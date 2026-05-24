  • Satara Jawali Express Sudeshna Emerges As The Country Fastest Sprinter

सातारा-जावळी एक्सप्रेस सुदेष्णा ठरली देशाची वेगवान धावपट्टू; झारखंडच्या स्पर्धेत मिळवले सुवर्णपदक

Updated On: May 24, 2026 | 10:51 AM IST
סארांश

सुवर्णपदक मिळवून सप्टेंबर २०२६ मध्ये जपान येथे होणाऱ्या आशियाई स्पर्धेत आपले स्थान तिने पक्के केलेले आहे. सुदेष्णाचा वेगवान धावपट्टुचा प्रवास जावली तालुक्यातील खर्शी या छोट्याशा खेडेगावातून सुरू झाला.

विस्तार

मेढा : झारखंड (रांची) येथे सुरू असलेल्या २९ व्या सीनियर राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप २०२६ या स्पर्धेमध्ये १०० मीटर धावणे क्रीडा प्रकारात सुदेष्णाने स्वत:ची आतापर्यंतची सर्वोत्कृष्ट ११.५६ सेकंद अशी वेळ नोंदवून सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले आहे.

सुदेष्णा २०१९ पासून आजअखेरपर्यंत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्रासह सातारा जिह्याचे नाव उज्ज्वल करत आहे. सुदेष्णाचा २०१८ पासून खेळाचा प्रवास सुरू झाला आहे. सातारा-जावळी एक्सप्रेस सुदेष्णाने गेली आठ वर्ष तिच्या वयोगटात देशाची वेगवान धावपट्टु होण्याचा बहुमान मिळवला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील ६४ व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ३ पदके मिळवत तिने आपल्या नावाचा दबदबा कायम राखला आहे. खेलो इंडिया स्पर्धेत सलग सहा वर्ष सुवर्णपदक मिळवणारी सुदेष्णा ही देशाची एकमेव खेळाडू आहे.

या स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक मिळवून सप्टेंबर २०२६ मध्ये जपान येथे होणाऱ्या आशियाई स्पर्धेत आपले स्थान तिने पक्के केलेले आहे. सुदेष्णाचा वेगवान धावपट्टुचा प्रवास जावली तालुक्यातील खर्शी या छोट्याशा खेडेगावातून सुरू झाला. सातारा ते राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहचवण्यासह यशस्वी पंरपरा राखण्याचे खरे श्रेय तिचे गुरु बळवंत बाबर, पोलीस दलात कार्यरत असलेले वडील हणमंत शिवणकर आणि तिच्या जिद्दीचे आहे.

तिच्या या यशाबद्दल तिचे पोलीस प्रमुख निखिल पिंगळे, अप्पर पोलीस अधिक्षक वैशाली कडुकर, गृह उपअधिक्षक अरुण देवकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विश्वजित घोडके आदींनी केले.

Published On: May 24, 2026 | 10:47 AM

