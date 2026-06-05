IND vs AFG Test: भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चा भाग का नाही? काय आहे मुख्य कारण?

ICC वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत सामने नियमितपणे खेळले जात असले तरी, भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना त्यातून वगळण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानला 2017 मध्ये कसोटी दर्जा मिळाला असला, तरी ICC ने त्यांना WTC मध्ये सहभागी होणाऱ्या नऊ संघांमध्ये अद्याप समाविष्ट केलेले नाही. याचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानचा संघ दरवर्षी आवश्यक तितके कसोटी सामने खेळत नाही. केवळ अफगाणिस्तानच नाही, तर झिम्बाब्वे आणि आयर्लंडसारखे संघही यात समाविष्ट नाहीत; अर्थात, त्यांच्या समावेशाबाबत चर्चा सुरू आहे. 2027 नंतर जेव्हा पुढील चक्र (सायकल) सुरू होईल, तेव्हा कदाचित त्यांना यात समाविष्ट केले जाऊ शकते.
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WTC चा भाग होण्यासाठी, दोन देशांमधील मालिकेत किमान दोन कसोटी सामने असणे आवश्यक असते; मात्र येथे केवळ एकाच सामन्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. परिणामी, या सामन्याच्या निकालाचा वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमधील भारताच्या स्थानावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा पूर्णपणे दोन देशांमधील (द्विपक्षीय) सामना आहे त्यापेक्षा अधिक किंवा कमी काहीही नाही. तरीही, या सामन्यातील भारतीय आणि अफगाण खेळाडूंच्या कामगिरीचा त्यांच्या ICC रँकिंगवर नक्कीच परिणाम होईल. सामन्यानंतर खेळाडूंचे ICC रेटिंग अद्ययावत केले जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या रँकिंगमध्ये बदल होऊ शकतात.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात यापूर्वीही एक कसोटी सामना खेळला गेला आहे. अफगाणिस्तानला कसोटी दर्जा मिळून जवळपास नऊ वर्षे झाली आहेत, तरीही या संघाने त्यानंतर फारसे कसोटी सामने खेळलेले नाहीत; त्यांनी आतापर्यंत एकूण सुमारे 12 कसोटी सामने खेळले आहेत. हे दोन्ही संघ यापूर्वी एकदा कसोटी सामन्यात आमनेसामने आले होते आणि तो सामना भारताने जिंकला होता. आता त्यांच्यात आणखी एक सामना होणार आहे आणि दोन्ही संघ कशी कामगिरी करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताचा कसोटी संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, के.एल. राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
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