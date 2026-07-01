Matheran News : रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता! माथेरान मिनी ट्रेन फाटकाजवळ खड्ड्यांचे साम्राज्य; वाहनचालक हैराण

सध्या नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेन सेवा बंद असली तरी रेल्वे फाटकावरील रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने फाटक परिसरात सिमेंट काँक्रीटीकरण करून रस्ता दुरुस्त करण्याची गरज असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून केला जात आहे. परिणामी, मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही या भागात खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे.
Matheran News : माथेरानच्या शार्लोट तलावात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? गाळ न काढताच निधी लाटण्याचा आरोप
नेरळ पेट्रोल पंपाजवळून जाणाऱ्या या राज्यमार्गावर माथेरान मिनी ट्रेनची नॅरोगेज मार्गिका आहे. रेल्वे फाटक परिसरातील डांबरी रस्ता पावसाळ्यापूर्वीच खराब झाला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेत दुरुस्ती न केल्याने पावसाच्या पाण्यामुळे खड्ड्यांचा आकार आणि खोली अधिक वाढली आहे. त्यामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या दुचाकी, चारचाकी तसेच अवजड वाहनांना मोठी कसरत करत मार्ग काढावा लागत आहे. शेषतः रेल्वे फाटक परिसरात वाहनांचा वेग अत्यंत कमी झाला असून दोन्ही बाजूंनी वाहने सावधपणे पुढे सरकत असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. खोल खड्डे चुकवताना वाहनचालकांना मोठा धोका पत्करावा लागत असून अपघाताची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
उन्हाळ्यापासूनच या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. मात्र, रेल्वे प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोन्ही यंत्रणांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याची नाराजी स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली असून आता तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
मानवाधिकार कार्यकर्ते गोरख शेप यांनीही रेल्वे प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निवेदन देऊन पावसाचा जोर कमी होताच रेल्वे फाटक परिसरातील खड्डे तातडीने भरावेत आणि रस्त्याची कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांनीही या मार्गाची तातडीने दुरुस्ती करून सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
Matheran Mini Train : पर्यटकांचा लाडका प्रवास थांबला! आजपासून माथेरानची मिनी ट्रेन पावसाळी सुट्टीवर; १५ ऑक्टोबरपर्यंत सेवा बंद