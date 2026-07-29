बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • California Teen Lifeguard Saves 10 Year Old Boy From Strong Ocean Waves Viral Video

देवदूतासारखा आला…! लाटांशी झुंज देत १६ वर्षीय मुलाने १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा वाचवला जीव, थरारक Video Viral

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:03 AM IST
जाहिरात
सारांश

Video Viral : तो आला आणि त्याने मृत्यूच्या दाढीतून वाचवला चिमुकल्याचा जीव. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. मेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष एरिक ट्रम्प यांनी व्हिडिओ शेअर करत तरुणाच्या हिमतीचे काैतुक केले आहे.

देवदूतासारखा आला...! लाटांशी झुंज देत १६ वर्षीय मुलाने १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा वाचवला जीव, थरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • समुद्रकिनाऱ्यावर घडलेल्या थरारक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
  • एका किशोराच्या प्रसंगावधान आणि धाडसाचे सर्व स्तरांतून भरभरून कौतुक होत आहे.
  • या घटनेनंतर प्रशिक्षित बचावकार्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ अलिकडे खूप जास्त व्हायरल होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओ अमेरिकेती कॅलिफोर्निया येथील असून यात एका १६ वर्षांच्या मुलाने १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा जीव वाचवल्याचे दिसून आले. समुद्राच्या पाण्यात लहान मुलगा बुडून जात असतानाच १६ वर्षांचा तरुण त्याच्या बचावासाठी धाव घेतो आणि एका देवदूताप्रमाणे त्याचे प्राण वाचवतो. ही घटना एकाने आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केली असून याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर आता चांगलाच व्हायरल होत आहे. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

फादर ऑफ द इयर! पावसापासून मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी वडिलांनी घेतली पॉलीथिन बॅगची मदत; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

ही घटना कॅलिफोर्नियातील सांताक्रूझ येथील सीब्राइट समुद्रकिनाऱ्यावर घडून आली. शनिवारी समुद्राच्या लहरी अचानक तीव्र वेगात वाहू लागल्याने १० वर्षांचा चिमुकला या लहारींमध्ये वाईटरित्या अडकला. पाण्याचा प्रवाह इतका जास्त होता की त्याला यातून स्वत:ला वाचवता येत नव्हते. या कठीण परिस्थितीत अखेर एक १६ वर्षांचा तरुण मदतीसाठी धावून आला आणि त्याने मुलाला खेचत पाण्यातून दूर समुद्रिकिनाऱ्यावर आणले. व्हिडिओमध्ये मुलाला वाचवण्यासाठी तरुणाची धडपड स्पष्ट दिसून येते.

माहितीनुसार, हा तरुण एक लाईॉफगार्ड असून त्याच्या प्रसंगावधानाने अनेकांचे हृदय जिंकले आहे. घटनेवेळी उपस्थित असलेले काही जण मुलाला वाचवण्यासाठी समुद्रात जाऊ पाहत होते पण लाईफगार्डने त्यांची समजूत काढली. जर तुम्ही यासाठी ट्रेनिंग घेतली नसेल आणि तुम्ही अप्रशिक्षित असाल तर अशा परिस्थितीत समुद्रात जाऊन तुम्ही स्वत:चाही जीव गमवाल असा सल्ला त्याने उपस्थितांना दिला. यानंतर रेस्क्यूची जबाबदारी स्वत:वर घेऊन तो समुद्रात उतरला आणि सुरक्षितपणे मुलाला पाण्यातून बाहेर काढले.

आईसाठी मुलाचा अनोखा चमत्कार, कचऱ्यापासून घरकामासाठी तयार केले रोबोट; Video Viral

या घटनेचा व्हिडिओ इंटरनेटवर प्रचंड व्हायरल होत असून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष एरिक ट्रम्पसह अनेक बड्या लोकांनी घटनेचे दृष्य सोशल मिडियावर शेअर करत तरुणाच्या धाडसाचे काैतुक केले आहे. व्हिडिओ @EricTrump यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर शेअर केला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, ‘या १६ वर्षीय जीवरक्षकाला सर्वोच्च नागरी सन्मान द्या. हे खऱ्या अर्थाने अमेरिकेचे सर्वोत्तम रूप आहे! शाब्बास!’ व्हिडिओला २३ मिलियनहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हे कुठे घडलं? हा खरा नायक आहे!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “किती भीतीदायक! इतर कोणीही त्याला मदत का करत नव्हतं?”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “तेच तर त्याचं काम आहे. त्याच गोष्टीसाठी त्याला प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. सुदैवाने तो तिथे होता आणि त्याला योग्य प्रशिक्षण मिळालं होतं; पण हे त्याचं कामच आहे”.

 

Web Title: California teen lifeguard saves 10 year old boy from strong ocean waves viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur मध्ये सुटकेचा थरार! ८०० विद्यार्थी तीन-चार फूट पाण्यात अडकले; मानवी साखळी करत…, पहा Video
1

Nagpur मध्ये सुटकेचा थरार! ८०० विद्यार्थी तीन-चार फूट पाण्यात अडकले; मानवी साखळी करत…, पहा Video

फादर ऑफ द इयर! पावसापासून मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी वडिलांनी घेतली पॉलीथिन बॅगची मदत; Video Viral
2

फादर ऑफ द इयर! पावसापासून मुलाचे संरक्षण करण्यासाठी वडिलांनी घेतली पॉलीथिन बॅगची मदत; Video Viral

आईसाठी मुलाचा अनोखा चमत्कार, कचऱ्यापासून घरकामासाठी तयार केले रोबोट; Video Viral
3

आईसाठी मुलाचा अनोखा चमत्कार, कचऱ्यापासून घरकामासाठी तयार केले रोबोट; Video Viral

पैसा बोलता है! पैशांच्या नोटांनी घर इतकं भरलं की कचऱ्यासारख्या घराबाहेर पसरल्या नोटा; Video Viral
4

पैसा बोलता है! पैशांच्या नोटांनी घर इतकं भरलं की कचऱ्यासारख्या घराबाहेर पसरल्या नोटा; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
देवदूतासारखा आला…! लाटांशी झुंज देत १६ वर्षीय मुलाने १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा वाचवला जीव, थरारक Video Viral

देवदूतासारखा आला…! लाटांशी झुंज देत १६ वर्षीय मुलाने १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा वाचवला जीव, थरारक Video Viral

Jul 29, 2026 | 09:00 AM
जिम ट्रेनर बनायचंय? ही महत्त्वाची कौशल्ये बाणावी लागतील तुमच्या अंगी! पाहून घ्या टिप्स आणि ट्रिक्स

जिम ट्रेनर बनायचंय? ही महत्त्वाची कौशल्ये बाणावी लागतील तुमच्या अंगी! पाहून घ्या टिप्स आणि ट्रिक्स

Jul 29, 2026 | 09:00 AM
Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश

Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश

Jul 29, 2026 | 08:57 AM
पुणे विद्यापीठात बोगस डिग्री रॅकेट? 3 लाखांत पदवी; जाणून घ्या नेमका प्रकार काय…

पुणे विद्यापीठात बोगस डिग्री रॅकेट? 3 लाखांत पदवी; जाणून घ्या नेमका प्रकार काय…

Jul 29, 2026 | 08:50 AM
‘Kiss करण्याचा प्रयत्न…’, मामानेच केला लैंगिक छळ’; टीव्ही अभिनेत्रीने सांगितला बालपणीचा धक्कादायक अनुभव`

‘Kiss करण्याचा प्रयत्न…’, मामानेच केला लैंगिक छळ’; टीव्ही अभिनेत्रीने सांगितला बालपणीचा धक्कादायक अनुभव`

Jul 29, 2026 | 08:44 AM
MHT CET Admission 2026: कृषी अभ्यासक्रम प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; ऑनलाईन अर्जासाठी ‘ही’ आहे नवीन अंतिम तारीख!

MHT CET Admission 2026: कृषी अभ्यासक्रम प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; ऑनलाईन अर्जासाठी ‘ही’ आहे नवीन अंतिम तारीख!

Jul 29, 2026 | 08:44 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: विदर्भाला पुढील ४८ तास मुसळधार पावसाचा इशारा

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: विदर्भाला पुढील ४८ तास मुसळधार पावसाचा इशारा

Jul 29, 2026 | 08:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा