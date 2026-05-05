ICC T20 Ranking: जागतिक क्रिकेटमध्ये भारताचा दबदबा कायम; टीम इंडिया ‘नंबर वन’, पाकिस्तान कितव्या स्थानावर?

आयसीसीच्या ताज्या टी-२० क्रमवारीत भारताने आपले पहिले स्थान कायम राखले आहे. २०२४ आणि २०२६ चे विश्वविजेते भारत २७५ गुणांसह अव्वल आहेत, तर पाकिस्तान सहाव्या स्थानावर आहे. वाचा सविस्तर क्रमवारी.

Updated On: May 05, 2026 | 07:43 PM
जागतिक क्रिकेटमध्ये भारताचा दबदबा कायम (Photo Credit- X)

जागतिक क्रिकेटमध्ये भारताचा दबदबा कायम (Photo Credit- X)

ICC T20 Ranking: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) पुरुषांच्या टी-२० संघाची ताजी क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत भारतीय संघाने (Team India) आपले अव्वल स्थान अधिक मजबूत केले असून, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया जगातील सर्वोत्तम टी-२० संघ ठरला आहे. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या या ताज्या अपडेटनुसार, भारतीय संघ २७५ रेटिंग पॉईंट्ससह पहिल्या क्रमांकावर विराजमान आहे.

टीम इंडियाची विजयाची घोडदौड

भारतीय संघाची आघाडी थोडी कमी झाली असली तरी, दुसऱ्या स्थानावरील इंग्लंडच्या (२६२ पॉईंट्स) तुलनेत भारत अद्याप बराच पुढे आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया (२५८ पॉईंट्स) असून ते इंग्लंडच्या अगदी जवळ आहेत. भारताच्या या यशाचे मुख्य कारण म्हणजे २०२४ आणि २०२६ मध्ये सलग दोनदा जिंकलेला टी-२० विश्वचषक होय. या कामगिरीमुळे भारताने क्रिकेटच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे.

कसे ठरते हे मानांकन?

आयसीसीच्या या नवीन अपडेटमध्ये मे २०२५ नंतर खेळल्या गेलेल्या सामन्यांना १०० टक्के महत्त्व (वेटेज) देण्यात आले आहे, तर मागील दोन वर्षांतील सामन्यांना ५० टक्के वेटेज दिले गेले आहे. टी-२० क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण प्रदर्शनामुळे भारताचे मानांकन अव्वल राहिले आहे.

टॉप-७ मध्ये कोणताही बदल नाही

विशेष म्हणजे, पहिल्या सात क्रमांकावरील संघांच्या क्रमवारीत कोणताही बदल झालेला नाही. न्यूझीलंड (२४७) चौथ्या स्थानावर, तर दक्षिण आफ्रिका (२४४) पाचव्या स्थानावर कायम आहे. भारताचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेला पाकिस्तान संघ २४० गुणांसह सहाव्या स्थानावर असून, वेस्ट इंडिज (२३३) सातव्या क्रमांकावर आहे.

श्रीलंकेची घसरण, बांगलादेशला फायदा

गुणतालिकेत थोडे खाली पाहिल्यास, बांगलादेशने एक रेटिंग पॉईंट मिळवून ८ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. दुसरीकडे, श्रीलंकेला ६ गुणांचे नुकसान सोसावे लागल्याने त्यांची ९ व्या स्थानावर घसरण झाली आहे. अफगाणिस्तान १० व्या स्थानावर असून श्रीलंका आणि त्यांच्यात आता केवळ एका गुणाचा फरक उरला आहे.

अमेरिका आणि इतर संघांची ऐतिहासिक झेप

या रँकिंगमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) सर्वात मोठी झेप घेणारा संघ ठरला आहे. सहा रेटिंग गुण मिळवत अमेरिकेने दोन स्थानांची सुधारणा केली असून ते १३ व्या क्रमांकावर पोहोचले आहेत. त्यांनी नेदरलँड्स (१४) आणि स्कॉटलंडला (१५) मागे टाकले आहे. नेपाळ आणि ओमाननेही प्रत्येकी एक स्थान उंचावत अनुक्रमे १७ व्या आणि १९ व्या क्रमांकावर मजल मारली आहे. तळाच्या संघांमध्ये इटलीने सर्वाधिक ११ रेटिंग गुणांची कमाई करत २३ वे स्थान पटकावले आहे. स्पेन आणि सायप्रसनेही आपली कामगिरी सुधारली आहे, तर मोझांबिकला १५ स्थानांचा मोठा धक्का बसला आहे.

Published On: May 05, 2026 | 07:43 PM

