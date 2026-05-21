Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ms Dhoni Did Not Play Against Gt Due To Injury Csk Tata Ipl 2026 Updates

IPL 2026: ‘थाला’ची एन्ट्री पुन्हा लांबली; धोनीशिवाय CSK चा अंतिम सामना; चाहत्यांची उत्सुकता कायम

चेन्नई सुपर किंग्जसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. चेन्नईच्या संघाचा माजी कर्णधार आणि वरिष्ठ खेळाडू महेंद्रसिंह धोनी आजच्या सामन्यात देखील खेळणार नसल्याचे समोर येत आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 04:48 PM
IPL 2026: ‘थाला’ची एन्ट्री पुन्हा लांबली; धोनीशिवाय CSK चा अंतिम सामना; चाहत्यांची उत्सुकता कायम
Follow Us:
Follow Us:

अहमदाबादमध्ये चेन्नई अन् गुजरात आमनेसामने 
एम.एस. धोनी रांचीत आपल्या परतला 
प्ले ऑफमध्ये चेन्नईला आज विजय अनिवार्य

Tata IPL 2026 CSK Vs GT Live Updates: आज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्ज आणि गुजरात टायटन्स आमनेसामने येणार आहेत. चेन्नई सुपर किंग्जच्या दृष्टीने आजचा सामना जिंकणे अत्यंत महत्वाचे असणार आहे. आजचा सामना चेन्नईने जिंकला तरी क्वालिफाय होण्यासाठी इतर संघांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. मात्र चेन्नईच्या संघासाठी एक धक्का देणारी बातमी समोर येत आहे.

चेन्नई सुपर किंग्जसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. चेन्नईच्या संघाचा माजी कर्णधार आणि वरिष्ठ खेळाडू महेंद्रसिंह धोनी आजच्या सामन्यात देखील खेळणार नसल्याचे समोर येत आहे. तसेच दुखापतीच्या कारणांमुळे धोनी आपल्या घरी परतला असल्याचे समजते आहे. शेवटच्या सामन्याच्या आधी तो संघाच्या कॅम्पमधून बाहेर गेल्याचे समजते आहे. त्यामुळे चेन्नईच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

एमएस धोनीच्या अंगठ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे तो आजच्या सामन्यात खेळू शकणार नसल्याचे समोर आले आहे. चेन्नईच्या कोच यांनी ही माहिती दिल्याचे समजते आहे. मात्र आजचा सामना जिंकून चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने क्वालिफाय केले तर धोनी पुन्हा संघासोबत जोडला जाऊ शकतो. सध्या धोनी संघासोबत नाहीये, मात्र आम्ही क्वालिफाय झाल्यास तो पुन्हा जोडला जाईल असे चेन्नईच्या कोचने सांगितले.

CSK Vs GT Pitch Report: चेन्नई अन् गुजरात भिडणार; अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? वाचा पिच रिपोर्ट

चेन्नई सुपर किंग्जला मागच्या सामन्यात होम ग्राऊंडवर एसआरएचकडून पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्जचा क्वालिफाय करण्याचा मार्ग खडतर झाला आहे. आजचा सामना त्यांना मोठ्या फरकाने जिंकावा लागणार आहे. मोठ्या रनरेटने जिंकल्यास चेन्नईच्या आशा जिवंत राहणार आहेत. तसेच क्वालिफाय होण्यासाठी त्यांना इतर संघांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

चेन्नई अन् गुजरात भिडणार

आयपीएल २०२६ च्या ६६ व्या साखळी सामन्यात गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स भिडणार आहेत. हा महत्वाचा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रंगणार आहे. प्लेऑफच्या दृष्टीने गुजरातसाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते.

ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

येथे चेंडू बॅटवर सहज येतो त्यामुळे मोठे फटके खेळणे सोपे होते. म्हणूनच या मैदानावर अनेकदा मोठी धावसंख्या पाहायला मिळते. सुरुवातीच्या काही ओव्हरमध्ये वेगवान गोलंदाजांना थोडी स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट मिळू शकते. खेळपट्टी कोरडी राहिल्यास मधल्या ओव्हरमध्ये फिरकी गोलंदाजही प्रभावी ठरू शकतात. मात्र, जसजसा सामना पुढे जातो तसतशी खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अधिक चांगली होत जाते. दुसरीकडे, रात्री दव पडल्यास गोलंदाजांना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे टॉस जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

Web Title: Ms dhoni did not play against gt due to injury csk tata ipl 2026 updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 04:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video
1

ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

CSK Vs GT Pitch Report: चेन्नई अन् गुजरात भिडणार; अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? वाचा पिच रिपोर्ट
2

CSK Vs GT Pitch Report: चेन्नई अन् गुजरात भिडणार; अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? वाचा पिच रिपोर्ट

Mohammed Shami: शामी-हसीन जहाँ वादात मोठा ट्विस्ट! कोर्टाचा निर्णय क्रिकेटपटूसाठी दिलासादायक, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
3

Mohammed Shami: शामी-हसीन जहाँ वादात मोठा ट्विस्ट! कोर्टाचा निर्णय क्रिकेटपटूसाठी दिलासादायक, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव
4

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Largest District in India: हा जिल्हा आहे की राज्य? गोव्यापेक्षा तब्बल १२ पटीने मोठ्या ‘या’ जिल्ह्याबद्द्ल एकदा वाचाचं सविस्तर

Largest District in India: हा जिल्हा आहे की राज्य? गोव्यापेक्षा तब्बल १२ पटीने मोठ्या ‘या’ जिल्ह्याबद्द्ल एकदा वाचाचं सविस्तर

May 21, 2026 | 04:40 PM
IPL 2026: ‘थाला’ची एन्ट्री पुन्हा लांबली; धोनीशिवाय CSK चा अंतिम सामना; चाहत्यांची उत्सुकता कायम

IPL 2026: ‘थाला’ची एन्ट्री पुन्हा लांबली; धोनीशिवाय CSK चा अंतिम सामना; चाहत्यांची उत्सुकता कायम

May 21, 2026 | 04:40 PM
मराठी तरुणाची डिजिटल क्रांती! ‘Cockroach Janta Party’मागचा चेहरा कोण? जाणून घ्या अभिजीत दिपके यांची कहाणी

मराठी तरुणाची डिजिटल क्रांती! ‘Cockroach Janta Party’मागचा चेहरा कोण? जाणून घ्या अभिजीत दिपके यांची कहाणी

May 21, 2026 | 04:34 PM
Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

May 21, 2026 | 04:15 PM
Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

May 21, 2026 | 04:14 PM
बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

May 21, 2026 | 04:14 PM
Underwater Tourism : स्कुबा डायव्हिंगपासून अंडरवॉटर फोटोग्राफीपर्यंत सर्व काही! सिंधुदुर्गात साकारतोय भव्य सागरी पर्यटन प्रकल्प 

Underwater Tourism : स्कुबा डायव्हिंगपासून अंडरवॉटर फोटोग्राफीपर्यंत सर्व काही! सिंधुदुर्गात साकारतोय भव्य सागरी पर्यटन प्रकल्प 

May 21, 2026 | 04:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM