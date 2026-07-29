देवदूतासारखा आला...! लाटांशी झुंज देत १६ वर्षीय मुलाने १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा वाचवला जीव, थरारक Video Viral

फादर ऑफ द इयर! पावसापासून मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी वडिलांनी घेतली पॉलीथिन बॅगची मदत; Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
ही घटना कॅलिफोर्नियातील सांताक्रूझ येथील सीब्राइट समुद्रकिनाऱ्यावर घडून आली. शनिवारी समुद्राच्या लहरी अचानक तीव्र वेगात वाहू लागल्याने १० वर्षांचा चिमुकला या लहारींमध्ये वाईटरित्या अडकला. पाण्याचा प्रवाह इतका जास्त होता की त्याला यातून स्वत:ला वाचवता येत नव्हते. या कठीण परिस्थितीत अखेर एक १६ वर्षांचा तरुण मदतीसाठी धावून आला आणि त्याने मुलाला खेचत पाण्यातून दूर समुद्रिकिनाऱ्यावर आणले. व्हिडिओमध्ये मुलाला वाचवण्यासाठी तरुणाची धडपड स्पष्ट दिसून येते.
माहितीनुसार, हा तरुण एक लाईॉफगार्ड असून त्याच्या प्रसंगावधानाने अनेकांचे हृदय जिंकले आहे. घटनेवेळी उपस्थित असलेले काही जण मुलाला वाचवण्यासाठी समुद्रात जाऊ पाहत होते पण लाईफगार्डने त्यांची समजूत काढली. जर तुम्ही यासाठी ट्रेनिंग घेतली नसेल आणि तुम्ही अप्रशिक्षित असाल तर अशा परिस्थितीत समुद्रात जाऊन तुम्ही स्वत:चाही जीव गमवाल असा सल्ला त्याने उपस्थितांना दिला. यानंतर रेस्क्यूची जबाबदारी स्वत:वर घेऊन तो समुद्रात उतरला आणि सुरक्षितपणे मुलाला पाण्यातून बाहेर काढले.
Give this 16-year-old lifeguard the highest civilian honor. This is truly the best of America! Well done! pic.twitter.com/Pq99xNK6WI — Eric Trump (@EricTrump) July 27, 2026
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या घटनेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल होत असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष एरिक ट्रम्पसह अनेक बड्या लोकांनी घटनेचे दृष्य सोशल मिडियावर शेअर करत तरुणाच्या धाडसाचे काैतुक केले आहे. व्हिडिओ @EricTrump यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर शेअर केला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, ‘या १६ वर्षीय जीवरक्षकाला सर्वोच्च नागरी सन्मान द्या. हे खऱ्या अर्थाने अमेरिकेचे सर्वोत्तम रूप आहे! शाब्बास!’ व्हिडिओला २३ मिलियनहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हे कुठे घडलं? हा खरा नायक आहे!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “किती भीतीदायक! इतर कोणीही त्याला मदत का करत नव्हतं?”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “तेच तर त्याचं काम आहे. त्याच गोष्टीसाठी त्याला प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. सुदैवाने तो तिथे होता आणि त्याला योग्य प्रशिक्षण मिळालं होतं; पण हे त्याचं कामच आहे”.