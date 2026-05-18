Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Russia Ukraine War Massive Ukrainian Drone Attack On Moscow 1 Indian Citizen Killed

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Russia Ukraine War Update : एकीकडे पश्चिम आशियात संघर्ष पेटलेला असताना दुसऱ्या बाजूला रशिया युक्रेन युद्धानेही पेट घेतली आहे. नुकतेच युक्रेनने रशियाच्या हल्ल्यांचा बदला घेत मॉस्कोवर ड्रोन हलले केले आहेत. यात एका भारतीयाच मृत्यू झाला आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 02:22 PM
Russia Ukraine War

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Russia Ukraine युद्धाचा भडका
  • मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला
  • एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
Russia Ukraine War News in Marathi : मॉस्को/कीव : पश्चिम आशियातील संघर्षादरम्यान रशिया-युक्रेन युद्धाने देखील पेट घेतला आहे. गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ हे युद्ध सुरु आहे. दोन्ही देशांचे एकमेकांवर हल्ले सुरुच आहेत. नुकतेच युक्रेनने रशियाच्या बॉम्ब हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देत मॉस्कोवर भीषण ड्रोन हल्ले केले आहेत. यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून या हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचाही मृत्यू झाला आहे, तर तीन भारतीय नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत.

Russia-Ukraine War: एकच रात्र अन् 666 हल्ले! पुतिन यांच्या एका आदेशाने युक्रेनमध्ये आगीचे तांडव; 23 शहरे हादरली

मॉस्को हादरलं

रशिया(Russia) च्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २४ तासांत देशाच्या विविध भागांमध्ये १००० हून अधिक ड्रोन हल्ले झाले आहे. परंतु यातील अनेक ड्रोन निकामी करण्यात आले आहेत. मॉस्कोचे महापौर सर्गेई सोबयानिन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या हवाई संरक्षण यंत्रणनेने ८९ ड्रोन हाणून पाडले आहेत.

मात्र, काही हल्ल्यांमुळे मॉस्कोतील रहिवाशी इमारती आणि पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. खिमकी, पोगोरेल्की भागात ४ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच मॉस्कोतील एका रिफायनरी डवळही ड्रोन पडले आहेत.

झेलेन्स्की यांचे प्रत्युत्तर

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelenksy) यांनी या हल्ल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यांनी या कारवाईला न्यायपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. रशियाने युक्रेनच्या शहरांवर केलेल्या हल्ल्यांना चोख बदला म्हणून हे हल्ले करण्यात आले असल्याचे झेलेन्स्कींनी म्हटले. तसेच रशियाला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्यास युक्रेन सक्षम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.

एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू, तीन जखमी

दरम्यान या हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. रशियातील भारतीय दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, मॉस्को प्रांतातील ड्रोन हल्ल्यात एका भारतीय नागरिक ठार झाला आहे. तसेच ३ जण जखमी झाले असून दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली आहे. सध्या मृत आणि जखमींची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. परंतु दूतावासाने जखमींना आवश्यक ती मदत पुरवली जात असल्याचे सांगितले.

Russia Ukraine War : इराण युद्धाचा फायदा घेत आहे रशिया? युक्रेनमध्ये नरसंहार सुरुच; ‘या’ महत्त्वाच्या शहरावर थरारक हल्ला

Web Title: Russia ukraine war massive ukrainian drone attack on moscow 1 indian citizen killed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 01:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
1

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
2

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ
3

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप
4

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे ‘मौन’ म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

May 18, 2026 | 02:23 PM
Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

May 18, 2026 | 02:15 PM
Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

May 18, 2026 | 02:08 PM
Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

May 18, 2026 | 02:07 PM
गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

May 18, 2026 | 01:56 PM
Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

May 18, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM