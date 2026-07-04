Pune Rain Update: धुमशान आलंया! पुण्यात पावसाचा धुमाकूळ; खडकवासला धरण साखळी क्षेत्रात..

संपूर्ण जून महिना पावसाची वाट पाहण्यात निघून गेला होता. मात्र जुलै महिना सुरू होताच पावसाने आपली बॅटिंग सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार राज्यात पुढील दोन त तीन दिवसांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. खडकवासला धरण क्षेत्रात देखील पावसाचा जोर वाढल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या पुणे शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केली जात आहे. मात्र गेल्या दोन तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणसाखळी क्षेत्रात पाव ते अर्ध्या टीएमसी पाण्याची आवक झाल्याचे समजते आहे. त्यामुळे पुणेकरांना किंचितसा दिलासा मिळाला आहे. खडकवासला धरण साखळी क्षेत्रात वरसगाव, टेमघर, पानशेत आणि खडकवासला अशा चार धरणांचा समावेश होतो.