IPL 2026 मध्ये घमासान! दिल्लीचा बॉस परतला; चेन्नईच्या ‘किंग्ज’ला पाणी पाजण्यासाठी झाला सज्ज

दिल्ली कॅपिटल्सचा इन फॉर्म वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याला एका सामन्यात कॅच पकडताना दुखापत झाली होती.

Updated On: May 05, 2026 | 03:54 PM
लुंगी एनगिडी आज खेळणार की नाही? (फोटो- सोशल मिडिया)

लुंगी एनगिडी झाला होता दुखापतग्रस्त 
चेन्नई आणि दिल्लीसाठी सामना महत्वाचा 
अरुण जेटली स्टेडियमवर रंगणार सामना

Tata IPL 2026 DC Vs CSK Live Updates: आज आयपीएलचा 48 वा सामना खेळवला जाणार आहे. थरारक सामना सध्या चाहत्यांना पाहायला मिळत आहेत. आज ऋतुराज गायकवाड आणि अक्षर पटेल आमनेसामने येणार आहेत. चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्समध्ये मॅच होणार आहे. दरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सबाबत एक महत्वाची माहिती समोर येत आहे.

दिल्ली कॅपिटल्सचा इन फॉर्म वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याला एका सामन्यात कॅच पकडताना दुखापत झाली होती. त्यामुळे आजच्या सामन्यात तो गोलंदाजी करताना दिसणार का हे पहावे लागणार आहे. आता त्यातच त्याच्याबाबत माहिती समोर आली आहे.

लुंगी एनगिडीबाबत कोच मुनाफ पटेलने भाष्य केले आहे. संघाचा मुख्य वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडी आता पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला असून, आज चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात तो मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, लुंगी एनगिडीने ‘कंकशन प्रोटोकॉल’ अंतर्गत असलेला आरामाचा कालावधी पूर्ण केला आहे. आता त्याला खेळण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मागील सामन्यात दुखापतीमुळे तो खेळू शकला नव्हता, ज्यामुळे दिल्लीच्या गोलंदाजीवर परिणाम झाला होता.

CSK Vs DC Pitch Report: आज घनघोर युद्ध होणार! चेन्नई अन् दिल्ली खेळणार, पहा आजचा पीच रिपोर्ट

पीच रिपोर्ट काय सांगतो?

अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी नंदनवन समजली जाते. हे स्टेडियम थोडे लहान असल्याने मोठे फटके मारणे या ठिकाणी सोपे जाते. मात्र या पीचवर स्पिनर्सला देखील मदत मिळू शकते. दिल्लीत आज आकाश निरभ्र असून पावसाची शक्यता केवळ १०% इतकी आहे. त्यामुळे टॉस जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

IPL 2026 मध्ये खळबळ! कॅपिटल्सविरुद्ध उद्या ‘थाला’ खेळणार? चाहत्यांची धाकधूक वाढली

आजच्या सामन्यात कर्णधार अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांच्या फिरकीवर मदार असणार आहे. फलंदाजीमध्ये केएल राहुल, पाथुम निसांका अत्यंत जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. मात्र मिचेल स्टार्कची गोलंदाजी चेन्नईसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसन हे चेन्नईचे मुख्य खेळाडू आहेत. गेल्या सामन्यात संजू सॅमसनने दिल्लीविरुद्ध शतकी खेळी केली होती. तर अंशूल कंबोजने चेन्नईकडून 13 विकेट्स घेतल्या आहेत. सलामीवीर के. एल. राहुल तुफान फॉर्ममध्ये आहे. त्याने याच मैदानावर यंदा 152 रन्सची आक्रमक आणि विक्रमी खेळी केली होती. 433 रन्ससह तो ऑरेंज कॅप’च्या शर्यतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. चेन्नईसाठी संजू सॅमसन हा सर्वात मोठा ‘मॅच विनर’ असणार आहे.

Published On: May 05, 2026 | 03:51 PM

Rajyog : 15 मे रोजी बनणार विशेष राजयोग; 'या' राशींना मिळू शकतो प्रचंड आर्थिक लाभ!

Yavatmal News: एटीएमवर ना गार्ड, ना सीसीटीव्ही! सुरक्षेची जबाबदारी बँकांवर; अनेक ठिकाणी सुरक्षारक्षकच नाही

Himanta Biswa Sarma Oath: हिमंता बिस्वा सरमा पुन्हा आसामच्या गादीवर; सलग दुसऱ्यांदा घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; 'या' महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर

Google Down: सर्च इंजिन अचानक झाले डाऊन, स्क्रीनवर दिसला 'सर्वर एरर' मेसेज

अत्याचारग्रस्त मुलीच्या शिक्षणासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार मदत

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या 'पनीर आणि चीज' भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Satej Patil On Gokul : 'गोकुळ'वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

