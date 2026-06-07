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French Open 2026 : मीरा आंद्रीवाने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी जिंकले पहिले ग्रँड स्लॅम

Updated On: Jun 07, 2026 | 04:14 PM IST
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सारांश

Mirra Andreeva Won French open 2026 Grandslam: रशियाच्या मीरा आंद्रीवाने पोलंडच्या माजा च्वालिन्स्काला पराभूत करून फ्रेंच ओपन २०२६ चे विजेतेपद पटकावले. अवघ्या १९ व्या वर्षी तिने आपले पहिले ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकले.

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विस्तार
  • फ्रेंच ओपन २०२६मध्ये मीरा आंद्रीवाचा जलवा
  • 19 व्या वर्षी जिंकले पहिले ग्रँडस्लॅम
  • आंद्रीवाला कोट्यवधींचे बक्षीस
रशियन युवा टेनिस स्टार मीरा आंद्रीवाने फ्रेंच ओपन २०२६ महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. पॅरिसमधील रोलाँड गॅरोस येथे शनिवारी (दि.६) झालेल्या अंतिम सामन्यात १९ वर्षीय आंद्रीवाने पोलंडच्या माजा च्वालिन्स्काला ६-३, ६-२ असे पराभूत करून आपले पहिले ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावले. या विजयामुळे, १९९२ नंतर पॅरिसमधील क्ले कोर्टवर हे विजेतेपद पटकावणारी सर्वात तरुण खेळाडू ठरली. याआधी, मोनिका सेलेसने १९९२ मध्ये वयाच्या १८ व्या वर्षी हा विक्रम केला होता.

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अंतिम सामन्यात आंद्रीवाचे वर्चस्व

आपल्या पहिल्या ग्रँड स्लॅम अंतिम सामन्यात खेळणाऱ्या मीरा आंद्रीवाने सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट खेळ केला. तिने दोन्ही सेटच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच आपल्या प्रतिस्पर्धीची सर्व्हिस ब्रेक केली आणि सामन्यावर आपली मजबूत पकड कायम ठेवली. जागतिक क्रमवारीत आठव्या क्रमांकावर असलेल्या आंद्रीवाने आपल्या उत्कृष्ट बेसलाइन शॉट्स, चपळ हालचाली आणि अचूक सर्व्हिसच्या जोरावर २४ वर्षीय च्वालिन्स्काला संपूर्ण सामन्यात दबावाखाली ठेवले. पहिला सेट ६-३ ने जिंकल्यानंतर तिने दुसऱ्या सेटमध्ये अधिक आक्रमक खेळ करत प्रतिस्पर्ध्याला पुनरागमनाची कोणतीही संधी दिली नाही. अखेर ६-२ ने दुसरा सेट जिंकत तिने शानदार विजय मिळवला.

पहिला ग्रँडस्लॅम जिंकल्यानंतर मीरा आंद्रीवाने आपला आनंद जाहीर केला. ‘मी खूप लहानपणापासून रोलँड गॅरोस पाहत आले आहे आणि ही ट्रॉफी जिंकणे हे माझे नेहमीच एक स्वप्न राहिले आहे,’ असे आंद्रीवा म्हणाली.

माजा च्वालिन्स्काचा अविस्मरणीय प्रवास

जागतिक क्रमवारीत सुमारे ११४ व्या स्थानावर असलेल्या च्वालिन्स्काने पात्रता फेरीतून या स्पर्धेत प्रवेश केला होता. तिने अनेक दिग्गज खेळाडूंना पराभूत करत अंतिम फेरी गाठली होती. अंतिम फेरीपर्यंतच्या प्रवासात तिने सलग नऊ सामने जिंकले आणि पात्रता फेरीतून फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी ती पहिली महिला ठरली. तिच्या झुंजार वृत्तीने आणि प्रभावी कामगिरीने जगभरातील टेनिस चाहत्यांची मने जिंकली.

 

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आंद्रीवाने उपांत्य फेरीतही दाखवली ताकद

उपांत्य फेरीत १५ व्या मानांकित मार्टा कोस्त्युकला ६-१, ६-३ ने पराभूत करून तिने अंतिम फेरीत प्रवेश केला. गेल्या काही वर्षांपासून क्ले कोर्टवरील तिची कामगिरी सातत्याने चांगली राहिली असून, यापूर्वी तिने रोलँड गॅरोसमध्ये उपांत्यपूर्व आणि उपांत्य फेरी गाठली आहे.

आंद्रीवाला कोट्यवधींचे बक्षीस

या ऐतिहासिक विजयानंतर, मीरा आंद्रीवाला चकचकीत सुझॅन-लेंगलेन ट्रॉफीसोबत ३.२५ दशलक्ष डॉलर्सची मोठी बक्षीस रक्कम मिळाली. वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकून तिने टेनिस जगातील मोठ्या खेळांडूच्या यादीत आपले नाव लिहिले आहे.

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Web Title: Mirra andreeva wins french open 2026 womens singles title roland garros

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Published On: Jun 07, 2026 | 04:14 PM

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