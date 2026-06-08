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IND vs AFG: ऐतिहासिक विजय मिळवूनही टीम इंडिया रिकाम्या हाताने! WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण

Updated On: Jun 08, 2026 | 06:56 PM IST
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सारांश

शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने ऐतिहासिक कामगिरी केली. भारतीय संघाने फक्त एकदा फलंदाजी केली आणि अफगाणिस्तानला दोन्ही डावात ऑलआऊट करुन इतिहास रचला. या शानदार विजयानंतरही भारतीय संघाला 'वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप' गुणतालिकेतही एकही गुण मिळाला नाही.

WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण (Photo Credit - X)

WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण? जाणून घ्या कारण (Photo Credit - X)

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विस्तार

 

  • ऐतिहासिक विजय मिळवूनही टीम इंडिया रिकाम्या हाताने!
  • WTC पॉईंट टेबलमध्ये मिळाला नाही एकही गुण?
  • जाणून घ्या कारण
IND vs AFG Test Match: आयपीएलनंतर भारतीय संघातील खेळाडूंनी जबरदस्त कमाल केली आहे. मुल्लानपूर येथे खेळलेल्या गेलेल्या भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान (IND vs AFG) एकमेव कसोटी सामन्यात भारतीय सघांने एक डाव आणि ३०० धावांनी अफगाणिस्तानचा पराभव केला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने ऐतिहासिक कामगिरी केली. भारतीय संघाने फक्त एकदा फलंदाजी केली आणि अफगाणिस्तानला दोन्ही डावात ऑलआऊट करुन इतिहास रचला. या शानदार विजयानंतरही भारतीय संघाला ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’ गुणतालिकेतही एकही गुण मिळाला नाही. जाणून घ्या याचे पूर्ण कारण..

टीम इंडियाला WTC मध्ये गुण का मिळाले नाही?

या सामन्यात मोठा विजय मिळवूनही, टीम इंडियाला ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’ (WTC) गुणतालिकेत कोणताही फायदा झालेला नाही. या सामन्याचा WTC च्या गुणतालिकेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही कारण ही लढत चॅम्पियनशिपचा भाग नव्हती. सध्या नऊ संघ WTC मध्ये सहभागी आहेत आणि त्यात अफगाणिस्तानचा समावेश नाही; भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामना हा केवळ एक मैत्रीपूर्ण सामना होता. शिवाय, WTC मालिकांमध्ये साधारणपणे किमान दोन कसोटी सामन्यांचा समावेश असतो, तर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात केवळ एकच कसोटी सामना खेळला गेला.

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WTC गुणतालिकेत टीम इंडियाचे स्थान काय आहे?

टीम इंडिया सध्या WTC गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. या आवृत्तीत संघाने नऊ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये चार विजय, चार पराभव आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. भारताची सध्याची विजयाची टक्केवारी ४८.१५% इतकी आहे. या आवृत्तीच्या अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरण्याकरिता, भारताला अव्वल दोन संघांमध्ये स्थान मिळवणे आवश्यक आहे. गुणतालिकेवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, ऑस्ट्रेलिया सध्या पहिल्या स्थानावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका ७५% विजयाच्या टक्केवारीसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.

मानव सुथारने शानदरा गोलंदाजी

मानव सुथारने आपल्या कसोटी कारगिर्दीची ऐतिहासिक सुरुवात केली आहे. मुल्लांपूर येथे सुरु असलेल्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात मानव सुथारने २२ ओव्हरमध्ये ६ विकेट्स घेत इतिहास रचला आहे. त्याच्या भेदक गोलंदाजीमुळे अफगाणिस्तानचा संपूर्ण संघ केवळ १५२ धावांत गारद झाला. आतापर्यंत केवळ १० भारतीय गोलंदाजांनी ही कामगिरी केली आहे. इतकेच नव्हे, तर भारतीय संघासाठी ही कामगिरी करणारा तो सातवा फिरकी गोलंदाज ठरला. भारतासाठी कसोटी पदार्पणात सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम नरेंद्र हिरवाणी यांच्या नावावर आहे.

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Web Title: Why team india did not get any points in wtc points table despite historic win explained

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Published On: Jun 08, 2026 | 06:56 PM

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