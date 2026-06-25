गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

क्रिकेटविश्व हादरले! ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला तडकाफडकी राजीनामा, नेमका विषय तरी काय?

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

चार वर्षांपूर्वी रायन कूक यांची नेदरलँड्सच्या हेड कोचपदी नियुक्ती झाली होती. अखेर त्यांनी कौटुंबिक कारणांमुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे समोर येत आहे.

क्रिकेटविश्व हादरले! ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला तडकाफडकी राजीनामा, नेमका विषय तरी काय?

रियान कुक यांनी दिला राजीनामा (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नेदरलँड्स क्रिकेटच्या हेड कोचचा राजीनामा 
  • चार वर्षांचा कालावधी संपल्याने सोडले पद 
  • रॉयल डच क्रिकेट असोसिएशनने दिली माहिती 
Nedarlands Head Coach: सध्या आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत नेदरलँड्स पुरुष क्रिकेट संघाबबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नेदरलँड्स पुरुष क्रिकेट संघाचे हेड कोच रायन कूक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे नेदरलँड्स क्रिकेटमध्ये खळबळ उडाली आहे.

हेड कोच रायन कूक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे डच क्रिकेट असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. त्यांचा चार वर्षांचा कालावधी संपल्याने त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वर नेदरलँड्स संघाने मोठे यश प्राप्त केले आहे.  त्यांच्या नेतृत्वात नेदरलँड्सच्या संघाने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपले नाव मोठे केले आहे.

चार वर्षांपूर्वी रायन कूक यांची नेदरलँड्सच्या हेड कोचपदी नियुक्ती झाली होती. अखेर त्यांनी कौटुंबिक कारणांमुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे समोर येत आहे. नेदरलँड्स क्रिकेट संघ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग मध्ये चांगले प्रदर्शन करत असताना त्यांनी आपले पद सोडले आहे. त्यामुळे नेदरलँड्सच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

रायन कूक यांनी 2022 मध्ये नेदरलँड्स पुरुष क्रिकेट संघाचा हेड कोच म्हणून कार्यभार स्वीकारला होता. त्यानंतर नेदरलँड्सच्या संघाने चांगली कामगिरी केली होती. नेदरलँड्स संघाने क्वालिफाय केले होते. 2022 आयसीसी पुरुष  क्रिकेट स्पर्धेत क्वालिफाय केले होते. ऑस्ट्रेलियामधील स्पर्धेत नेदरलँड्सच्या संघाने अनेक मोठ्या संघांचा पराभव केला होता.

बातमी अपडेट होत आहे…

Web Title: Nedarlands mens cricket ryan cook resign from head coach post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उरली सुरली लाज संपली! एकही सामना न जिंकता Pakistan सह ‘हे’ संघ Women’s T20 World Cup मधून बाहेर
1

उरली सुरली लाज संपली! एकही सामना न जिंकता Pakistan सह ‘हे’ संघ Women’s T20 World Cup मधून बाहेर

Lionel Messi Birthday: फुटबॉलच्या ‘अल्टिमेट किंग’चा वाढदिवस, 39 व्या वर्षीही करतोय तुफान रेकॉर्ड्स; जादू कायम
2

Lionel Messi Birthday: फुटबॉलच्या ‘अल्टिमेट किंग’चा वाढदिवस, 39 व्या वर्षीही करतोय तुफान रेकॉर्ड्स; जादू कायम

IND vs IRE: भारतीय संघाचे पहिले घमासान! शुक्रवारी देणार Ireland ला टक्कर, कधी आणि कुठे दिसणार Live Streaming
3

IND vs IRE: भारतीय संघाचे पहिले घमासान! शुक्रवारी देणार Ireland ला टक्कर, कधी आणि कुठे दिसणार Live Streaming

T20 Series: ५६ बॉल्स अन् १३६ रन्स! Tilak Verma चे मैदानावर वादळ; विरोधी गोलंदाजांना फुटला घाम
4

T20 Series: ५६ बॉल्स अन् १३६ रन्स! Tilak Verma चे मैदानावर वादळ; विरोधी गोलंदाजांना फुटला घाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Muramba Marathi Serial : चार वर्षांचा प्रवास निघाला शेवटाकडे! ‘मुरांबा’ मालिका जाणार ऑफ एअर; मुख्य अभिनेता झाला भावूक

Muramba Marathi Serial : चार वर्षांचा प्रवास निघाला शेवटाकडे! ‘मुरांबा’ मालिका जाणार ऑफ एअर; मुख्य अभिनेता झाला भावूक

Jun 25, 2026 | 03:08 PM
Kolhapur Accident News: हृदयद्रावक! घरावर नारळाचं झाड कोसळून 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

Kolhapur Accident News: हृदयद्रावक! घरावर नारळाचं झाड कोसळून 10 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

Jun 25, 2026 | 03:05 PM
NCERT Controversy: ६ वीच्या ‘कृष्णा’ पुस्तकावरून सोशल मीडियात वाद; शाकाहाराला प्राधान्य दिल्याच्या आरोपावर NCERT चे उत्तर

NCERT Controversy: ६ वीच्या ‘कृष्णा’ पुस्तकावरून सोशल मीडियात वाद; शाकाहाराला प्राधान्य दिल्याच्या आरोपावर NCERT चे उत्तर

Jun 25, 2026 | 03:04 PM
Mossad : ‘पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीरला संपवणार होती इस्रायली मोसाद…’ ब्राझीलच्या पत्रकाराचा स्फोटक खुलासा

Mossad : ‘पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीरला संपवणार होती इस्रायली मोसाद…’ ब्राझीलच्या पत्रकाराचा स्फोटक खुलासा

Jun 25, 2026 | 03:00 PM
क्रिकेटविश्व हादरले! ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला तडकाफडकी राजीनामा, नेमका विषय तरी काय?

क्रिकेटविश्व हादरले! ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला तडकाफडकी राजीनामा, नेमका विषय तरी काय?

Jun 25, 2026 | 02:59 PM
वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्य शासनाचे व्यापक नियोजन; मुख्यमंत्री फडवणीस यांची माहिती

वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्य शासनाचे व्यापक नियोजन; मुख्यमंत्री फडवणीस यांची माहिती

Jun 25, 2026 | 02:50 PM
Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाच्या भूकंपानंतर अमेरिकेकडून मदतीचा हात; पंतप्रधान मोदींनीही…

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाच्या भूकंपानंतर अमेरिकेकडून मदतीचा हात; पंतप्रधान मोदींनीही…

Jun 25, 2026 | 02:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा