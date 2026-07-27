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क्रीडा शिक्षकच नसले तर खेळाडू कसे घडणार? भरती रखडल्याने आमरण उपोषणाला सुरूवात; ४ हजार ८६० पदांची भरती…

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:37 PM IST
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सारांश

शासन निर्णयानुसार पदांना मंजुरी मिळूनही सेवा शर्ती प्रसिद्ध न झाल्यामुळे आणि पवित्र पोर्टलवर संबंधित पदांच्या जाहिराती अपलोड करता न आल्याने भरती प्रक्रिया रखडली आहे.

क्रीडा शिक्षकच नसले तर खेळाडू कसे घडणार? भरती रखडल्याने आमरण उपोषणाला सुरूवात; ४ हजार ८६० पदांची भरती…

क्रीडा शिक्षक भरती रखडल्याने आमरण उपोषण (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार

क्रीडा शिक्षक भरती रखडल्याने आमरण उपोषण
 ४ हजार ८६० पदांची भरती तातडीने सुरू करण्याची मागणी
पात्र उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी

सोनाजी गाढवे/पुणे: राज्यातील जिल्हा परिषद केंद्रशाळांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ४ हजार ८६० विशेष शिक्षक ‘क्रीडा’ पदांची भरती अद्याप सुरू न झाल्याने पात्र उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासन निर्णयानुसार पदांना मंजुरी मिळूनही सेवा शर्ती प्रसिद्ध न झाल्यामुळे आणि पवित्र पोर्टलवर संबंधित पदांच्या जाहिराती अपलोड करता न आल्याने भरती प्रक्रिया रखडली आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांसाठी नागेश शहाजी पाटील आणि शुभम अविनाश ताठे यांनी २४ जुलै पासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

उपोषणकर्त्यांनी सांगितले की, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद केंद्रशाळांसाठी ४ हजार ८६० विशेष शिक्षक (क्रीडा) पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. या पदांची सेवा शर्ती जाहीर करून पवित्र पोर्टलमार्फत भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या मागणीसाठी २७ एप्रिल आणि ८ जुलै २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनेही करण्यात आली होती. त्यावेळी शासनाकडून सेवा शर्ती लवकर प्रसिद्ध करून पहिल्या टप्प्यात भरती सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा केला.

मात्र, पवित्र पोर्टलवर शाळांकडून जाहिराती अपलोड करण्याची २० जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत संपल्यानंतरही विशेष शिक्षक (क्रीडा) पदांची सेवा शर्ती जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद केंद्रशाळांतील मंजूर पदांची जाहिरात पोर्टलवर प्रसिद्ध होऊ शकलेली नसून भरती प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचे आंदोलनकर्त्यानी यावेळी नमूद केले.

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दि. २ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून क्रीडा शिक्षक भरती ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे सुरू करावी. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील क्रीडा शिक्षकांची पदे इतर कोणाच्याही समायोजनाशिवाय केवळ क्रीडा शिक्षकांसाठी राखीव ठेवावीत. आझाद मैदानावरील आंदोलनावेळी दिलेले आश्वासन शासनाने तातडीने पूर्ण करावे.
गणेश वंडोळे,
महाराष्ट्र राज्य युवा शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ

आंदोलकांच्या मागण्या
राज्यातील बी.पी.एड., एम.पी.एड. तसेच टीएआयटी-२०२५ पात्र उमेदवारांच्या हिताचा विचार करून विशेष शिक्षक (क्रीडा) पदांची सेवा शर्ती तात्काळ प्रसिद्ध करावी, पवित्र पोर्टलवरील जाहिराती अपलोड करण्याची मुदत वाढवावी, जिल्हा परिषद केंद्रशाळांसाठी स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करून द्यावा, मंजूर ४ हजार ८६० पदांची जाहिरात त्वरित प्रसिद्ध करून भरती प्रक्रिया सुरू करावी आणि ही भरती पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने पूर्ण करावी, अशा प्रमुख मागण्या उपोषणकर्त्यांनी केल्या आहेत.

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सर्वाधिक रिक्त जागा या जिल्हात
पुणे – ३०६
रत्नागिरी – २५१
नाशिक – २४४
अहिल्यानगर – २४६
सातारा – १९९
सोलापुर – १९९
छ. संभाजीनगर – १२८
बीड – १६४
जळगाव – १६४
कोल्हापूर – १७१
नांदेड – १७५
नागपूर – १३६
रायगड – २२८
सातारा – २२३

Web Title: Demand to initiate recruitment of 4860 sports teachers hunger strike pune news

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Published On: Jul 27, 2026 | 05:32 PM

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