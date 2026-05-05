DC Vs CSK Live: चेन्नईने रडवलं अन् स्टब्सने चिडवलं; सुपर ‘किंग्ज’ला विजयासाठी 156 रन्सची गरज

केएल राहुल 12 आणि पथूम निसांका केवळ 19 रन्स करून आउट झाले. त्यामुळे दिल्लीला सुरुवातीलाच मोठे धक्के बसले. त्यापाठोपाठ करून नायर 13 आणि डावखुरा फलंदाज 15 रन्स करून आउट झाले.

Updated On: May 05, 2026 | 09:18 PM
अक्षर पटेलचा टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 
चेन्नई अन् दिल्लीसाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा
60 रन्सवर दिल्लीने गमावल्या 4 विकेट्स

Tata IPL 2026 DC Vs CSK Live Updates: दिल्लीच्या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये सामना सुरू आहे. दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सने 20 ओव्हर्समध्ये 155 रन्स केल्या आहेत. आता चेन्नई सुपर किंग्जला (IPL 2026) विजयासाठी र156 न्सची गरज असणार आहे. दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा असल्याने आक्रमक आणि जबाबदारीचा खेळ पाहायला मिळण्याचा अंदाज आहे.

दिल्ली कॅपिटल्सची फलंदाजी

अक्षर पटेलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतल्यानंतर जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेले केएल राहुल आणि पथूम निसांका हे मैदानात सलामीवीर म्हणून खेळण्यासाठी मैदानात उतरले. दोघांनी दिल्लीला चांगली सुरुवात करून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अक्षर पटेलचा फलंदाजी करण्याचा निर्णय सुरुवातीला काहीसा चुकीचा ठरल्याचे पाहायला मिळाले.

केएल राहुल 12 आणि पथूम निसांका केवळ 19 रन्स करून आउट झाले. त्यामुळे दिल्लीला सुरुवातीलाच मोठे धक्के बसले. त्यापाठोपाठ करून नायर 13 आणि डावखुरा फलंदाज 15 रन्स करून आउट झाले. स्टब्स आणि समीर रिझवीने दिल्ली कॅपिटल्सची बाजू सांभाळून धरली. ट्रिस्टन स्टब्सने 38 रन्सची महत्वाची खेळी केली. आशुतोष शर्माने शेवटच्या ओव्हर्समध्ये महत्वाची खेळी केली. 9 बॉलमध्ये 14 रन्सची महत्वाची खेळी केली.

चेन्नई सुपर किंग्जची गोलंदाजी

चेन्नई सुपर किंग्जकडून आज पॉवर प्लेमध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. अकील हुसेनने केएल राहुलची विकेट मिळवली. मुकेश चौधरीने पथूम निसांकाला आउट केले. त्यापाठोपाठ नूर अहमदने नितीश राणाची विकेट पटकावली. गुर्जनप्रीत सिंगने शानदार गोलंदाजी करत कर्णधार अक्षर पटेलला आउट केले. नूर अहमदने करून नायरला देखील आउट केले.

 

दिल्ली कॅपिटल्स: के. एल. राहुल (यष्टिरक्षक), पाथुम निसांका, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी/काईल जेमिसन, कुलदीप यादव, टी. नटराजन.

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्वील पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओव्हरटन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंग.

Published On: May 05, 2026 | 09:14 PM

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे '300' ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

May 18, 2026 | 03:15 PM

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

May 18, 2026 | 03:10 PM

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

May 18, 2026 | 02:57 PM

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर 'सेवा निधी' पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 18, 2026 | 02:48 PM

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना 'या' 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा 'हा' रिपोर्ट

May 18, 2026 | 02:45 PM

Yogi Adityanath : 'नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…' नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

May 18, 2026 | 02:41 PM

"अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…" रोहित पवारांनी केलेल्या 'ऑडिओ क्लिप'च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

May 18, 2026 | 02:37 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

May 17, 2026 | 02:15 PM

