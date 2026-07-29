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Commonwealth Games 2026: कोण आहे हरजिंदर कौर? भुसा कापणाऱ्या मशीनने मिळवली ताकद, भारतासाठी जिंकले रौप्य पदक

Updated On: Jul 29, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

भारताने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये आपले ११ वे पदकही जिंकले आहे. वेटलिफ्टर हरजिंदर कौरने महिलांच्या ६९ किलो वजनी गटात रौप्य पदक पटकावले. कोण आहे हरजिंदर कौर? जाणून घ्या

कोण आहे हरजिंदर कौर (फोटो सौजन्य - X.com)

कोण आहे हरजिंदर कौर (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ मध्ये हरजिंदर कौरने जिंकले रौप्य पदक 
  • कोण आहे हरजिंदर कौर
  • वेटलिफ्टिंगची कशी केली तयारी 
भारतीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौरने २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या ६९ किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकून देशाला पुन्हा एकदा गौरव मिळवून दिला आहे. हरजिंदरने एकूण २२७ किलो वजन उचलून एक नवीन वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरीही नोंदवली. २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील हे भारताचे ११ वे पदक आहे. तिने स्नॅचमध्ये १०१ किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये १२६ किलो वजन उचलून ही ऐतिहासिक कामगिरी केली. यापूर्वी, तिने २०२२ मध्ये ७१ किलो वजनी गटात कांस्य पदक जिंकले होते.

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हरजिंदर कौरच्या ताकदीचे रहस्य काय आहे?

पंजाबमधील नाभा येथील मेहास गावची रहिवासी असलेल्या हरजिंदरच्या यशाचा प्रवास अडचणींनी भरलेला होता. तिचे कुटुंब एका खोलीच्या घरात राहत होते, सहा म्हशींची काळजी घेत होते आणि कंत्राटी शेती करत होते. लहानपणी हरजिंदर शेतात जनावरांसाठी चारा कापण्याचे आणि गवत कापण्याची यंत्रे चालवण्याचे काम करत असे. यामुळे तिच्या हातांना ताकद मिळाली, जी पुढे वेटलिफ्टिंगचा पाया बनली.

वडील साहिब सिंग आणि आई कुलदीप कौर यांची सर्वात लहान मुलगी हरजिंदरला लहानपणापासूनच खेळाची आवड होती. नाभा येथील शासकीय मुलींच्या शाळेत शिकत असताना, तिने पंजाबमधील एक लोकप्रिय खेळ असलेल्या कबड्डीला खेळायला सुरुवात केली. सरावासाठी ती रोज ५ किलोमीटर सायकल चालवत मैदानावर जायची. आनंदपूर साहिब येथील महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर, प्रशिक्षक सुरिंदर सिंग यांनी तिला महाविद्यालयाच्या कबड्डी संघात घेतले. त्यानंतर, जेव्हा ती पंजाबी विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागात दाखल झाली, तेव्हा प्रशिक्षक परमजीत शर्मा यांच्या लक्षात तिची प्रतिभा आली.

दोरी ओढण्याच्या खेळापासून ते वेटलिफ्टिंगपर्यंतचा एक अद्भुत प्रवास

तिच्या हातातील विलक्षण ताकद पाहून, प्रशिक्षक शर्मा यांनी सुरुवातीला तिला दोरी ओढण्याच्या संघात घेतले. दोरी ओढण्याच्या खेळात आपले कौशल्य सिद्ध केल्यानंतर, तिने आपल्या प्रशिक्षकांच्या सल्ल्यानुसार वेटलिफ्टिंगकडे आपला मोर्चा वळवला. सुरुवातीला खेळ बदलायला थोडा वेळ लागला, पण हरजिंदरच्या मेहनतीने हे सिद्ध केले की योग्य दिशेने केलेली मेहनत कधीही वाया जात नाही. आज, तिच्या मेहनतीच्या फळापाण्याने, तिने देशासाठी पदक जिंकून पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे.

Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Web Title: Commonwealth games 2026 who is harjinder kaur weightlifter won silver medal for india

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Published On: Jul 29, 2026 | 11:30 AM

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