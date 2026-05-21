Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Dipak Chahar Chit Celebration Video Viral Fin Allen Wicket Mi Vs Kkr Tata Ipl 2026

ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

कालच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करून केकेआरला 148 रन्सचे टार्गेट दिले होते. केकेआरने हे टार्गेट  6 विकेट्स गामावत शेवटच्या ओव्हरमध्ये पूर्ण केले. मात्र या सामन्यात दिपक चाहरचे सेलिब्रेशन व्हायरल झाले आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 03:33 PM
ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

दीपक चाहरच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

दीपक चहरने उडवली चिट सेलिब्रेशनची खिल्ली
फीन एलनची विकेट घेतल्यावरचा व्हिडिओ व्हायरल 
केकेआरने मुंबईला केले पराभूत

Tata IPL 2026 MI Vs KKR Updates: काल इडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियमवर कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामना खेळवला गेला. हा सामना अत्यंत रोमांचक आणि शेवटच्या ओव्हरपर्यंत सुरू होता. अखेर या सामन्यात केकेआरने आपल्या पहिल्या परभवाचे उट्टे फेडले आहे. मुंबईचा 4 विकेट्सने पराभव केला. मात्र कालच्या सामन्यातील फीन एलनच्या विकेटनंतर दीपक चाहरचे सेलिब्रेशन व्हायरल झाले आहे.

कालच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करून केकेआरला 148 रन्सचे टार्गेट दिले होते. केकेआरने हे टार्गेट  6 विकेट्स गामावत शेवटच्या ओव्हरमध्ये पूर्ण केले. मात्र या सामन्यात दिपक चाहरचे सेलिब्रेशन व्हायरल झाले आहे. फीन एलची विकेट घेतल्यावर त्याने केलेली कृती चर्चेत आली आहे.

दीपक चाहरने केकेआरचा सलामीवीर फीन एलनला आउट केले. विकेट घेतल्यावर चाहरने मैदानात एक नाट्यमय कृती केली. त्याने आपल्या खिशातून एक काल्पनिक चिठ्ठी काढल्याचे सेलिब्रेशन केले. त्याची कृती सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. चाहरची ही कृती आयपीएलमध्ये सध्या सुरू असलेल्या ‘चिठ्ठी सेलिब्रेशन’ ट्रेंडची थेट थट्टा करणारी होती.

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

यंदाच्या हंगामात अभिषेक शर्मा, रघू आणि उर्वील पटेल सारख्या खेळाडूनी विकेट घेतल्यानंतर किंवा अर्धशतकानंतर खिशातून चिठ्ठी काढून सेलिब्रेशन करण्याचा ट्रेंड फॉलो केला आहे. मात्र अलीकडेच आकाश सिंगने असे सेलिब्रेशन केल्यावर त्यावर वाद निर्माण झाला होता. डेल स्टेनने यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्समध्ये सामना पार पडला. केकेआरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करताना 147 रन्स करून केकेआरला 148 रन्सचे टार्गेट दिले होते. आजचा सामना केकेआरसाठी अत्यंत महत्वाचा होता. आज मुंबईकडून कॉर्बिन बॉशने गोलंदाजी आणि फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली.

झेल सुटला अन् हार्दिकचा पारा चढला, BCCI ची मोठी कारवाई; MI Vs KKR सामन्यात नेमकं काय घडलं?

अखेर या सामन्यात केकेआरने मुंबई इंडियन्सचा 4 विकेट्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे केकेआरच्या प्ले ऑफमध्ये जाण्याच्या आशा अद्याप जिवंत आहे. मुंबई इंडियन्सने दिलेल्या 148 रन्सचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी केकेआरकडून कर्णधार अजिंक्य रहाणे आणि फीन एलन मैदानात उतरले. फील एलन 8 रन्स करून आउट झाला. तर कर्णधार अजिंक्य रहाणे केवळ 21 रन्स करून आउट झाला.

Web Title: Dipak chahar chit celebration video viral fin allen wicket mi vs kkr tata ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CSK Vs GT Pitch Report: चेन्नई अन् गुजरात भिडणार; अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? वाचा पिच रिपोर्ट
1

CSK Vs GT Pitch Report: चेन्नई अन् गुजरात भिडणार; अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? वाचा पिच रिपोर्ट

Mohammed Shami: शामी-हसीन जहाँ वादात मोठा ट्विस्ट! कोर्टाचा निर्णय क्रिकेटपटूसाठी दिलासादायक, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
2

Mohammed Shami: शामी-हसीन जहाँ वादात मोठा ट्विस्ट! कोर्टाचा निर्णय क्रिकेटपटूसाठी दिलासादायक, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Farmer Video : कष्टाचं सोनं झालं! पीक येताच शेतकऱ्याचा आनंद गगनात मावेना; लहान मुलासारख्या मारु लागला उड्या, Video Viral
3

Farmer Video : कष्टाचं सोनं झालं! पीक येताच शेतकऱ्याचा आनंद गगनात मावेना; लहान मुलासारख्या मारु लागला उड्या, Video Viral

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव
4

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

ट्रेंड की थट्टा? Dipak Chahar च्या ‘त्या’ कृतीने ‘चिठ्ठी’ सेलिब्रेशनची उडवली खिल्ली, पहा Viral Video

May 21, 2026 | 03:33 PM
सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

सुरक्षारक्षकाची रायफल हिसकावून ट्रॅक्टरच पळवला; अकोल्यात नेमकं काय घडलं?

May 21, 2026 | 03:30 PM
…तर तुमचा मोबाईल Block होऊ शकतो? RBI कडून इशारा, कर्ज परतफेडीबाबत स्पष्ट केले नियम

…तर तुमचा मोबाईल Block होऊ शकतो? RBI कडून इशारा, कर्ज परतफेडीबाबत स्पष्ट केले नियम

May 21, 2026 | 03:28 PM
Amravati News: अमरावतीतील ग्रामीण भागात तीव्र पाणीटंचाई! २३ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची सुविधा

Amravati News: अमरावतीतील ग्रामीण भागात तीव्र पाणीटंचाई! २३ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची सुविधा

May 21, 2026 | 03:25 PM
RIC Group: अमेरिकेची राजवट धोक्यात! पुतिन यांच्या गुरूची ‘ती’ भविष्यवाणी खरी ठरणार? ‘हे’ तीन देश एकत्र येऊन बदलणार सत्ताकारण

RIC Group: अमेरिकेची राजवट धोक्यात! पुतिन यांच्या गुरूची ‘ती’ भविष्यवाणी खरी ठरणार? ‘हे’ तीन देश एकत्र येऊन बदलणार सत्ताकारण

May 21, 2026 | 03:20 PM
Gharoghari Matichya Chuli : मालिकेतील ‘या’ अभिनेत्रीला केले Replace! मालिकाविश्व गाजवल्या दोन नव्या कलाकारांची भरती

Gharoghari Matichya Chuli : मालिकेतील ‘या’ अभिनेत्रीला केले Replace! मालिकाविश्व गाजवल्या दोन नव्या कलाकारांची भरती

May 21, 2026 | 03:14 PM
11th Admission Process : अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत शून्य फेरीत 39 हजारांहून अधिक प्रवेश

11th Admission Process : अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत शून्य फेरीत 39 हजारांहून अधिक प्रवेश

May 21, 2026 | 03:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM