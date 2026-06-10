Pranit More Controversy : 370 च्या बिर्याणी’वरून गोंधळ, वादग्रस्त टिप्पणी करणाऱ्या तरुणाला कंपनीने दाखवला बाहेरचा रस्ता

सोशल मीडियाच्या युगात काही क्षणांची प्रसिद्धी अनेकदा मोठी किंमत मोजायला लावू शकते. अशीच एक घटना गुरुग्राममधील हिमांशूसोबत घडली आहे. विनोदी कलाकार प्रणीत मोरे यांच्या लाईव्ह शोदरम्यान केलेल्या एका आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे संबंधित तरुणाला नोकरी गमवावी लागली आहे.
‘370 रुपयांची बिर्याणी’ या वक्तव्याशी संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. अनेकांनी या टिप्पणीवर टीका करत ती महिलांप्रती अनादर दर्शवणारी आणि आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले. काही तासांतच हा व्हिडिओ विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाला आणि संबंधित तरुणाची ओळखही समोर आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा तरुण गुरुग्राममधील एका डिझाइन कंपनीत कार्यरत होता. प्रकरण कंपनीपर्यंत पोहोचल्यानंतर व्यवस्थापनाने अंतर्गत चर्चा केली. त्यानंतर कंपनीने सार्वजनिक निवेदन जारी करत संबंधित कर्मचाऱ्याचे वक्तव्य कंपनीच्या मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले आणि त्याला नोकरीवरून काढून टाकल्याची माहिती दिली.
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नेमका वाद काय?
हा संपूर्ण वाद विनोदी कलाकार प्रणीत मोरेच्या लाईव्ह स्टँड-अप शोदरम्यान घडलेल्या एका संवादामुळे सुरू झाला. प्रेक्षकांशी बोलताना एका तरुणाने त्याच्या डेटिंगचा अनुभव सांगितला. त्यावेळी त्याने एका मुलीसोबत डेटवर गेल्यानंतर तिच्यासाठी 370 रुपयांची चिकन बिर्याणी घेतल्याचे सांगितले.
यानंतर त्याने केलेल्या एका आक्षेपार्ह आणि लैंगिक स्वरूपाच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. अनेकांनी या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत ते महिलांचा अपमान करणारे असल्याचे म्हटले. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आणि संबंधित तरुणावर टीकेचा भडिमार सुरू झाला.
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या प्रकरणानंतर अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्या तरुणाची ओळख शोधून काढली. त्याचे व्यावसायिक तपशील समोर आल्यानंतर तो ज्या कंपनीत काम करत होता, त्या कंपनीनेही या प्रकरणाची दखल घेतली. अखेर कंपनीने त्याचे वक्तव्य त्यांच्या मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे सांगत त्याला नोकरीवरून काढून टाकले.यानंतर संबंधित तरुण आणि प्रणीत मोरे यांनी माफी मागितली असली तरी हा वाद सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.