रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने शेवटचे २०११ मध्ये गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले होते. त्या वर्षी, आरसीबी अंतिम फेरीत पोहोचली होती, परंतु चेन्नई सुपर किंग्सकडून पराभूत झाली. यापूर्वी, बंगळूर २००९ मध्येही अंतिम फेरीत पोहोचली होती, परंतु डेक्कन चार्जर्सकडून पराभूत झाली होती.
आयपीएलच्या इतिहासात, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने केवळ दोनदा गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. २०११ मध्ये डॅनियल व्हेटोरीच्या नेतृत्वाखाली आणि २०२६ मध्ये रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली घडले. या संघाने २०१६ आणि २०२५ मध्ये गुणतालिकेत दुसरे स्थान पटकावले होते. २०१६ मध्ये ते अंतिम फेरीत पोहोचले होते, पण सनरायझर्स हैदराबादकडून त्यांचा पराभव झाला. २०२५ मध्येही ते अंतिम फेरीत पोहोचले होते, पण यावेळी त्यांनी आपल्या ट्रॉफीचा दुष्काळ संपवला. पंजाब किंग्सला हरवून त्यांनी १८ वर्षांनंतर आपले पहिले आयपीएल विजेतेपद पटकावले.
यावर्षी सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत आठव्या स्थानावर घसरल्याने विराट कोहली ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत मागे पडला आहे. तो आपल्या संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज असला तरी, त्याने १४ डावांमध्ये ५५७ धावा केल्या आहेत. या मोसमात त्याने एक शतक आणि चार अर्धशतके झळकावली आहेत. भुवनेश्वर कुमारने १४ सामन्यांमध्ये २४ बळी घेत पर्पल कॅप पटकावली आहे. गुजरातचा गोलंदाज कागिसो रबाडाच्या नावावरही २४ बळी आहेत, पण भुवीचा इकॉनॉमी रेट (७.७१) अधिक चांगला असल्यामुळे पर्पल कॅप त्याच्याकडे आहे.
आयपीएलच्या इतिहासात RCB फार कमी वेळा गुणतालिकेत अव्वल राहिली आहे. संघाने अनेक स्टार खेळाडू असूनही विजेतेपद जिंकता आलेले नाही, ही बाब कायम चर्चेत राहिली. मात्र, यंदाच्या हंगामात संघाचा समतोल, गोलंदाजी आणि फलंदाजीतील सातत्य यामुळे RCB ने प्रभावी पुनरागमन केल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे, RCB च्या या यशामुळे आता चाहत्यांच्या नजरा प्लेऑफ आणि संभाव्य विजेतेपदाकडे लागल्या आहेत. संघ यंदा पहिल्यांदाच ट्रॉफी जिंकणार का, याबाबत क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
