T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

बांगलादेशने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या ठिकाणी बदल करण्याची मागणी केली होती, ज्यावर आयसीसी आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेवर ठाम आहे की ठिकाणी कोणताही बदल केला जाणार नाही.

Updated On: Jan 21, 2026 | 11:38 AM
बांगलादेशच्या समर्थानार्थ पाकिस्तानने लिहिले पत्र (फोटो सौजन्य - Instagram)

बांगलादेशच्या समर्थानार्थ पाकिस्तानने लिहिले पत्र (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • T20 वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानचा बांगलादेशला पाठिंबा 
  • ICC कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष 
  • नक्की काय आहे प्रकरण 
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची (ICC) आज बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये 2026 च्या T20 विश्वचषकाचे ठिकाण बदलण्याच्या बांगलादेशच्या विनंतीवर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अनेक देश आणि चाहते या निर्णयाकडे उत्सुकतेने पाहत असताना, या प्रकरणात एक नवीन वळण आले आहे. ESPNcricinfo मधील वृत्तानुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) अधिकृतपणे ICC ला बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या (BCB) भूमिकेचे समर्थन करणारे पत्र लिहिले आहे, ज्यामुळे आगामी T20 विश्वचषकाच्या ठिकाणांवरील वाद आणखी वाढला आहे.

स्थळांमध्ये बदल करण्याची मागणी

बांगलादेशने 2026 च्या T20 विश्वचषकासाठी ठिकाणांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली होती, परंतु ICC ने कोणताही बदल केला जाणार नाही अशी आपली पूर्वीची भूमिका कायम ठेवली आहे. पाकिस्तानने आता या प्रकरणात बांगलादेशला पाठिंबा दर्शविला आहे.

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशची मुजोरी कायम! भारतीय आयसीसी अधिकाऱ्याला नाकारला व्हिसा

संघ कोणत्याही परिस्थितीत भारतात जाणार नाही – क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल

यापूर्वी, बांगलादेश सरकारचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी मंगळवारी पुन्हा सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला २१ जानेवारीपर्यंत आपला सहभाग अंतिम करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला असला तरी, राष्ट्रीय संघ कोणत्याही परिस्थितीत टी-२० विश्वचषकासाठी भारतात जाणार नाही. जर बीसीबीने या स्पर्धेसाठी भारतात न जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला तर स्कॉटलंड सध्याच्या क्रमवारीनुसार बांगलादेशची जागा घेऊ शकतो.

नजरुल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “मला माहीत नाही की आमच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश होईल की नाही. जर आयसीसीने भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या दबावाखाली अन्याय्य अटी लादून आमच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्या अटी मान्य करणार नाही.” ते पुढे म्हणाले, “पूर्वी अशी काही उदाहरणे आहेत जिथे पाकिस्तानने म्हटले आहे की ते भारतात जाणार नाहीत आणि आयसीसीने ठिकाण बदलले. आम्ही तार्किक आधारावर ठिकाण बदलण्याची मागणी केली आहे आणि अन्याय्य दबावाने आम्हाला भारतात खेळण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.”

मुस्तफिजूरला वगळण्यात आल्याने प्रकरण तापले

बीसीसीआयच्या सूचनेनुसार या वर्षीच्या इंडियन प्रीमियर लीगसाठी कोलकाता नाईट रायडर्स संघातून बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला वगळण्यात आल्यानंतर संकट सुरू झाले. सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि राष्ट्रीय अभिमानाचा हवाला देत, बीसीबीने घोषणा केली की त्यांचा राष्ट्रीय संघ कोलकाता आणि मुंबई येथे होणाऱ्या गट टप्प्यातील सामन्यांसाठी भारतात जाणार नाही.

BCB ला 2027 पर्यंत आयसीसी स्पर्धांसाठी परस्पर सहमती असलेल्या व्यवस्थेनुसार, सर्व चार गट टप्प्यातील सामने श्रीलंकेत खेळवायचे आहेत, जिथे भारत-पाकिस्तानचा एक मोठा सामनादेखील होईल.

IND vs BAN सामन्यात नवीन वादाला फुटले तोंड; नक्की काय घडलं? वाचा सविस्तर

Published On: Jan 21, 2026 | 11:38 AM

