मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Moises Henriques Leave Austrelia And Playing Cricket For Portugal

क्रिकेट विश्वात खळबळ! ऑस्ट्रेलियाचा ‘हा’ खेळाडू पोर्तुगालकडून खेळणार; नेमका विषय काय?

Updated On: Jun 30, 2026 | 04:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

मोईसेस हेनरीक्सने 2009 मध्ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटसाठी पदार्पण केले होते. त्याने ऑस्ट्रेलियाकडून कसोटी, एकदिवसीय आणि टी 20 असे तीनही फॉर्मटमध्ये सामने खेळले आहेत.

क्रिकेट विश्वात खळबळ! ऑस्ट्रेलियाचा 'हा' खेळाडू पोर्तुगालकडून खेळणार; नेमका विषय काय?

मोईसेस हेनरीक्स सोडणार ऑस्ट्रेलिया (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मोइसेस हेनरिक्सने घेतला ऑस्ट्रेलिया सोडण्याचा निर्णय
आता पोर्तुगाल संघाकडून खेळणार
पोर्तुगालला टी 20 वर्ल्डकप हिस्सा बनवण्यासाठी करणार प्रयत्न

नवी दिल्ली: सध्या क्रिकेट जगतात अनेक मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. त्यातच क्रिकेट विश्वातून एक अतिशय धक्कादायक आणि महत्वाची बातमी समोर येत आहे. ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटपटू मोईसेस हेनरीक्सने देश सोडण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ऑल राऊंडर खेळाडू मोइसेस हेनरिक्सने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोइसेस हेनरिक्सने ऑस्ट्रेलिया सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. टो आटा आपला जन्मस्थान असलेल्या पोर्तुगाल संघाकडून खेळणार आहे. त्याने अनेक वर्ष ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये चांगला खेळ केला. मात्र आटा टो थेट पोर्तुगाल संघाकडून खेळताना दिसणार आहे. पोर्तुगाल संघाला आगामी टी 20 वर्ल्ड कपच्या पात्रता फेरीत यशस्वी करण्याचे स्वप्न आहे.

मोईसेस हेनरीक्सने 2009 मध्ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटसाठी पदार्पण केले होते. त्याने ऑस्ट्रेलियाकडून कसोटी, एकदिवसीय आणि टी 20 असे तीनही फॉर्मटमध्ये सामने खेळले आहेत. 2021 मध्ये शेवटचा सामना ऑस्ट्रेलियाकडून खेळला होता. आता टो पोर्तुगाल संघाकडून खेळताना दिसणार आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: Moises henriques leave austrelia and playing cricket for portugal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 04:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shocking: भारतीय क्रिकेटरला मोठा धक्का! PBKS मधील स्टार खेळाडूविरूद्ध FIR दाखल, Cook ला मारहाणीचा आरोप
1

Shocking: भारतीय क्रिकेटरला मोठा धक्का! PBKS मधील स्टार खेळाडूविरूद्ध FIR दाखल, Cook ला मारहाणीचा आरोप

IND vs ENG: नव्याने सुरूवात! आता इंग्लंडला भिडणार Team India, पूर्ण शेड्युलची लिस्ट
2

IND vs ENG: नव्याने सुरूवात! आता इंग्लंडला भिडणार Team India, पूर्ण शेड्युलची लिस्ट

IND vs ENG: इंग्रजांना केले चारी मुंड्या चीत! भारताने मारली बाजी, शूट-आऊटमध्ये Hockey Team ने झेंडा फडकवला
3

IND vs ENG: इंग्रजांना केले चारी मुंड्या चीत! भारताने मारली बाजी, शूट-आऊटमध्ये Hockey Team ने झेंडा फडकवला

IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव
4

IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
क्रिकेट विश्वात खळबळ! ऑस्ट्रेलियाचा ‘हा’ खेळाडू पोर्तुगालकडून खेळणार; नेमका विषय काय?

क्रिकेट विश्वात खळबळ! ऑस्ट्रेलियाचा ‘हा’ खेळाडू पोर्तुगालकडून खेळणार; नेमका विषय काय?

Jun 30, 2026 | 04:09 PM
काय सांगता! भारताच्या पहिल्या Mumbai-Ahmedabad Bullet Train ची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ मार्गावर होणार हाय-स्पीड ट्रेनची चाचणी

काय सांगता! भारताच्या पहिल्या Mumbai-Ahmedabad Bullet Train ची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ मार्गावर होणार हाय-स्पीड ट्रेनची चाचणी

Jun 30, 2026 | 03:53 PM
Sripati Civil Judge: मुलीच्या जन्मानंतर अवघ्या २ दिवसांत दिली परीक्षा; २३ व्या वर्षी ‘सिव्हिल जज’ बनून श्रीपतीने रचला इतिहास!

Sripati Civil Judge: मुलीच्या जन्मानंतर अवघ्या २ दिवसांत दिली परीक्षा; २३ व्या वर्षी ‘सिव्हिल जज’ बनून श्रीपतीने रचला इतिहास!

Jun 30, 2026 | 03:52 PM
बड्या उद्योगपतीच्या ‘त्या’ एका विधानाने खळबळ, IT हबला ‘कचऱ्याचं शहर’ म्हणून दिली उपमा, बंगळुरु शहराची अशी अवस्था का?

बड्या उद्योगपतीच्या ‘त्या’ एका विधानाने खळबळ, IT हबला ‘कचऱ्याचं शहर’ म्हणून दिली उपमा, बंगळुरु शहराची अशी अवस्था का?

Jun 30, 2026 | 03:45 PM
भारतात पेट्रोल पंप कसा सुरू करावा? डीलरशिप मिळवण्याची प्रक्रिया, आवश्यक जमीन, खर्च आणि लागणारे परवाने

भारतात पेट्रोल पंप कसा सुरू करावा? डीलरशिप मिळवण्याची प्रक्रिया, आवश्यक जमीन, खर्च आणि लागणारे परवाने

Jun 30, 2026 | 03:44 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
IRCTC Tour: भाविकांसाठी सुवर्णसंधी! यंदाच्या श्रावणात IRCTC कडून ‘सप्त ज्योतिर्लिंग विशेष यात्रा’ जाहीर

IRCTC Tour: भाविकांसाठी सुवर्णसंधी! यंदाच्या श्रावणात IRCTC कडून ‘सप्त ज्योतिर्लिंग विशेष यात्रा’ जाहीर

Jun 30, 2026 | 03:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा