म्हणाले, ‘आता सध्या…’

झिम्बाब्वे संघ: सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड इव्हान्स, वेस्ली मधवेरे, तादिवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाबदझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारावा, न्यूमन न्यामहुरी, मिल्टन तफा शुम्बा आणि शुम्बा.

 

Web Title: Ishan kishan tilak verma set 220 runs target to zimbabwe 2nd t 20 match live updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 06:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND Vs ZIM Live: प्रिन्स अन् यशने उडवला झिम्बाब्वेचा धुव्वा! 90 रन्सने पराभव अन् श्रेयसने जिंकली मालिका
1

IND Vs ZIM Live: प्रिन्स अन् यशने उडवला झिम्बाब्वेचा धुव्वा! 90 रन्सने पराभव अन् श्रेयसने जिंकली मालिका

Yash Thakur चे इंटरनॅशनल पदार्पण! श्रेयस अय्यरने सोपवली डेब्यू कॅप, वाचा कशी आहे कारकीर्द?
2

Yash Thakur चे इंटरनॅशनल पदार्पण! श्रेयस अय्यरने सोपवली डेब्यू कॅप, वाचा कशी आहे कारकीर्द?

खळबळ माजवणार! भविष्यात Vaibhav Suryavanshi नावाचे वादळ येणार; बॉलिंग कोच म्हणाले, ‘आता सध्या…’
3

खळबळ माजवणार! भविष्यात Vaibhav Suryavanshi नावाचे वादळ येणार; बॉलिंग कोच म्हणाले, ‘आता सध्या…’

IND Vs ZIM Live: थरारक सामना होणार! सिकदंर रझाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय, वैभवच्या कामगिरीकडे लक्ष
4

IND Vs ZIM Live: थरारक सामना होणार! सिकदंर रझाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय, वैभवच्या कामगिरीकडे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 26, 2026 | 08:10 AM
पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

Jul 26, 2026 | 08:00 AM
देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

Jul 26, 2026 | 07:46 AM
Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jul 26, 2026 | 07:05 AM
Hair Care Tips: झाडूसारखे रुक्ष केस होतील मुलायम आणि चमकदार! स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ केसांसाठी ठरतील वरदान

Hair Care Tips: झाडूसारखे रुक्ष केस होतील मुलायम आणि चमकदार! स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ केसांसाठी ठरतील वरदान

Jul 26, 2026 | 05:30 AM
‘ज्याचा पास मिळवायला भांडलो, तिथंच…’! कृष्णकुमार गोयल यांचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

‘ज्याचा पास मिळवायला भांडलो, तिथंच…’! कृष्णकुमार गोयल यांचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

Jul 26, 2026 | 02:35 AM
कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

Jul 26, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा