Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Russia-Ukraine War: एकच रात्र अन् 666 हल्ले! पुतिन यांच्या एका आदेशाने युक्रेनमध्ये आगीचे तांडव; 23 शहरे हादरली
रशिया(Russia) च्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २४ तासांत देशाच्या विविध भागांमध्ये १००० हून अधिक ड्रोन हल्ले झाले आहे. परंतु यातील अनेक ड्रोन निकामी करण्यात आले आहेत. मॉस्कोचे महापौर सर्गेई सोबयानिन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या हवाई संरक्षण यंत्रणनेने ८९ ड्रोन हाणून पाडले आहेत.
मात्र, काही हल्ल्यांमुळे मॉस्कोतील रहिवाशी इमारती आणि पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. खिमकी, पोगोरेल्की भागात ४ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच मॉस्कोतील एका रिफायनरी डवळही ड्रोन पडले आहेत.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelenksy) यांनी या हल्ल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यांनी या कारवाईला न्यायपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. रशियाने युक्रेनच्या शहरांवर केलेल्या हल्ल्यांना चोख बदला म्हणून हे हल्ले करण्यात आले असल्याचे झेलेन्स्कींनी म्हटले. तसेच रशियाला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्यास युक्रेन सक्षम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.
Our responses to Russia’s prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026
दरम्यान या हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. रशियातील भारतीय दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, मॉस्को प्रांतातील ड्रोन हल्ल्यात एका भारतीय नागरिक ठार झाला आहे. तसेच ३ जण जखमी झाले असून दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली आहे. सध्या मृत आणि जखमींची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. परंतु दूतावासाने जखमींना आवश्यक ती मदत पुरवली जात असल्याचे सांगितले.
One Indian worker has lost his life and three others have been injured in a drone attack in Moscow region earlier today. Embassy officials have visited the location and met the injured workers in the hospital. The Embassy condoles the loss of life and is working with the… — India in Russia (@IndEmbMoscow) May 17, 2026
