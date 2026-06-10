नोकरीसाठी पुन्हा मराठी उमेदवारांना डावललं? 25 लाखांच्या पॅकेज पण ‘Only Gujarati, Marwadi Candidate’, लिंक्डइनवरील जॉब पोस्ट वादात

मुंबईतील एका खासगी कंपनीने लिंक्डइन या व्यावसायिक सोशल नेटवर्किंग साइटवर नोकरीची जाहिरात दिली असून, त्यात फक्त गुजराती किंवा मारवाडी उमेदवारांनाच अर्ज करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, वार्षिक २५ लाख रुपयांच्या पगाराची ऑफर देणाऱ्या या जाहिरातीत, ‘ओन्ली गुजराती, मारवाडी कॅन्डीडेट’ असे नमूद केले होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी आरोप केला आहे की, मराठी लोकांना पुन्हा एकदा जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे.
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“मराठी का नाही?” असा प्रश्न उपस्थित करत, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने या जाहिरातीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. समितीने म्हटले आहे की, ते दोन दिवसांत संबंधित कंपनीची ओळख पटवून थेट कारवाई करतील. तसेच, या प्रकरणाच्या पुढील कोणत्याही परिणामांसाठी सरकारला जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
समितीने तात्काळ गुन्हा दाखल करून कंपनी आणि जबाबदार व्यक्तींवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मराठी नावावरील हिंसाचाराला विरोध करणारे मुख्यमंत्री, या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आणि राज्यात अशा घटनांना प्रतिबंध करण्याचे आदेश देतील का, असा प्रश्न गोवर्धन देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
मुंबईत मराठी माणसांना पुरेसा रोजगार मिळत नाही आणि परराज्यातील किंवा गुजराती कंपन्या मराठी उमेदवारांना प्राधान्य देत नाहीत, हा मुद्दा गोवर्धन देशमुख यांनी बऱ्याच काळापासून उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, मराठी माणसांच्या रोजगाराचा आणि जगण्याचा प्रश्न सोडवला पाहिजे आणि नोकरी व व्यवसायात मराठी लोकांना प्राधान्य दिल्यासच परिस्थितीत बदल होईल.
गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२४ मध्ये गिरगावमध्ये असेच एक प्रकरण समोर आले होते. एका खासगी कंपनीने ग्राफिक डिझायनर पदासाठी लिंक्डइनवर दिलेल्या पोस्टमध्ये कथितरित्या म्हटले होते, “मराठी उमेदवारांनी अर्ज करू नये.” यामुळेही मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, “मुंबईत मराठी लोकांना नोकऱ्या नाकारल्या जात आहेत, ही दुर्दैवी बाब आहे. गुजराती नेते अधिक आत्मविश्वासू झाले आहेत.”
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