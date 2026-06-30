क्रिकेट विश्वात खळबळ! ऑस्ट्रेलियाचा ‘हा’ खेळाडू पोर्तुगालकडून खेळणार; नेमका विषय काय?

मोइसेस हेनरिक्सने घेतला ऑस्ट्रेलिया सोडण्याचा निर्णय
आता पोर्तुगाल संघाकडून खेळणार
पोर्तुगालला टी 20 वर्ल्डकप हिस्सा बनवण्यासाठी करणार प्रयत्न
नवी दिल्ली: सध्या क्रिकेट जगतात अनेक मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. त्यातच क्रिकेट विश्वातून एक अतिशय धक्कादायक आणि महत्वाची बातमी समोर येत आहे. ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटपटू मोईसेस हेनरीक्सने देश सोडण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ऑल राऊंडर खेळाडू मोइसेस हेनरिक्सने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोइसेस हेनरिक्सने ऑस्ट्रेलिया सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. टो आटा आपला जन्मस्थान असलेल्या पोर्तुगाल संघाकडून खेळणार आहे. त्याने अनेक वर्ष ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये चांगला खेळ केला. मात्र आटा टो थेट पोर्तुगाल संघाकडून खेळताना दिसणार आहे. पोर्तुगाल संघाला आगामी टी 20 वर्ल्ड कपच्या पात्रता फेरीत यशस्वी करण्याचे स्वप्न आहे.
Moises Henriques to represent Portugal in the T20 World Cup qualifiers. (Code Sports). pic.twitter.com/Azp7Z0Xs9D — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 30, 2026
मोईसेस हेनरीक्सने 2009 मध्ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटसाठी पदार्पण केले होते. त्याने ऑस्ट्रेलियाकडून कसोटी, एकदिवसीय आणि टी 20 असे तीनही फॉर्मटमध्ये सामने खेळले आहेत. 2021 मध्ये शेवटचा सामना ऑस्ट्रेलियाकडून खेळला होता. आता टो पोर्तुगाल संघाकडून खेळताना दिसणार आहे.
बातमी अपडेट होत आहे…