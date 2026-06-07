French Open 2026 : मीरा आंद्रीवाने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी जिंकले पहिले ग्रँड स्लॅम

Vaibhav Sooryavanshi: BCCI चा मोठा निर्णय! १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीसाठी नियमांमध्ये बदल; इंग्लंड-आयर्लंड दौऱ्यावर विशेष परवानगी
आपल्या पहिल्या ग्रँड स्लॅम अंतिम सामन्यात खेळणाऱ्या मीरा आंद्रीवाने सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट खेळ केला. तिने दोन्ही सेटच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच आपल्या प्रतिस्पर्धीची सर्व्हिस ब्रेक केली आणि सामन्यावर आपली मजबूत पकड कायम ठेवली. जागतिक क्रमवारीत आठव्या क्रमांकावर असलेल्या आंद्रीवाने आपल्या उत्कृष्ट बेसलाइन शॉट्स, चपळ हालचाली आणि अचूक सर्व्हिसच्या जोरावर २४ वर्षीय च्वालिन्स्काला संपूर्ण सामन्यात दबावाखाली ठेवले. पहिला सेट ६-३ ने जिंकल्यानंतर तिने दुसऱ्या सेटमध्ये अधिक आक्रमक खेळ करत प्रतिस्पर्ध्याला पुनरागमनाची कोणतीही संधी दिली नाही. अखेर ६-२ ने दुसरा सेट जिंकत तिने शानदार विजय मिळवला.
पहिला ग्रँडस्लॅम जिंकल्यानंतर मीरा आंद्रीवाने आपला आनंद जाहीर केला. ‘मी खूप लहानपणापासून रोलँड गॅरोस पाहत आले आहे आणि ही ट्रॉफी जिंकणे हे माझे नेहमीच एक स्वप्न राहिले आहे,’ असे आंद्रीवा म्हणाली.
जागतिक क्रमवारीत सुमारे ११४ व्या स्थानावर असलेल्या च्वालिन्स्काने पात्रता फेरीतून या स्पर्धेत प्रवेश केला होता. तिने अनेक दिग्गज खेळाडूंना पराभूत करत अंतिम फेरी गाठली होती. अंतिम फेरीपर्यंतच्या प्रवासात तिने सलग नऊ सामने जिंकले आणि पात्रता फेरीतून फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी ती पहिली महिला ठरली. तिच्या झुंजार वृत्तीने आणि प्रभावी कामगिरीने जगभरातील टेनिस चाहत्यांची मने जिंकली.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
उपांत्य फेरीत १५ व्या मानांकित मार्टा कोस्त्युकला ६-१, ६-३ ने पराभूत करून तिने अंतिम फेरीत प्रवेश केला. गेल्या काही वर्षांपासून क्ले कोर्टवरील तिची कामगिरी सातत्याने चांगली राहिली असून, यापूर्वी तिने रोलँड गॅरोसमध्ये उपांत्यपूर्व आणि उपांत्य फेरी गाठली आहे.
या ऐतिहासिक विजयानंतर, मीरा आंद्रीवाला चकचकीत सुझॅन-लेंगलेन ट्रॉफीसोबत ३.२५ दशलक्ष डॉलर्सची मोठी बक्षीस रक्कम मिळाली. वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकून तिने टेनिस जगातील मोठ्या खेळांडूच्या यादीत आपले नाव लिहिले आहे.
IND Vs AFG; गिल-राहुलची शतकी जुगलबंदी; अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताची मजबूत पकड, पहिला डाव 564 वर घोषित