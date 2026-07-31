World Cup 2027: ऋषभ पंत, संजू सॅमसन आणि मोहम्मद शमी बाहेर…R Ashwin ने निवडला भारतीय संघ

रविचंद्रन अश्विनने World Cup 2027 अर्थात एकदिवसीय विश्वचषकासाठी आपल्या संभाव्य संघाची यादी जाहीर केली असून, त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात एका नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. एका व्हिडिओमध्ये, अश्विनने आगामी ५० षटकांच्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी आपल्या पसंतीच्या भारतीय खेळाडूंची निवड केली आहे. या यादीतील सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, त्याने अनेक दिग्गज आणि तरुण खेळाडूंना वगळले आहे, तर एका दीर्घकाळच्या वेगवान गोलंदाजाच्या अनपेक्षित पुनरागमनाला पाठिंबा दिला आहे.
अश्विनच्या निवडीतला सर्वात मोठा धक्का आक्रमक यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत आणि संजू सॅमसन यांच्यामुळे बसला आहे. अश्विनने या दोन्ही प्रस्थापित खेळाडूंना आपल्या विश्वचषक योजनांमधून पूर्णपणे वगळले आहे. इतकेच नाही, तर अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर यांनाही त्याच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. या तरुण खेळाडूंपुढील मार्ग खडतर आहे.
दुसरीकडे, क्रिकइन्फोच्या एका व्हिडिओमध्ये, रविचंद्रन अश्विनने युवा प्रतिभेबद्दल बोलताना असे मत व्यक्त केले आहे की, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव आणि रवी बिश्नोई यांसारख्या खेळाडूंना २०२७ च्या मेगा-इव्हेंटसाठी संघात स्थान मिळवणे अत्यंत कठीण जाईल. इतकेच नाही, तर त्याने काही खेळाडूंना अनिश्चिततेच्या, म्हणजेच संशयाच्या श्रेणीत ठेवले आहे. या यादीत स्फोटक डावखुरे सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाड, अनुभवी अष्टपैलू रवींद्र जडेजा, युवा अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डी, डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांचा समावेश आहे.
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अश्विन संघाच्या मुख्य गटाबद्दल अगदी स्पष्ट आहे. त्याचा विश्वास आहे की कर्णधार रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव आणि हार्दिक पांड्या हे सर्व २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी भारतीय संघात असायला हवेत. संघातील दुसऱ्या यष्टीरक्षक-फलंदाजाच्या पर्यायासाठी तो ऋषभ पंत किंवा संजू सॅमसन यांच्याऐवजी ईशान किशनवर अधिक विश्वास व्यक्त करतो.
मात्र, अश्विनच्या संपूर्ण संघ निवडीतील सर्वात मोठे आणि आश्चर्यकारक नाव म्हणजे अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारचे आहे. भुवनेश्वर कुमार जानेवारी २०२२ पासून भारतासाठी एकही एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही. अश्विनचा विश्वास आहे की दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या ५० षटकांच्या विश्वचषकात भारतीय संघाला भुवनेश्वरच्या अफाट अनुभवाची आणि स्विंग गोलंदाजीची नितांत गरज भासेल.
आपले मत व्यक्त करताना अश्विन म्हणाला की, जर त्याच्या हातात असते, तर तो स्वतः या ३६ वर्षीय वेगवान गोलंदाजाशी बोलला असता आणि त्याला प्रत्येक देशांतर्गत स्पर्धेत खेळण्यासाठी प्रोत्साहित केले असते, जेणेकरून तो या मोठ्या मंचासाठी पूर्णपणे तयार होऊ शकेल. अश्विनच्या शब्दांत, “भुवनेश्वर कुमार माझ्या संघात नक्कीच आहे. मी त्याच्याशी बोलेन, त्याला प्रथम श्रेणी क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी आणि इतर सर्व स्पर्धांमध्ये खेळायला सांगेन, जेणेकरून तो तयारी करू शकेल. दक्षिण आफ्रिकेच्या परिस्थितीत जाण्यापूर्वी आम्हाला त्याला पूर्णपणे तयार करणे आवश्यक आहे, कारण मला वाटते की तिथे आम्हाला त्याची गरज भासेल.”
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जानेवारी २०१३ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय पदार्पण करणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारची आंतरराष्ट्रीय कामगिरी प्रभावी आहे. त्याने भारतासाठी १२१ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये १४१ बळी घेतले आहेत. जरी तो २१ जानेवारी २०२२ पासून निळ्या जर्सीमध्ये दिसला नसला तरी, देशांतर्गत लीगमध्ये त्याचे कौशल्य अढळ आहे.
इंडियन प्रीमियर लीगच्या २०२६ च्या हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरकडून खेळताना, भुवनेश्वरने पुन्हा एकदा आपल्या भेदक गोलंदाजीचे कौशल्य सिद्ध केले. त्याने १६ सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत एकूण २८ बळी घेतले. तो स्पर्धेतील दुसरा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला आणि आपल्या अचूक गोलंदाजीने आरसीबीला सलग दुसरे आयपीएल विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अश्विनला विश्वास आहे की, भुवनेश्वरचा उत्कृष्ट फॉर्म आणि अनुभव २०२७ च्या विश्वचषकात भारतासाठी एक मोठा गेम-चेंजर ठरू शकतो.