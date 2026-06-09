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3 विकेट्स, 25 चेंडूत 50 धावा; लखनऊ सुपर जाएंट्सने पूर्ण सीझन बसवलं, Arjun Tendulkar चे सडेतोड उत्तर

Updated On: Jun 09, 2026 | 10:23 AM IST
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सारांश

लखनौ सुपर जायंट्स संघाने संपूर्ण हंगामासाठी बाजूला ठेवलेल्या अर्जुन तेंडुलकरने त्यानंतर टी२० मुंबई लीगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. IPL 2026 मध्ये एकाच सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरला संधी दिली होती

अर्जुन तेंडुलकर ठरला मॅन ऑफ द मॅच (फोटो सौजन्य - Instagram)

अर्जुन तेंडुलकर ठरला मॅन ऑफ द मॅच (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • अर्जुन तेंडुलकरची टी२० मुंबई लीगमध्ये खेळी 
  • २५ चेंडूत केली हाफ सेंच्युरी घेतल्या ३ विकेट्स 
  • लखनऊ सुपर जाएंट्सला दिले सडेतोड उत्तर 
सोमवारी वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या टी२० मुंबई लीग २०२६ च्या सामन्यात अर्जुन तेंडुलकरने शानदार अष्टपैलू कामगिरी केली. एआरसीएस अंधेरी संघाकडून खेळताना, सचिन तेंडुलकरच्या मुलाने फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये सामना जिंकून देणारी कामगिरी केली. वांद्रे ब्लास्टर्सविरुद्धच्या एकतर्फी विजयातील त्याच्या प्रभावी अष्टपैलू कामगिरीबद्दल अर्जुनला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले. याशिवाय शुभम दुबेनेही अर्जुन तेंडुलकरचे कौतुक केले. 

अर्जुन तेंडुलकरने तीन बळी घेतले

नाणेफेक गमावून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, एआरसीएस अंधेरीने वांद्रे ब्लास्टर्सच्या फलंदाजांवर सुरुवातीपासूनच दबाव ठेवला. अर्जुन तेंडुलकर संघाचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. आपल्या अचूक डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजीने त्याने तीन षटकांत केवळ ११ धावा देऊन तीन महत्त्वपूर्ण बळी घेतले. अर्जुनच्या भेदक गोलंदाजीमुळे, वांद्रे ब्लास्टर्सला त्यांच्या निर्धारित २० षटकांत नऊ गडी गमावून १४४ धावांवर रोखण्यात आले.

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फलंदाजीतील कौशल्यही दाखवले

आपल्या प्रभावी गोलंदाजीनंतर, अर्जुनने संघाच्या फलंदाजीचीही जबाबदारी स्वीकारली, ज्यामुळे लक्ष्याचा पाठलाग करणे अगदी सोपे झाले. या सामन्यात त्याला फलंदाजीच्या क्रमात तिसऱ्या क्रमांकावर बढती देण्यात आली. त्याने या संधीचे सोने केले आणि सुरुवातीपासूनच विरोधी गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला चढवला. अर्जुनने मैदानाच्या सर्व बाजूंनी फटकेबाजी करत अवघ्या २५ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले.

बाद होण्यापूर्वी, अर्जुनने ३४ चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि पाच उत्तुंग षटकारांसह ६६ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे एआरसीएस अंधेरीला अवघ्या १३.५ षटकांत १४५ धावांचे लक्ष्य गाठण्यात मदत झाली. आपल्या गोलंदाजीने पायाभरणी केल्यानंतर, अर्जुनच्या खेळीने वांद्रे ब्लास्टर्सला सामन्यातून पूर्णपणे बाहेर काढले.

लखनौने त्याला फक्त एकच सामना खेळण्याची संधी दिली

अलीकडेच, त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सकडून पदार्पण केले, जिथे त्याला फक्त एकच सामना खेळण्याची संधी मिळाली. त्याच्या संपूर्ण आयपीएल कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याने आतापर्यंत ६ सामन्यांमध्ये ४ बळी घेतले असून १८ धावा केल्या आहेत.  अनेकांनी लखनौच्या टीमलाही अर्जुन तेंडुलकरला खेळविण्यासाठी सांगितले होते. मात्र त्याला केवळ एका सामन्यात संधी देण्यात आली होती आणि त्या सामन्यातही त्याने चांगली कामगिरी करून दाखवली होती. पण आता मुंबई लीगमध्ये अर्जुनने याची कसर भरून काढली आहे. 

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Web Title: Arjun tendulkar half century in 25 balls 3 wickets in t20 mumbai league

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Published On: Jun 09, 2026 | 10:23 AM

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