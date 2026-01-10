Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Mi Vs Dc Wpl Live Score Delhi Capitals Won The Toss Against Mi And Decided To Bowl

MI vs DC WPL live score : दिल्ली कॅपिटल्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! MI पहिल्या विजयासाठी करणार प्रथम फलंदाजी 

आज शनिवारी महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या चालू हंगामातील तिसऱ्या सामन्यात नवी मुंबईत दिल्ली कॅपिटल्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मुंबई प्रथम फलंदाजी करणार आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:15 PM
MI vs DC WPL live score: Delhi Capitals win the toss and elect to bowl! MI will bat first, aiming for their first win.

जेमिमाह रॉड्रिग्ज आणि हरमनप्रीत कौर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

MI vs DC, WPL live score: महिला प्रीमियर लीग २०२६ चा तिसरा सामना आज शनिवारी नवी मुंबईत मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळला जाणार आहे. नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मुंबई इंडियन्स प्रथम फलंदाजी करताना दिसणार आहे.

यापूर्वी पहिल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने त्यांचा सामना गमावला आहे. त्यांनी शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने शेवटच्या चेंडूवर मुंबईचा पराभव केला होता. हरमनप्रीत कौर आज दिल्लीविरुद्ध चांगली कामगिरी करून आपले विजयाचे खाते उघडण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. दरम्यान, जेमिमा रॉड्रिग्ज २०२६ च्या महिला प्रीमियर लीगमध्ये पहिल्यांदा दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व करणार आहे. त्यामुळे ती पहिल्यांदा नेतृत्व करून आपल्या संघाला विजय मिळवून ददेण्याच्या इराद्यानेच मैदानात उतरेल.

हेही वाचा : “माझ्या नशिबातलं कोणी हिरावू शकत नाही…,” T20 World Cup 2026 संघातून डच्चू दिल्यानंतर पहिल्यांदाच गिलने सोडले मौन

दिल्ली कॅपिटल्सचा नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करणार

नाणेफेक जिंकून दिल्ली कॅपिटल्सची कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्सने प्रतिक्रिया देत म्हटले की,  “आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत.” तसेच ती म्हणाली की, “डीवाय पाटील मैदान नेहमीच खास राहिले आहे, मी येथेच पदार्पण केले आणि आम्ही येथेच आमचा पहिला विश्वचषक देखील  जिंकला, त्यामुळे हे खरोखरच खास आहे. मी १६ वर्षांची असल्यापासून माझ्या राज्याच्या संघाचे नेतृत्व करत आहे, माझा संघ कोणत्याही परिस्थितीत मला पाठिंबा देईल, आम्ही मैदानात उतरून मजा करू. या संघात खूप चांगली ऊर्जा आहे आणि त्यांना खेळताना पाहण्यासाठी मी उत्सुक आहे. आमच्या संघात चार परदेशी खेळाडू असणार आहेत. तसेच आमच्या संघात लॉरा वोलवार्ड, लिझेल ली, चिनले हेन्री, मारिझान कॅप, शेफाली, स्नेह राणा आहेत आणि अनामिकाही पदार्पण करत आहे.”

मुंबई पहिल्या विजयाच्या शोधात

नाणेफेक गमावाऱ्या मुंबई संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली की, “जर आम्ही नाणेफेक जिंकली असती, तर आम्ही प्रथम फलंदाजी केली असती. सावरण्यासाठी खूप कमी वेळ होता, पण मागील सामन्यातून शिकणे आणि सुधारणा करणे नेहमीच महत्त्वाचे असते. आमच्या संघात एक बदल केले आहेत. सायका खेळत नाही, तर त्रिवेणी पदार्पण करणार आहे.” मुंबई इंडियन्स या हंगामात विजयाचे खाते उघडण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे.

हेही वाचा : UP vs GT, WPL Live Update : फोबी लिचफिल्डचा संघर्ष व्यर्थ! GT चा UP वर दणदणीत विजय; रेणुका सिंग चमकली

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

दिल्ली कॅपिटल्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): शफाली वर्मा, लिझेल ली (डब्ल्यू), लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्स (क), मारिझान कॅप, निकी प्रसाद, चिनेल हेन्री, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

मुंबई इंडियन्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): अमेलिया केर, जी कमलिनी (डब्ल्यू), नॅट सायव्हर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (क), निकोला केरी, सजीवन सजना, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वसिष्ठ, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता

Web Title: Mi vs dc wpl live score delhi capitals won the toss against mi and decided to bowl

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान
1

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 
2

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी
3

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
4

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM