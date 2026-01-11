WPL 2026 : राणाजी ही कोणती बाॅलिंग स्टाईल? विचित्र नो-बॉलवर हरमनप्रीत कौरची प्रतिक्रिया आली समोर, Video Viral

Harmanpreet Kaur’s reaction to Sneh Rana’s bizarre no-ball : महिला प्रिमियर लीग 2026 चा तिसरा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये पार पडला. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने पहिला विजय नावावर नोंदवला आहे. तर दिल्ली कॅपिट्ल्सची खराब कामगिरी कालच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. या सामन्यामधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामधील २०२६ च्या महिला प्रीमियर लीगच्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सची गोलंदाज स्नेह राणा एका विचित्र घटनेच्या केंद्रस्थानी होती. १६ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर ही घटना घडली, ज्यामुळे सामना पाहणाऱ्या प्रत्येक क्रिकेट चाहत्याचे लक्ष वेधून घेतले.
India vs New Zealand : गिल-अय्यरच्या पुनरागमनाने बदलणार भारतीय संघाच्या Playing 11 चे चित्र! या खेळाडूंचा होणार पत्ता कट
खरंतर, शॉर्ट चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करताना, स्नेह राणाने तिची पकड पूर्णपणे गमावली आणि चेंडू तिच्या हातातून निसटला. चेंडू फलंदाजाच्या खूप पुढे गेला, तीन वेळा उसळला आणि हळूहळू लेग साईडकडे वळला. क्षणभर, काय झाले हे गोंधळून गेले.
मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या जलद खेळामुळे तो क्षण आणखी मनोरंजक बनला. संधीचा फायदा घेण्यासाठी तिच्याकडे भरपूर जागा आणि वेळ असल्याने ती सहजपणे कुठेही चेंडू मारू शकली असती, परंतु तिने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी तिच्या क्रीजमध्ये राहणे पसंत केले. दिल्ली कॅपिटल्सची यष्टीरक्षक-फलंदाज लिझेल लीने सहजतेने चेंडू पकडला आणि पंचांनी लगेच नो-बॉल घोषित केला आणि यजमान संघाला फ्री हिट दिला.
BIZARRE DELIVERY BY SNEH RANA TO HARMANPREET KAUR #MIvsDC #WPL26 pic.twitter.com/7SEIxOrClg — Stumper (@TheStumpStory) January 10, 2026
तथापि, फ्री हिटमुळे डीसीला फारसे नुकसान झाले नाही, कारण एमआयला फक्त एक धाव मिळाली. खेळाच्या या विचित्र भागाने लवकरच ऑनलाइन लोकप्रियता मिळवली आणि तो आधीच सामन्यातील सर्वात संस्मरणीय हायलाइट्सपैकी एक बनला आहे. राणाची कामगिरी खराब होती, कारण ऑफ-स्पिनरला एकही विकेट घेता आली नाही आणि तिने तिच्या तीन षटकांमध्ये १०.७० च्या इकॉनॉमी रेटने ३२ धावा दिल्या. अखेर मुंबई इंडियन्सने ५० धावांनी सामना जिंकला.