IPL 2026 मध्ये घमासान! दिल्लीचा बॉस परतला; चेन्नईच्या ‘किंग्ज’ला पाणी पाजण्यासाठी झाला सज्ज

लुंगी एनगिडी झाला होता दुखापतग्रस्त
चेन्नई आणि दिल्लीसाठी सामना महत्वाचा
अरुण जेटली स्टेडियमवर रंगणार सामना
Tata IPL 2026 DC Vs CSK Live Updates: आज आयपीएलचा 48 वा सामना खेळवला जाणार आहे. थरारक सामना सध्या चाहत्यांना पाहायला मिळत आहेत. आज ऋतुराज गायकवाड आणि अक्षर पटेल आमनेसामने येणार आहेत. चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्समध्ये मॅच होणार आहे. दरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सबाबत एक महत्वाची माहिती समोर येत आहे.
दिल्ली कॅपिटल्सचा इन फॉर्म वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याला एका सामन्यात कॅच पकडताना दुखापत झाली होती. त्यामुळे आजच्या सामन्यात तो गोलंदाजी करताना दिसणार का हे पहावे लागणार आहे. आता त्यातच त्याच्याबाबत माहिती समोर आली आहे.
लुंगी एनगिडीबाबत कोच मुनाफ पटेलने भाष्य केले आहे. संघाचा मुख्य वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी आता पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला असून, आज चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात तो मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, लुंगी एनगिडीने ‘कंकशन प्रोटोकॉल’ अंतर्गत असलेला आरामाचा कालावधी पूर्ण केला आहे. आता त्याला खेळण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मागील सामन्यात दुखापतीमुळे तो खेळू शकला नव्हता, ज्यामुळे दिल्लीच्या गोलंदाजीवर परिणाम झाला होता.
पीच रिपोर्ट काय सांगतो?
अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी नंदनवन समजली जाते. हे स्टेडियम थोडे लहान असल्याने मोठे फटके मारणे या ठिकाणी सोपे जाते. मात्र या पीचवर स्पिनर्सला देखील मदत मिळू शकते. दिल्लीत आज आकाश निरभ्र असून पावसाची शक्यता केवळ १०% इतकी आहे. त्यामुळे टॉस जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
आजच्या सामन्यात कर्णधार अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांच्या फिरकीवर मदार असणार आहे. फलंदाजीमध्ये केएल राहुल, पाथुम निसांका अत्यंत जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. मात्र मिचेल स्टार्कची गोलंदाजी चेन्नईसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसन हे चेन्नईचे मुख्य खेळाडू आहेत. गेल्या सामन्यात संजू सॅमसनने दिल्लीविरुद्ध शतकी खेळी केली होती. तर अंशूल कंबोजने चेन्नईकडून 13 विकेट्स घेतल्या आहेत. सलामीवीर के. एल. राहुल तुफान फॉर्ममध्ये आहे. त्याने याच मैदानावर यंदा 152 रन्सची आक्रमक आणि विक्रमी खेळी केली होती. 433 रन्ससह तो ऑरेंज कॅप’च्या शर्यतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. चेन्नईसाठी संजू सॅमसन हा सर्वात मोठा ‘मॅच विनर’ असणार आहे.