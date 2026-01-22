Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Pakistan Is Unsettled By Bangladeshs Withdrawal From The T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

बांगलादेश क्रिकेट संघानेआयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतून अधिकृतपणे माघार घेतली आहे.. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाने पाकिस्तान काय भूमिका घेतो हे बघणे महत्वाचे आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:42 PM
T20 World Cup 2026: Bangladesh's withdrawal leaves Pakistan unsettled! Will there be major changes to the tournament schedule? Read in detail.

बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Will the ICC World Cup 2026 schedule change? बांगलादेश क्रिकेट संघाने आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ मधून अधिकृतपणे बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ते त्यांचे संघ त्यांचे सामने खेळण्यासाठी भारतात पाठवणार नाहीत. या निर्णयामुळे टी-२० विश्वचषक २०२६  स्पर्धेत बांगलादेशचा प्रवास संपुष्टात आला आहे. पुढील महिन्यात भारत आणि श्रीलंकेत विश्वचषक स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेतील पहिला सामना ७ फेब्रुवारीला खेळला जाणार आहे.परंतु, सुरक्षा आणि इतर परिस्थितीचे कारण पुढे करून बांगलादेशने या स्पर्धेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात?

बांगलादेशच्या बाहेर पडल्याने पाकिस्तान अशांतता

बांगलादेशच्या बाहेर पडल्यानंतर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डात अशांतता पसरली आहे. पाकिस्तान क्रिकेट संघ २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सहभागी होईल का, यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येऊ लागले आहे. सर्वांचे लक्ष आता पीसीबीच्या पुढील निर्णयाकडे असणार आहे.

पाकिस्तानचा विश्वचषक संघ जाहीर नाही

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून अद्याप आपला अधिकृतपणे टी-२० विश्वचषकासाठी त्यांचा संघ जाहीर करण्यात आलेला नाही. आयसीसीच्या नियमांनुसार सर्व संघांनी स्पर्धा सुरू होण्याच्या एक महिना आधी त्यांचे संघ जाहीर करणे आवश्यक असते. टी-२० विश्वचषकाचा पहिला सामना ७ फेब्रुवारी रोजी खेळवबाळ जाणार आहे.परंतु, संघाची घोषणा ७ जानेवारीपर्यंत व्हायला होणे गरजेचे होते, परंतु ही अंतिम मुदत आता निघून गेली आहे.

पाकिस्तान बांगलादेशच्या समर्थन

सध्या, पाकिस्तान संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेसाठी तयारी करत असून अद्याप संघाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. अंतर्गत वृत्तांत अस आहे, की जर बांगलादेश टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला तर पाकिस्तान संघ देखील स्पर्धेत बहिष्कार टाकण्याची शक्यता आहे. कधीकधी पाकिस्तानकडून अशी विधाने देखील समोर येत आहेत जी बांगलादेशवर विश्वचषकात न खेळण्यासाठी दबाव आणत असल्याचे चित्र उभी करतात.

पीसीबीचा निर्णय एक-दोन दिवसांत स्पष्ट

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया मालिकेसाठी संघ जाहीर केल्यानंतरच पीसीबीचे हेतू स्पष्ट हौस शकतो. जर संघाची घोषणा फक्त ऑस्ट्रेलिया मालिकेसाठी करण्यात आली तर पाकिस्तान विश्वचषकात खेळण्याबाबत अनिश्चित असल्याचे चिन्ह मानले जाईल.  जर विश्वचषकासाठी संघाची घोषणा केली गेली तर पाकिस्तान स्पर्धा खेळेल हे मात्र निश्चित होऊ शकते.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला टाटा-बायबाय! ‘या’ संघाची लागली लॉटरी; टी-२० विश्वचषकाच्या व्यासपीठावर दाखवणार ताकद

टी-२० विश्वचषकाच्या वेळापत्रकात बदल नाही

बांगलादेश संघाने स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर, टी-२० विश्वचषकाच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तथापि, हे अत्यंत अशक्य मानले जात आहे. स्पर्धा सुरू होण्यास काही दिवस बाकी असल्याने, वेळापत्रकात काही एक बदल अपेक्षित नाही. स्कॉटलंड संघाला बांगलादेशच्या जागी संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बांगलादेश संघ जे सामने खेळणार होते तेच सामने खेळणार.

Web Title: Pakistan is unsettled by bangladeshs withdrawal from the t20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 09:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 
1

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 
2

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?
3

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर
4

Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM