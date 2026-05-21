CSK Vs GT Pitch Report: चेन्नई अन् गुजरात भिडणार; अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? वाचा पिच रिपोर्ट

CSK vs GT Pitch Report: गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर महत्वाचा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात,फलंदाज की गोलंदाज कोणाचं वर्चस्व गाजणार? वाचा पिच रिपोर्ट.

Updated On: May 21, 2026 | 03:36 PM
  • चेन्नईविरुद्ध गुजरात सामना
  • फलंदाज की गोलंदाज कोणाचं वर्चस्व गाजणार?
  • CSK vs GT पिच रिपोर्ट
आयपीएल २०२६ च्या ६६ व्या साखळी सामन्यात गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स भिडणार आहेत. हा महत्वाचा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रंगणार आहे. प्लेऑफच्या दृष्टीने गुजरातसाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गुजरात पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप -२ मध्ये आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी मैदानात उतरतील, तर असताना चेन्नईचा संघ विजयाने हंगामाचा शेवट गोड करण्यासाठी खेळताना दिसणार आहे. या सामन्यात कशी असेल पिच अन् संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घेऊयात.

CSK vs GT पिच रिपोर्ट

अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. येथे चेंडू बॅटवर सहज येतो त्यामुळे मोठे फटके खेळणे सोपे होते. म्हणूनच या मैदानावर अनेकदा मोठी धावसंख्या पाहायला मिळते. सुरुवातीच्या काही ओव्हरमध्ये वेगवान गोलंदाजांना थोडी स्विंग आणि सीम मूव्हमेंट मिळू शकते. खेळपट्टी कोरडी राहिल्यास मधल्या ओव्हरमध्ये फिरकी गोलंदाजही प्रभावी ठरू शकतात. मात्र, जसजसा सामना पुढे जातो तसतशी खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अधिक चांगली होत जाते. दुसरीकडे, रात्री दव पडल्यास गोलंदाजांना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे टॉस जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरील IPL आकडेवारी

या मैदानावर आयपीएलचे अनेक हायस्कोअरिंग सामने झाले आहेत. पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १७० ते १८० दरम्यान राहिली आहे. काही सामन्यांमध्ये २०० पेक्षा जास्त धावसंख्याही सहज उभारण्यात आली आहे. धावांचा पाठलाग करणाऱ्या संघांचाही या मैदानावर चांगला रेकॉर्ड आहे. त्यामुळे दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणे तुलनेने फायदेशीर मानले जाते.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

आयपीएलमध्ये आतापर्यंत गुजरात आणि चेन्नई यांच्यात एकूण ९ सामने खेळले गेले आहे. त्यामध्ये गुजरातने ५ आणि चेन्नईने ४ चार सामने जिंकले आहेत.

संभाव्य प्लेइंग ११

गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, अरशद खान, कागिसो रबाडा, साई किशोर, मोहम्मद सिराज

चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेन्सर जॉन्सन.

Published On: May 21, 2026 | 03:31 PM

