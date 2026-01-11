Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Wpl 2026 Mi Vs Dc Sneh Rana Bizarre Delivery To Harmanpreet Kaur Captain Goes Viral

WPL 2026 : राणाजी ही कोणती बाॅलिंग स्टाईल? विचित्र नो-बॉलवर हरमनप्रीत कौरची प्रतिक्रिया आली समोर, Video Viral

लीगच्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सची गोलंदाज स्नेह राणा एका विचित्र घटनेच्या केंद्रस्थानी होती. १६ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर ही घटना घडली, ज्यामुळे सामना पाहणाऱ्या प्रत्येक क्रिकेट चाहत्याचे लक्ष वेधले.

Updated On: Jan 11, 2026 | 10:43 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Harmanpreet Kaur’s reaction to Sneh Rana’s bizarre no-ball : महिला प्रिमियर लीग 2026 चा तिसरा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये पार पडला. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने पहिला विजय नावावर नोंदवला आहे. तर दिल्ली कॅपिट्ल्सची खराब कामगिरी कालच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली. या सामन्यामधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. 

नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामधील २०२६ च्या महिला प्रीमियर लीगच्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सची गोलंदाज स्नेह राणा एका विचित्र घटनेच्या केंद्रस्थानी होती. १६ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर ही घटना घडली, ज्यामुळे सामना पाहणाऱ्या प्रत्येक क्रिकेट चाहत्याचे लक्ष वेधून घेतले.

India vs New Zealand : गिल-अय्यरच्या पुनरागमनाने बदलणार भारतीय संघाच्या Playing 11 चे चित्र! या खेळाडूंचा होणार पत्ता कट

चेंडू हातातून पडला

खरंतर, शॉर्ट चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करताना, स्नेह राणाने तिची पकड पूर्णपणे गमावली आणि चेंडू तिच्या हातातून निसटला. चेंडू फलंदाजाच्या खूप पुढे गेला, तीन वेळा उसळला आणि हळूहळू लेग साईडकडे वळला. क्षणभर, काय झाले हे गोंधळून गेले.

मुंबई इंडियन्सची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या जलद खेळामुळे तो क्षण आणखी मनोरंजक बनला. संधीचा फायदा घेण्यासाठी तिच्याकडे भरपूर जागा आणि वेळ असल्याने ती सहजपणे कुठेही चेंडू मारू शकली असती, परंतु तिने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी तिच्या क्रीजमध्ये राहणे पसंत केले. दिल्ली कॅपिटल्सची यष्टीरक्षक-फलंदाज लिझेल लीने सहजतेने चेंडू पकडला आणि पंचांनी लगेच नो-बॉल घोषित केला आणि यजमान संघाला फ्री हिट दिला.

तथापि, फ्री हिटमुळे डीसीला फारसे नुकसान झाले नाही, कारण एमआयला फक्त एक धाव मिळाली. खेळाच्या या विचित्र भागाने लवकरच ऑनलाइन लोकप्रियता मिळवली आणि तो आधीच सामन्यातील सर्वात संस्मरणीय हायलाइट्सपैकी एक बनला आहे. राणाची कामगिरी खराब होती, कारण ऑफ-स्पिनरला एकही विकेट घेता आली नाही आणि तिने तिच्या तीन षटकांमध्ये १०.७० च्या इकॉनॉमी रेटने ३२ धावा दिल्या. अखेर मुंबई इंडियन्सने ५० धावांनी सामना जिंकला.

Web Title: Wpl 2026 mi vs dc sneh rana bizarre delivery to harmanpreet kaur captain goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 10:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान
1

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 
2

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी
3

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
4

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM