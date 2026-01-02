Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs BAN Series Schedule 2026: भारतीय संघ बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार! वनडे आणि टी-२० मालिकेचे वेळापत्रक समोर

IND vs BAN: बांगलादेशने या वर्षासाठी त्यांचे होम कॅलेंडर देखील जारी केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय संघ ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत या दौऱ्यावर असेल, एकदिवसीय आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळेल.

Updated On: Jan 02, 2026 | 08:59 PM
भारतीय संघ बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार! वनडे आणि टी-२० मालिकेचे वेळापत्रक समोर (Photo Credit - X)

  • भारतीय संघ बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार!
  • वनडे आणि टी-२० मालिकेचे वेळापत्रक समोर
  • एकदिवसीय मालिका १ सप्टेंबरपासून सुरू
IND vs BAN Series Schedule: या वर्षी भारत आणि बांगलादेश यांच्यात मालिका खेळवली जाणार आहे. ही मालिका मूळतः २०२५ मध्ये होणार होती, परंतु त्यावेळी ती पुढे ढकलण्यात आली होती. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आता याबाबत एक महत्त्वाचे विधान जारी केले आहे. बांगलादेशने या वर्षासाठी त्यांचे होम कॅलेंडर देखील जारी केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय संघ ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत या दौऱ्यावर असेल, एकदिवसीय आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळेल. तथापि, बीसीसीआयने अद्याप याबद्दल कोणतेही विधान जारी केलेले नाही.

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने कॅलेंडर जाहीर केले

बांगलादेशने त्यांचे २०२६ चे कॅलेंडर जाहीर केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया व्यतिरिक्त, भारतीय संघ देखील तेथे दौरा करणार आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, टीम इंडिया बांगलादेशमध्ये तीन एकदिवसीय आणि तीन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहे. काही सूत्रांनी वेळापत्रक देखील उघड केले आहे, परंतु बीसीसीआयने अद्याप ते जाहीर केलेले नाही.

एकदिवसीय मालिका १ सप्टेंबरपासून सुरू

दरम्यान, क्रिकबझने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे ऑपरेशन्स हेड शहरयार नफीस यांना उद्धृत केले आहे की, मूळ २०२५ मध्ये नियोजित असलेली ही मालिका पुन्हा वेळापत्रकात बदलण्यात आली आहे. अहवालात म्हटले आहे की टीम इंडिया २८ ऑगस्ट रोजी बांगलादेशमध्ये पोहोचेल. पहिला एकदिवसीय सामना १ सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. मालिकेतील दुसरा एकदिवसीय सामना ३ सप्टेंबर रोजी आणि तिसरा आणि शेवटचा एकदिवसीय सामना ६ सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल.

हे देखील वाचा: ICC T20 World Cup 2026: टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी दक्षिण आफ्रिकेने तगडा संघ जाहीर, ‘या’ खेळाडूंना मिळाले स्थान

भारत विरुद्ध बांगलादेश टी-२० मालिकेचे वेळापत्रक

यानंतर, तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेचे वेळापत्रक देखील जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की मालिकेतील पहिला सामना ९ सप्टेंबर रोजी, दुसरा सामना १२ सप्टेंबर रोजी आणि शेवटचा टी-२० सामना १३ सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. तथापि, बांगलादेशमधील परिस्थिती सध्या अविश्वसनीय आहे, त्यामुळे टीम इंडिया तेथे दौरा करेल की नाही हे स्पष्ट नाही. असे मानले जाते की बीसीसीआय मालिका सुरू होण्यापूर्वी निश्चितपणे अहवाल मागवेल. एवढेच नाही तर, बांगलादेशने दिलेले वेळापत्रक बीसीसीआयने जाहीर केल्याशिवाय निश्चितपणे काहीही सांगणे योग्य ठरणार नाही.

एकदिवसीय मालिका (ODI Series):

  • १ सप्टेंबर: पहिला एकदिवसीय सामना
  • ३ सप्टेंबर: दुसरा एकदिवसीय सामना
  • ६ सप्टेंबर: तिसरा एकदिवसीय सामना

टी-२० मालिका (T20I Series):

  • ९ सप्टेंबर: पहिला टी-२० सामना
  • १२ सप्टेंबर: दुसरा टी-२० सामना
  • १३ सप्टेंबर: तिसरा टी-२० सामना

हे देखील वाचा: भारतीत संघात बदलाची शेवटची संधी! टी20 वर्ल्डकप 2026 स्पर्धेसाठी अंतिम 11 मध्ये कोण राहणार? 

