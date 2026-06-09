3 विकेट्स, 25 चेंडूत 50 धावा; लखनऊ सुपर जाएंट्सने पूर्ण सीझन बसवलं, Arjun Tendulkar चे सडेतोड उत्तर

अर्जुन तेंडुलकरने तीन बळी घेतले
नाणेफेक गमावून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, एआरसीएस अंधेरीने वांद्रे ब्लास्टर्सच्या फलंदाजांवर सुरुवातीपासूनच दबाव ठेवला. अर्जुन तेंडुलकर संघाचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. आपल्या अचूक डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजीने त्याने तीन षटकांत केवळ ११ धावा देऊन तीन महत्त्वपूर्ण बळी घेतले. अर्जुनच्या भेदक गोलंदाजीमुळे, वांद्रे ब्लास्टर्सला त्यांच्या निर्धारित २० षटकांत नऊ गडी गमावून १४४ धावांवर रोखण्यात आले.
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फलंदाजीतील कौशल्यही दाखवले
Don’t be surprised if Arjun Tendulkar emerges as the pace-bowling all rounder India has been looking for. pic.twitter.com/H4CfCXXioH — Abhinav MSDian™ (@Abhinav_hariom) June 9, 2026
आपल्या प्रभावी गोलंदाजीनंतर, अर्जुनने संघाच्या फलंदाजीचीही जबाबदारी स्वीकारली, ज्यामुळे लक्ष्याचा पाठलाग करणे अगदी सोपे झाले. या सामन्यात त्याला फलंदाजीच्या क्रमात तिसऱ्या क्रमांकावर बढती देण्यात आली. त्याने या संधीचे सोने केले आणि सुरुवातीपासूनच विरोधी गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला चढवला. अर्जुनने मैदानाच्या सर्व बाजूंनी फटकेबाजी करत अवघ्या २५ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले.
बाद होण्यापूर्वी, अर्जुनने ३४ चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि पाच उत्तुंग षटकारांसह ६६ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे एआरसीएस अंधेरीला अवघ्या १३.५ षटकांत १४५ धावांचे लक्ष्य गाठण्यात मदत झाली. आपल्या गोलंदाजीने पायाभरणी केल्यानंतर, अर्जुनच्या खेळीने वांद्रे ब्लास्टर्सला सामन्यातून पूर्णपणे बाहेर काढले.
लखनौने त्याला फक्त एकच सामना खेळण्याची संधी दिली
अलीकडेच, त्याने आयपीएल २०२६ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सकडून पदार्पण केले, जिथे त्याला फक्त एकच सामना खेळण्याची संधी मिळाली. त्याच्या संपूर्ण आयपीएल कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याने आतापर्यंत ६ सामन्यांमध्ये ४ बळी घेतले असून १८ धावा केल्या आहेत. अनेकांनी लखनौच्या टीमलाही अर्जुन तेंडुलकरला खेळविण्यासाठी सांगितले होते. मात्र त्याला केवळ एका सामन्यात संधी देण्यात आली होती आणि त्या सामन्यातही त्याने चांगली कामगिरी करून दाखवली होती. पण आता मुंबई लीगमध्ये अर्जुनने याची कसर भरून काढली आहे.
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