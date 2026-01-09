Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Rcb Vs Mi Wpl Live Score Mumbai Indians Set A Target Of 155 Runs Against Rcb

RCB VS MI, WPL Live Score : मुंबई इंडियन्सची संघर्षपूर्ण फलंदाजी! RCB समोर155धावांचे लक्ष्य! डी क्लर्कचा विकेट्सचा चौकार

महिला प्रीमियर लीग 2026 चा हंगाम सुरू झाला आहे. या हंगामातील पहिल्या सामन्यात नाणेफेक हरणाऱ्या मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसमोर १५५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 09:38 PM
RCB VS MI, WPL Live Score : मुंबई इंडियन्सची संघर्षपूर्ण फलंदाजी! RCB समोर155धावांचे लक्ष्य! डी क्लर्कचा विकेट्सचा चौकार

मुंबई इंडियन्सचे RCB समोर 155 धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

RCB VS MI, WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२६  स्पर्धेला आजपासून सुरुवात झाली असून  या हंगामातील सलामीचा सामना गतविजेत्या मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळला जात आहे. हे दोन्ही संघ नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर आमनेसामने आले आहेत. नाणेफेक गमावणाऱ्या मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करत सजीवन सजनाच्या ४५ धावांच्या  जोरावर २० षटकात ६ बाद १५४ धावा केल्या आहेत. हा सामना जिंकायचा असेल तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला १५५ धावा कराव्या लागणार आहेत. आरसीबीकडून नादिन डी क्लर्कने सर्वाधिक ४  विकेट्स घेतल्या आहेत.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकासाठी आयर्लंडचा संघ घोषित! पॉल स्टर्लिंगच्या नेतृत्वाखाली ‘या’ खेळाडूंना मिळाली संधी

नाणेफेक जिंकून आरसीबीची कर्णधार स्मृती मानधनाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी  करण्याचा निर्णय घेतला आणि मुंबई इंडियन्सला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी पाचारण केले. स्मृती मानधनाचा हा निर्णय आरसीबी गोलंदाजांनी सार्थ ठरवला कारण मुंबई इंडियन्सच्या दवाची सुरुवात चांगली झाली नाही. अमेलिया केर आणि जी कमलिनी या सलामी जोडीने मुंबईच्या डावाची सुरवात केली. परंतु, ही जोडी पहिल्या विकेट्ससाठी केवळ २१ धावा करू शकली. अमेलिया केर ४ धावा करून बाद झाली. तिला लॉरेन बेलने बाद केले. त्यानंतर नॅट सायव्हर-ब्रंट मैदानात आली परंतु ती देखील झटपट बाद झाली. ब्रंट ४ धावा करून नादिन डी क्लर्कची शिकार ठरली.

नॅट सायव्हर-ब्रंट बाद झाल्यावर मैदानात आलेल्या संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि सलामीवीर जी कमलिनी यांनी संघाचा डाव सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. या दोघींनी २८ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर जी कमलिनी ३२ धावा करून बाद झाली. तिने २३ चेंडूत ३२ धावा केल्या. या खेळीत तिने ५ चौकार लगावले. तिला श्रेयंका पाटीलने बाद केले. कमलिनीनंतर कौर देखील २० धावा करून बाद झाली. तिला नादिन डी क्लर्कने माघारी केले. महत्वाचे फलंदाज बाद झाल्यावर निकोला केरी आणि सजीवन सजना या जोडीने आरसीबीच्या गोलंदाजांवर चांगलाच हल्ला चढवला.

या दोघींनी चौफेर फटकेबाजी करत ८२ धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी केली. सजना २५ चेंडूत ४५ धावा(७ चौकार आणि १ षटकार)  करून बाद झाली. तिला नादिन डी क्लर्कने आपली शिकार बनवले. तर निकोला केरी २९ चेंडूत ४० धावा करून माघारी गेली. तिने आपल्या खेळीत ४ चौकार लगावले. तिला देखील नादिन डी क्लर्कनेबाद केले. त्यानंतर अमनजोत कौर आणि पूनम खेमनार या दोघी प्रत्येकी ० धावा करून नाबाद राहिल्या. आरसीबीकडून नादिन डी क्लर्क सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तर लॉरेन बेल आणि श्रेयंका पाटील यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.

हेही वाचा : Bangladesh Voilence : मुस्तफिजूर रहमाननंतर बांगलादेशच्या खेळाडूंना मोठा झटका! भारतीय प्रायोजकांची माघार

मुंबई संघाची प्लेइंग 11

मुंबई इंडियन्स महिला : नॅट सायव्हर-ब्रंट, जी कमलिनी (डब्ल्यू), अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), अमनजोत कौर, निकोला केरी, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता, सजीवन सजना, सायका इशाक

बंगळुरू संघाची  प्लेइंग 11

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू महिला : स्मृती मानधना (कर्णधार), ग्रेस हॅरिस, दयालन हेमलता, रिचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नादिन डी क्लर्क, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

Web Title: Rcb vs mi wpl live score mumbai indians set a target of 155 runs against rcb

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 09:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान
1

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप
2

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 
3

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी
4

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM