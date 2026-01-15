Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

विराटने दिला नकार, पण सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी एका चाहत्याला मारली कानशिलात! सामन्यादरम्यान झाला Video Viral

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्यातील एक व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका चाहत्याने मैदानात प्रवेश केला आणि विराट कोहलीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. नंतर, त्या चाहत्याला बाहेर काढून सुरक्षारक्षकांनी कानशिलात मारली.

Updated On: Jan 15, 2026 | 02:58 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मि़डिया

Virat Kohli fan slapped : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. भारताच्या संघाला पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवला होता तर दुसऱ्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने दमदरा कमबॅक करत मालिकेत बरोबरी केली आहे. तिसरा सामना हा 18 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. भारत आणि न्यूझीलंडमधील दुसरा एकदिवसीय सामना राजकोटमध्ये झाला. न्यूझीलंडने हा सामना ३ विकेट्सने जिंकला आणि मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. 

या सामन्यातील एक व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एका चाहत्याने मैदानात प्रवेश केला आणि विराट कोहलीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. नंतर, त्या चाहत्याला बाहेर काढून सुरक्षारक्षकांनी हल्ला केला. हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

बांगलादेशी खेळाडूंनी बीपीएलवर टाकला बहिष्कार, सामन्यापूर्वी स्टेडियममध्येच पोहोचले नाहीत प्लेअर्स! वाचा सविस्तर

विराटने नकार देऊनही, चाहत्याला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांने मारली थप्पड 

राजकोट एकदिवसीय सामन्याच्या दुसऱ्या डावात, विराट कोहली क्षेत्ररक्षण करत असताना, अचानक एक चाहता मैदानात आला. त्याने त्याला मिठी मारली. सुरक्षारक्षक त्याला काढून टाकण्यासाठी मैदानात दाखल झाले. दरम्यान, विराटने चाहत्यांशी कोणतेही गैरवर्तन करू नये असे संकेत दिले होते. असे असूनही, सुपर फॅनला मैदानाबाहेर नेण्यात आले तेव्हा सुरक्षा कर्मचारी संतापले. सुरक्षा पथकातील एका सदस्याने चाहत्याला चापट मारली.

विराट कोहलीने न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेची सुरुवात धमाकेदारपणे केली. वडोदरा एकदिवसीय सामन्यात त्याने आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीने चाहत्यांची मने जिंकली. त्याने ९३ धावा केल्या, ज्यामुळे त्याचा सलग पाचवा ५०+ धावसंख्या झाला. सर्वांनाच कोहली पुन्हा मोठी धावसंख्या करेल अशी अपेक्षा होती.

कोहलीने सुरुवात चांगली केली, त्याने २८ चेंडूत दोन चौकारांसह २३ धावा केल्या. तथापि, ख्रिस क्लार्कच्या गोलंदाजीवर शॉट मारण्याचा प्रयत्न करताना तो क्लीन बोल्ड झाला. चांगल्या फॉर्ममध्ये असूनही, कोहलीला त्याची सुरुवात मोठ्या धावसंख्येत रूपांतरित करता आली नाही.

