Psycho Ranga Teaser: अन्यायाविरुद्ध उभा ठाकणार ‘रंगा’! सुबोध भावे-देवेंद्र चौगुले यांच्या ‘सायको रंगा’चा दमदार टीझर प्रदर्शित

मराठी चित्रपटसृष्टीत लवकरच आणखी एका दमदार अॅक्शनपटाची भर पडणार आहे. आगामी ‘सायको रंगा’ या चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित टीझर प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली आहे. अॅक्शन, रहस्य, भावनिक संघर्ष आणि सामाजिक वास्तव यांचा संगम असलेला हा चित्रपट सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्रभर प्रदर्शित होणार आहे.
चित्रपटाच्या टीझरमध्ये शहरातील झगमगाट आणि गावातील मातीशी जोडलेला संघर्ष प्रभावीपणे दाखवण्यात आला आहे. अन्यायाविरुद्ध उभा ठाकलेला गूढ व्यक्तिमत्त्वाचा ‘रंगा’ नेमका कोण आहे? शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढताना तो शक्तिशाली वाईट प्रवृत्तींना कसा सामोरा जाणार? त्याच्या गूढ वावरामागचं रहस्य काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्सुकता टीझरमुळे निर्माण झाली आहे.
चित्रपटात कलाकरांची फौज
विशेष म्हणजे, ‘विजेता’ चित्रपटानंतर अभिनेता सुबोध भावे आणि देवेंद्र चौगुले ही जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहे. त्यांच्यासोबत मिलिंद शिंदे, पुष्कर जोग, जान्हवी किल्लेकर, स्मिता गोंदकर, संजय मोहिते (दादू), आनंद काळे, उमेश बोळके, रंजना कुलकर्णी, अमोल नाईक, अनिल राबाडे, एन. डी. चौगुले, सचिन मोरे आणि प्रकाश धोत्रे यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
चित्रपटाबद्दल बोलताना देवेंद्र चौगुले म्हणाले, “प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट चित्तथरारक अनुभव ठरेल. निखळ प्रेम, कर्तव्यदक्षता, अघोरी महत्त्वाकांक्षा आणि परिस्थितीसमोर न झुकता लढणाऱ्या एका सामान्य माणसाची जिद्द आम्ही प्रामाणिकपणे पडद्यावर मांडली आहे. मनोरंजनासोबतच सामाजिक वास्तवावर भाष्य करणारी ही एका युवकाच्या स्वाभिमानाची आणि त्याच्या अविश्वसनीय संघर्षाची कथा आहे.”
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‘सायको रंगा’ या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती देवेंद्र चौगुले यांनी केली असून, स्नेहलराज (दादू) यांनी सहदिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. संगीतकार उत्तम चोरडे यांनी चित्रपटाला वेगळ्या धाटणीचं संगीत दिलं आहे. अॅक्शन, स्टंट्स, रोमान्स, ड्रामा आणि संगीताचा सुरेख मिलाफ असलेला ‘सायको रंगा’ हा चित्रपट सप्टेंबरमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.
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