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Matheran News : रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता! माथेरान मिनी ट्रेन फाटकाजवळ खड्ड्यांचे साम्राज्य; वाहनचालक हैराण

Updated On: Jul 01, 2026 | 11:55 AM IST
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सारांश

कर्जत-कल्याण राज्यमार्गावरील नेरळ येथील माथेरान मिनी ट्रेन रेल्वे फाटकाजवळ मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रेल्वे प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक बिकट झाली असून तातडीने रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता! माथेरान मिनी ट्रेन फाटकाजवळ खड्ड्यांचे साम्राज्य; वाहनचालक हैराण

रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता! माथेरान मिनी ट्रेन फाटकाजवळ खड्ड्यांचे साम्राज्य; वाहनचालक हैराण

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विस्तार
  • नेरळ रेल्वे फाटक परिसरातील रस्ता धोकादायक
  • रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागावर नागरिकांचा संताप
  • पावसामुळे वाढली खड्ड्यांची समस्या
  • कर्जत-कल्याण मार्गावर तातडीने दुरुस्तीची मागणी
कर्जत तालुक्यातील महत्त्वाच्या कर्जत-कल्याण राज्यमार्गावरील नेरळ येथील माथेरान मिनी ट्रेनच्या रेल्वे फाटकाजवळ रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. फाटक परिसरात मोठमोठे आणि खोल खड्डे पडल्याने या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यामुळे ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनली असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. एकंदरित काय तर…रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सध्या नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेन सेवा बंद असली तरी रेल्वे फाटकावरील रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने फाटक परिसरात सिमेंट काँक्रीटीकरण करून रस्ता दुरुस्त करण्याची गरज असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून केला जात आहे. परिणामी, मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही या भागात खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे.

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नेरळ पेट्रोल पंपाजवळून जाणाऱ्या या राज्यमार्गावर माथेरान मिनी ट्रेनची नॅरोगेज मार्गिका आहे. रेल्वे फाटक परिसरातील डांबरी रस्ता पावसाळ्यापूर्वीच खराब झाला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेत दुरुस्ती न केल्याने पावसाच्या पाण्यामुळे खड्ड्यांचा आकार आणि खोली अधिक वाढली आहे. त्यामुळे रस्त्यावरून जाणाऱ्या दुचाकी, चारचाकी तसेच अवजड वाहनांना मोठी कसरत करत मार्ग काढावा लागत आहे. शेषतः रेल्वे फाटक परिसरात वाहनांचा वेग अत्यंत कमी झाला असून दोन्ही बाजूंनी वाहने सावधपणे पुढे सरकत असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. खोल खड्डे चुकवताना वाहनचालकांना मोठा धोका पत्करावा लागत असून अपघाताची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

उन्हाळ्यापासूनच या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. मात्र, रेल्वे प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोन्ही यंत्रणांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याची नाराजी स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट झाली असून आता तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्ते गोरख शेप यांनीही रेल्वे प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निवेदन देऊन पावसाचा जोर कमी होताच रेल्वे फाटक परिसरातील खड्डे तातडीने भरावेत आणि रस्त्याची कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांनीही या मार्गाची तातडीने दुरुस्ती करून सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

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Web Title: Karjat kalyan highway matheran mini train crossing potholes neral road condition

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Published On: Jul 01, 2026 | 11:55 AM

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