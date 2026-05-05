ना सराव, ना कसली भीती…! पहिल्याच बॉलवर थेट सिक्सर; IPL इतिहासातील ‘हे’ आहेत 5 भारतीय ‘बाहुबली’

पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारणारे भारतीय फलंदाज
Indian Premier League: आयपीएल म्हणजेच इंडियन प्रीमियर लीग ही स्पर्धा 2008 पासून सुरू झाली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत या स्पर्धेत अनेक नवनवे रेकॉर्ड रचले गेले आहेत. सर्वाधिक धावा, सर्वाधिक विकेट्स, सर्वाधिक वेळेस विजेतपद पटकावणे असे अनेक रेकॉर्ड झाले आहेत. आज आपण असे भारतीय खेळाडू पाहणार आहोत, ज्यांनी पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारला असेल.
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने यंदाच्या आयपीएलमध्ये जबरदस्त खेळी केली आहे. अवघ्या १५ व्या वर्षी आयपीएलमध्ये पदार्पण करणाऱ्या वैभवने आपल्या पहिल्याच चेंडूवर उत्तुंग षटकार मारून सर्वांना थक्क केले. सर्वात कमी वयात आयपीएल खेळणारा आणि पहिल्याच चेंडूवर सिक्स मारणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे.
2. सिद्धेश लाड
सिद्धेश लाडने 2019 ने मुंबई इंडियन्सकडून पदार्पण केले होते. त्याला आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागली होती. 2019 मध्ये त्याने किंग्ज इलेव्हन पंजाबविरुद्ध मिळालेल्या संधीचे सोने केले. ने पहिल्याच चेंडूवर अंकित राजपूतला सिक्स मारून आपल्या आयपीएल प्रवासाची दिमाखदार सुरुवात केली होती.
3. अक्षत रघुवंशी
अक्षत रघुवंशीने यंदाच्या आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्ध पदार्पण केले. त्याने आपल्या आयपीएलच्या पहिल्याच सामन्यात पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारून आपल्या नावावर नवा रेकॉर्ड केला होता.
4. समीर रिझवी
दिल्ली कॅपिटल्सकडून समीर रिझवीने दणदणीत कामगिरी केली आहे. 2024 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने आपल्या पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारून नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला.
5. अनिकेत चौधरी
अनिकेत चौधरी हा पूर्णवेळ वेगवान गोलंदाज आहे. तरी देखील त्याने फलंदाजी करताना पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारला होता.