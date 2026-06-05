Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Why India Vs Afghanistan Test Match Is Not Part Of World Test Championship Icc Wtc Rules

IND vs AFG Test: भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चा भाग का नाही? काय आहे मुख्य कारण?

Updated On: Jun 05, 2026 | 03:48 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील आगामी सामना WTC चा भाग नसेल; याचे कारण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, या सामन्याच्या निकालाचा ICC वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना 'वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप'चा भाग का नाही? (Photo Credit- X)

भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना 'वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप'चा भाग का नाही? (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चा भाग का नाही?
  • काय आहे मुख्य कारण?
  • काय आहे आयीसीसीचा नियम?
IND vs AFG Test Match: भारत आणि अफगाणिस्तान (IND vs AFG) यांच्यातील कसोटी सामना 6 जून रोजी मुल्लानपूर येथे सुरू होणार असून, त्यासाठीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. साधारणपणे, 2019 पासून खेळले जाणारे कसोटी सामने ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’ (WTC) अंतर्गत येतात; मात्र यात काही अपवाद आहेत. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील आगामी सामना WTC चा भाग नसेल; याचे कारण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, या सामन्याच्या निकालाचा ICC वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

ICC ने WTC मध्ये केवळ 9 संघांचा केला समावेश

ICC वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत सामने नियमितपणे खेळले जात असले तरी, भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना त्यातून वगळण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानला 2017 मध्ये कसोटी दर्जा मिळाला असला, तरी ICC ने त्यांना WTC मध्ये सहभागी होणाऱ्या नऊ संघांमध्ये अद्याप समाविष्ट केलेले नाही. याचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानचा संघ दरवर्षी आवश्यक तितके कसोटी सामने खेळत नाही. केवळ अफगाणिस्तानच नाही, तर झिम्बाब्वे आणि आयर्लंडसारखे संघही यात समाविष्ट नाहीत; अर्थात, त्यांच्या समावेशाबाबत चर्चा सुरू आहे. 2027 नंतर जेव्हा पुढील चक्र (सायकल) सुरू होईल, तेव्हा कदाचित त्यांना यात समाविष्ट केले जाऊ शकते.

IND vs AFG कसोटीपूर्वी कोचचा ‘गंभीर’ निर्णय; साई सुदर्शन ओपन नव्हे तर थेट…; टीम इंडियात मोठा बदल

WTC साठी किमान दोन सामन्यांची मालिका आवश्यक

WTC चा भाग होण्यासाठी, दोन देशांमधील मालिकेत किमान दोन कसोटी सामने असणे आवश्यक असते; मात्र येथे केवळ एकाच सामन्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. परिणामी, या सामन्याच्या निकालाचा वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमधील भारताच्या स्थानावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा पूर्णपणे दोन देशांमधील (द्विपक्षीय) सामना आहे त्यापेक्षा अधिक किंवा कमी काहीही नाही. तरीही, या सामन्यातील भारतीय आणि अफगाण खेळाडूंच्या कामगिरीचा त्यांच्या ICC रँकिंगवर नक्कीच परिणाम होईल. सामन्यानंतर खेळाडूंचे ICC रेटिंग अद्ययावत केले जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या रँकिंगमध्ये बदल होऊ शकतात.

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात यापूर्वीही एक कसोटी सामना खेळला गेला आहे. अफगाणिस्तानला कसोटी दर्जा मिळून जवळपास नऊ वर्षे झाली आहेत, तरीही या संघाने त्यानंतर फारसे कसोटी सामने खेळलेले नाहीत; त्यांनी आतापर्यंत एकूण सुमारे 12 कसोटी सामने खेळले आहेत. हे दोन्ही संघ यापूर्वी एकदा कसोटी सामन्यात आमनेसामने आले होते आणि तो सामना भारताने जिंकला होता. आता त्यांच्यात आणखी एक सामना होणार आहे आणि दोन्ही संघ कशी कामगिरी करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताचा कसोटी संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, के.एल. राहुल (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

