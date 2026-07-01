Javelin Throw: रोहित यादवचा तुफान कारनामा, ‘इतका’ लांब फेकला भाला; नीरज चोप्राच्या खास यादीत झाला समावेश

पहिला भाला कोणी फेकला? ऑलिम्पिकमध्ये भालाफेक स्पर्धा कधी खेळली? वाचा इतिहास
रोहितचा आश्चर्यकारक विक्रम
That’s really massive throw by Rohit Yadav 🤯💥 – Registered Personal Best with 87.05m Throw IMPRESSIVE STUFF FOLKS! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Yigm9pjYBs — The Khel India (@TheKhelIndia) June 28, 2026
रविवारी केलेल्या या कामगिरीमुळे, रोहित या हंगामातील भारताचा सर्वाधिक लांब भालाफेक करणारा खेळाडू ठरला आहे. तसेच, श्रीलंकेच्या रमेश थरंगा पाथिरागे (९२.६२ मीटर) यांच्या पाठोपाठ, तो जगातील अव्वल भालाफेकपटूंच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. या यादीत भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा याचाही समावेश आहे, जो ८५.६९ मीटरच्या कामगिरीसह चौथ्या स्थानावर आहे.
रोहितची कामगिरी विशेष आहे कारण त्याची यापूर्वीची सर्वोत्तम कामगिरी ८३.०४ मीटर होती, जी त्याने २०२३ मध्ये केली होती. यावेळी, त्याने केवळ स्वतःचा वैयक्तिक विक्रमच मोडला नाही, तर ८४.३५ मीटरचा स्पर्धेचा विक्रमही सुधारला.
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रोहितचे शानदार पुनरागमन
रोहित यादवची कामगिरीही दमदार होती. त्याने ७७.७१ मीटर, ७७.६३ मीटर, एक फाऊल (नो मार्क), ७७.५१ मीटर, ७९.४० मीटर आणि अंतिम प्रयत्नात ८७.०५ मीटर फेक केली. त्याने सांगितले की सुरुवातीला त्याला लय साधण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, पण अंतिम प्रयत्नात त्याला लय सापडली आणि त्याने सर्वोत्तम कामगिरी केली.
सामन्यानंतर, २५ वर्षीय रोहित यादव म्हणाला की, ‘या कामगिरीमुळे त्याचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. त्याने सांगितले की तो सरावात ८६-८७ मीटर फेक करत होता, पण स्पर्धेत त्याला तशी कामगिरी करता आली नव्हती. आता त्याला आगामी मोठ्या स्पर्धांमध्ये आणखी चांगली कामगिरी करण्याची आशा आहे.’ मोठ्या स्पर्धेपूर्वी एक नवीन विक्रम प्रस्थापित करता आल्याचा आनंद रोहितने व्यक्त केला. पुरुषांच्या भालाफेकीत यशवीर सिंगने ८३.७२ मीटर भालाफेक करून दुसरे स्थान पटकावले, तर सचिन यादवने ८२.३२ मीटर भालाफेक करून तिसरे स्थान मिळवले. या दोन्ही खेळाडूंनी आशियाई खेळांसाठी पात्रतेचा निकषही पूर्ण केला.