MBBS Admissions 2026: नीट परीक्षा फक्त क्वालिफाय केलीय? कमी कट-ऑफ असणारे १५ टॉप मेडिकल कॉलेजेस अन् त्यांची फी जाणून घ्या

MBBS Admissions 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट यूजी पुनर्रपरीक्षेचा निकाल काही दिवसांपूर्वी जाहीर केला आहे. नीट उत्तीर्ण झालेले उमेदवार एमबीबीएस प्रवेशासाठी चांगल्यात चांगल्या कॉलेजच्या शोधात आहेत. दुसरीकडे, ज्या विद्यार्थ्यांना नीट यूजी परीक्षेत कमी गुण मिळाले आहेत, त्यांनी निराश होण्याची गरज नाही. कमी गुण मिळाल्याचा अर्थ डॉक्टर होण्याचे स्वप्न भंगले असा होत नाही, कारण असे काही कॉलेजेस आहेत जिथे प्रवेश मिळू शकतो.
देशभरात अशी अनेक खाजगी, डीम्ड आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत जिथे प्रवेशासाठी अत्यंत उच्च रँकची आवश्यकता नसते. यासाठी विद्यार्थ्यांनी केवळ नीट परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि अधिकृत समुपदेशन प्रक्रियेत भाग घेतलेला असणे आवश्यक आहे. चला तर मग जाणून घेऊया अशी कोणती १५ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, जिथे कमी गुणांसह प्रवेश मिळू शकतो.
|वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव
|राज्य / ठिकाण
|कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (KIMS)
|भुवनेश्वर, ओडिशा
|मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज
|जमशेदपूर, झारखंड
|रीजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (RIMS)
|इम्फाल, मणिपूर
|गीतम इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च
|विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश
|महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज आणि संशोधन संस्था
|पुडुचेरी
|विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज
|कराईकल, पुडुचेरी
|डॉ. डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर
|पुणे, महाराष्ट्र
|जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज
|बेळगाव, कर्नाटक
|फॅकल्टी ऑफ मेडिसिन अँड हेल्थ सायन्सेस, SGT युनिव्हर्सिटी
|गुडगाव, हरियाणा
|VELS मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल
|तिरुवल्लूर, तमिळनाडू
|SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर
|चेन्नई, तमिळनाडू
|इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज / एचपी मेडिकल कॉलेज
|शिमला, हिमाचल प्रदेश
|शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (Government Medical College)
|लातूर, महाराष्ट्र आणि करूर, तमिळनाडू
|राजकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (Government Medical College)
|कनौज, उत्तर प्रदेश
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ट्यूशन फीबद्दल बोलायचे झाल्यास, खाजगी आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीजच्या तुलनेत सरकारी संस्थांची फी खूपच कमी असते. संस्था आणि कोट्यानुसार वार्षिक फीचा विचार केल्यास ही फी ७ लाख रुपये ते २५ लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. तथापि, कॉलेजशी थेट संपर्क साधून अचूक फीची माहिती मिळवता येऊ शकते. याशिवाय कॉलेजच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही फी संदर्भातील माहिती उपलब्ध असते.
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