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Health Tips: पायऱ्या चढताना दम लागतोय? शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत; वेळीच व्हा सावध

Updated On: Jul 25, 2026 | 06:17 PM IST
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सारांश

shortness of breath while walking up stairs: पायऱ्या चढताना किंवा अगदी थोडेसे चालल्यानंतरही दम लागत असेल, तर ते केवळ फिटनेस कमी असल्याचे नव्हे तर हृदय, फुफ्फुसे किंवा इतर गंभीर आरोग्य समस्यांचेही लक्षण असू शकते.

photo- yandex
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विस्तार
  • पायऱ्या चढताना दम लागतोय?
  • शरीर देतंय गंभीर आजारांचे संकेत
  • ही असू शकतात प्रमुख कारणे
पायऱ्या चढताना किंवा थोडेसे शारीरिक श्रम केल्यानंतर दम लागणे अनेकांना सामान्य वाटते. मात्र,अगदी कमी अंतर चालल्यानंतरही श्वास घेण्यास त्रास होत असेल किंवा छातीत जडपणा जाणवत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. काही वेळा ही केवळ फिटनेस कमी असल्याचे लक्षण असले तरी हृदय, फुफ्फुसे किंवा इतर आरोग्याशी संबंधित गंभीर समस्यांचे संकेतही असू शकतात. त्यामुळे कारणे समजून घेऊन योग्य वेळी वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

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पायऱ्या चढताना दम का लागतो?

पायऱ्या चढताना शरीराला अधिक ऑक्सिजनची गरज भासते. हृदय आणि फुफ्फुसांना अधिक वेगाने काम करावे लागते. शरीर तंदुरुस्त नसेल, वजन जास्त असेल किंवा नियमित व्यायामाची सवय नसेल, तर दम लागणे स्वाभाविक असू शकते. मात्र ही समस्या सातत्याने होत असेल तर तपासणी गरजेची आहे.

ही असू शकतात प्रमुख कारणे

  • हृदयाची कार्यक्षमता कमी झाल्यास शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही आणि दम लागतो.
  • दमा, सीओपीडी किंवा इतर श्वसनविकारांमुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.
  • शरीरात हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी असल्यास ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो.
  •  वाढलेले वजन शरीरावर अतिरिक्त ताण आणते, त्यामुळे पायऱ्या चढताना दम लागतो.
  • नियमित व्यायामाचा अभाव असल्यास शरीराची सहनशक्ती कमी होते.

कोणती लक्षणे धोक्याची घंटा ठरू शकतात?

दम लागण्यासोबत छातीत दुखणे, चक्कर येणे, हृदयाचे ठोके अनियमित होणे, सततचा खोकला, पायांना सूज येणे किंवा विश्रांती घेतल्यानंतरही श्वासोच्छ्वास सामान्य न होणे ही गंभीर लक्षणे असू शकतात. अशा वेळी तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

कशी काळजी घ्यावी?

  • नियमित चालणे किंवा व्यायाम करा.
  • संतुलित आहार घ्या आणि वजन नियंत्रणात ठेवा.
  • धूम्रपान व तंबाखूचे सेवन टाळा.
  • पुरेशी झोप आणि तणाव नियंत्रणावर भर द्या.
  • रक्तदाब, मधुमेह आणि कोलेस्टेरॉलची नियमित तपासणी करा.

वेळीच तपासणी महत्त्वाची

पायऱ्या चढताना अधूनमधून दम लागणे नेहमीच गंभीर नसते. मात्र ही समस्या वारंवार जाणवत असेल किंवा इतर लक्षणांसह दिसत असेल, तर स्वतः उपचार करण्याऐवजी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Breathlessness while climbing stairs causes symptoms health risk

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Published On: Jul 25, 2026 | 06:17 PM

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