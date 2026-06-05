Javelin Throw: श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगाने मोडला नीरज चोप्राचा विक्रम; ९२.६२ मीटर अंतरावर फेकला भाला!

९२.६२ मीटर अंतरावर भाला फेकून रुमेशने आंद्रेआस थोरकिल्डसेन यांच्या नावावर २० वर्षांपासून असलेला ९०.३४ मीटरचा जुना विक्रम मोडीत काढला. या ऐतिहासिक कामगिरीमुळे तो जागतिक स्तरावरील सर्वकालीन यादीत आठव्या स्थानावर पोहोचला आणि इतिहासातील दुसरा सर्वोत्तम आशियाई भालाफेकपटू बनला. असे करताना त्याने भारताच्या नीरज चोप्राला मागे टाकले, ज्याने ९०.२३ मीटर अंतराची नोंद केली होती.
92.62m! 🇱🇰🔥 Rumesh Pathirage delivers the throw of his life at the Rome Diamond League, launching the javelin to a stunning 92.62m. ✅ World Lead 2026 ✅ Sri Lankan Record ✅ Asia’s 2nd all-time best ✅ 8th on the all-time world list What a moment for Sri Lankan athletics!… pic.twitter.com/3pbl70xgbd — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) June 4, 2026
IND vs AFG: टीम इंडियातून Rishabh Pant ची हकालपट्टी का झाली? गौतम गंभीर यांचा मोठा खुलासा
रुमेशची ही फेक २०२४ च्या ऑलिम्पिक फायनलनंतरची जागतिक स्तरावरील सर्वात लांब फेक ठरली आहे. या कामगिरीमुळे त्याला दोन वेळा जागतिक चॅम्पियन राहिलेल्या अँडरसन पीटर्सवर निर्णायक आघाडी मिळाली; पीटर्स ८३.९१ मीटरच्या फेकीसह दुसऱ्या स्थानावर राहिला, तर जागतिक कांस्यपदक विजेता कर्टिस थॉम्पसन तिसऱ्या स्थानावर आला. विजयानंतर आनंद व्यक्त करताना पाथिरागेने हा क्षण अत्यंत खास असल्याचे सांगितले आणि ही कामगिरी आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वपूर्ण घटनांपैकी एक असल्याचे नमूद केले.
विजयानंतर पाथिरागे म्हणाला, “आज राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित करण्याचा मी सर्वोत्तम प्रयत्न केला आणि त्यात तीन मीटरची सुधारणा करण्यात मला यश आले. जरी आज माझे केवळ दोनच प्रयत्न वैध ठरले, तरी मी मानसिकदृष्ट्या खूप स्थिर आहे. रबातमध्ये खूप उष्णता होती, पण रोममधील हवामान आल्हाददायक आहे आणि लांब अंतराच्या फेकीसाठी परिस्थिती आदर्श वाटली.”
या कामगिरीसह, ९० मीटर अंतराची फेक नोंदवणारा रुमेश केवळ चौथा आशियाई खेळाडू ठरला आहे. त्यांच्याआधी चायनीज तैपेईचा चेंग चाओ-त्सुन (९१.३६ मीटर), भारताचा नीरज चोप्रा (९०.२३ मीटर) आणि विद्यमान ऑलिम्पिक विजेता पाकिस्तानचा अरशद नदीम यांनी हा टप्पा ओलांडला आहे.
IND vs AFG Test: भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चा भाग का नाही? काय आहे मुख्य कारण?