IND vs AFG Pitch Report: मुल्लानपूरमध्ये रणरणतं ऊन की पावसाचा धुमाकूळ; पहा खास पीच रिपोर्ट

Web Title: Why india vs afghanistan test match is not part of world test championship icc wtc rules

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 03:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs AFG कसोटीपूर्वी कोचचा ‘गंभीर’ निर्णय; साई सुदर्शन ओपन नव्हे तर थेट…; टीम इंडियात मोठा बदल
1

IND vs AFG कसोटीपूर्वी कोचचा ‘गंभीर’ निर्णय; साई सुदर्शन ओपन नव्हे तर थेट…; टीम इंडियात मोठा बदल

IND vs AFG Pitch Report: मुल्लानपूरमध्ये रणरणतं ऊन की पावसाचा धुमाकूळ; पहा खास पीच रिपोर्ट
2

IND vs AFG Pitch Report: मुल्लानपूरमध्ये रणरणतं ऊन की पावसाचा धुमाकूळ; पहा खास पीच रिपोर्ट

क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत
3

क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत

IND Vs AFG: अफगाणिस्तानविरूद्ध कसोटी सामन्यात तिसऱ्या खेळाडूचे स्थान अजूनही पक्के नाही, साई की पडिक्कल कोण जिंकणार विश्वास
4

IND Vs AFG: अफगाणिस्तानविरूद्ध कसोटी सामन्यात तिसऱ्या खेळाडूचे स्थान अजूनही पक्के नाही, साई की पडिक्कल कोण जिंकणार विश्वास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs AFG Test: भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चा भाग का नाही? काय आहे मुख्य कारण?

IND vs AFG Test: भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’चा भाग का नाही? काय आहे मुख्य कारण?

Jun 05, 2026 | 03:48 PM
Fire Accidents in Lanes: रुंद रस्त्यांपेक्षा अरुंद गल्ल्यांमध्येच अग्निकांडाच्या सर्वाधिक घटना का घडतात? जाणून घ्या कारणे!

Fire Accidents in Lanes: रुंद रस्त्यांपेक्षा अरुंद गल्ल्यांमध्येच अग्निकांडाच्या सर्वाधिक घटना का घडतात? जाणून घ्या कारणे!

Jun 05, 2026 | 03:47 PM
NZ Vs ENG Live: इंग्लंड ‘फ्लॉप’ तर न्यूझीलंड ‘बॅकफूट’वर; दोघांमध्ये ऑल आउट होण्याची स्पर्धा; वाचा सविस्तर

NZ Vs ENG Live: इंग्लंड ‘फ्लॉप’ तर न्यूझीलंड ‘बॅकफूट’वर; दोघांमध्ये ऑल आउट होण्याची स्पर्धा; वाचा सविस्तर

Jun 05, 2026 | 03:47 PM
Bharat Bhagya Vidhata : कंगनाच्या नव्या सिनेमात झळकणार मराठी रणरागिण्या! अभिनेत्री म्हणाली ‘Marathi रंगभूमी किती…’

Bharat Bhagya Vidhata : कंगनाच्या नव्या सिनेमात झळकणार मराठी रणरागिण्या! अभिनेत्री म्हणाली ‘Marathi रंगभूमी किती…’

Jun 05, 2026 | 03:29 PM
… यामुळेच होतेय देशाची बदनामी! मनालीत परदेशी महिला पर्यटकासोबत गैरवर्तन, CCTV कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

… यामुळेच होतेय देशाची बदनामी! मनालीत परदेशी महिला पर्यटकासोबत गैरवर्तन, CCTV कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

Jun 05, 2026 | 03:22 PM
Subodh Bhave video: सुबोध भावेचा परदेशातील भन्नाट जुगाड चर्चेत; व्हिडीओ पाहून चाहते झाले थक्क

Subodh Bhave video: सुबोध भावेचा परदेशातील भन्नाट जुगाड चर्चेत; व्हिडीओ पाहून चाहते झाले थक्क

Jun 05, 2026 | 03:21 PM
प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; पीडितेला लॉजवर नेलं अन्…

प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार; पीडितेला लॉजवर नेलं अन्…

Jun 05, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें