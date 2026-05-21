ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

दीपक चहरने उडवली चिट सेलिब्रेशनची खिल्ली
फीन एलनची विकेट घेतल्यावरचा व्हिडिओ व्हायरल
केकेआरने मुंबईला केले पराभूत
Tata IPL 2026 MI Vs KKR Updates: काल इडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियमवर कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामना खेळवला गेला. हा सामना अत्यंत रोमांचक आणि शेवटच्या ओव्हरपर्यंत सुरू होता. अखेर या सामन्यात केकेआरने आपल्या पहिल्या परभवाचे उट्टे फेडले आहे. मुंबईचा 4 विकेट्सने पराभव केला. मात्र कालच्या सामन्यातील फीन एलनच्या विकेटनंतर दीपक चाहरचे सेलिब्रेशन व्हायरल झाले आहे.
कालच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करून केकेआरला 148 रन्सचे टार्गेट दिले होते. केकेआरने हे टार्गेट 6 विकेट्स गामावत शेवटच्या ओव्हरमध्ये पूर्ण केले. मात्र या सामन्यात दिपक चाहरचे सेलिब्रेशन व्हायरल झाले आहे. फीन एलची विकेट घेतल्यावर त्याने केलेली कृती चर्चेत आली आहे.
Deepak Chahar says, “No notes needed” 😌 Updates ▶️ https://t.co/Aw11jLoww5#TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvMI | @mipaltan pic.twitter.com/CB2PMKxCK3 — IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2026
दीपक चाहरने केकेआरचा सलामीवीर फीन एलनला आउट केले. विकेट घेतल्यावर चाहरने मैदानात एक नाट्यमय कृती केली. त्याने आपल्या खिशातून एक काल्पनिक चिठ्ठी काढल्याचे सेलिब्रेशन केले. त्याची कृती सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. चाहरची ही कृती आयपीएलमध्ये सध्या सुरू असलेल्या ‘चिठ्ठी सेलिब्रेशन’ ट्रेंडची थेट थट्टा करणारी होती.
MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव
यंदाच्या हंगामात अभिषेक शर्मा, रघू आणि उर्वील पटेल सारख्या खेळाडूनी विकेट घेतल्यानंतर किंवा अर्धशतकानंतर खिशातून चिठ्ठी काढून सेलिब्रेशन करण्याचा ट्रेंड फॉलो केला आहे. मात्र अलीकडेच आकाश सिंगने असे सेलिब्रेशन केल्यावर त्यावर वाद निर्माण झाला होता. डेल स्टेनने यावर नाराजी व्यक्त केली होती.
रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव
ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्समध्ये सामना पार पडला. केकेआरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करताना 147 रन्स करून केकेआरला 148 रन्सचे टार्गेट दिले होते. आजचा सामना केकेआरसाठी अत्यंत महत्वाचा होता. आज मुंबईकडून कॉर्बिन बॉशने गोलंदाजी आणि फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली.
झेल सुटला अन् हार्दिकचा पारा चढला, BCCI ची मोठी कारवाई; MI Vs KKR सामन्यात नेमकं काय घडलं?
अखेर या सामन्यात केकेआरने मुंबई इंडियन्सचा 4 विकेट्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे केकेआरच्या प्ले ऑफमध्ये जाण्याच्या आशा अद्याप जिवंत आहे. मुंबई इंडियन्सने दिलेल्या 148 रन्सचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी केकेआरकडून कर्णधार अजिंक्य रहाणे आणि फीन एलन मैदानात उतरले. फील एलन 8 रन्स करून आउट झाला. तर कर्णधार अजिंक्य रहाणे केवळ 21 रन्स करून आउट झाला.